Викрадення бізнесменів в Запоріжжі.Операція нальотчиків загрожувала безпеці дітей та мешканців п'ятиповерхівки

Співробітники управління карного розшуку ГУМВС в Запорізькій області спільно з УБОЗ Запорізького главку міліції звільнили бізнесменів, викрадених заради викупу в 170 тисяч доларів. Два запорізьких бізнесмена - власники підприємства, що спеціалізується на оптових поставках в торговельну мережу обласного центру продуктів харчування і тютюнових виробів були викрадені 23 березня в центрі Шевченківського району Запоріжжя. Як розповів УНІАН начальник відділу управління карного розшуку ГУ МВС в Запорізькій області підполковник Володимир ЄРШОВ, викрадачі діяли більш, ніж зухвало.

«Захоплення було проведено вдень на одній і самих багатолюдних вулиць Шевченківського району Запоріжжя. Дочекавшись коли бізнесмени - батько і син вийдуть з магазину і сядуть в автомобіль, зловмисники увірвалися в нього і, погрожуючи вбивством, зажадали віддати ключі від авто. При цьому нальотчики діяли настільки «переконливо», що вже через кілька хвилин обидва бізнесмени лежали на задньому сидінні своєї «Тойоти» в наручниках, а їхній автомобіль під керуванням одного з членів злочинної групи мчав у центр міста », - розповів Володимир ЄРШОВ.

За його словами, саме в одній з п`ятиповерхівок у центрі Запоріжжя члени злочинної групи заздалегідь зняли квартиру для утримання викрадених бізнесменів. Завівши чоловіків у квартиру, зловмисники прикували їх до батарей і стали бити, вимагаючи 170 тисяч доларів. При цьому телефонувати родичам забороняли: від бізнесменів вимагали організувати процес отримання необхідної суми готівкою і передачу грошей без допомоги третіх осіб. У разі відмови погрожували вбити обох.

«У тому, що це були не порожні погрози сумніватися не доводиться: викрадення організувала злочинна група, кожен з членів якої раніше вже був неодноразово судимий. Причому, троє з чотирьох - саме за тяжкі злочини: розбійні напади, пограбування, згвалтування і вбивства », - розповів підполковник. За його словами, з одного боку це полегшило завдання оперативників: у Запорізькій області подібний контингент перебуває під постійним пильною увагою міліції і про викрадення людей співробітникам карного розшуку стало відомо вже через кілька годин після скоєння злочину. З іншого боку - суттєво ускладнило, так як спочатку було зрозуміло, що злочинці не зупиняться ні перед чим: у критичній ситуації, не замислюючись, підуть на вбивство.

«Крім того ситуація ускладнювалася тим, що викрадених бізнесменів ховали в житловому будинку, у дворі якого постійно перебували місцеві мешканці та їхні діти, які при найменшому« збій »при проведенні силової операції із застосуванням зброї могли постраждати», - розповів Володимир ЄРШОВ. Саме тому - для забезпечення максимальної безпеки заручників і сторонніх осіб, і було прийнято рішення проводити спецоперацію зі звільнення в два етапи.

«Вже на наступний день після викрадення були встановлені не тільки особистості членів злочинної групи і місце знаходження викрадених, але і те, що їх охорона організована в позмінний режим: при бізнесменів постійно знаходилися двоє викрадачів, які« мінялися »раз на день. Враховуючи психологічний фактор - те, що після завершення «роботи» зловмисники повинні бути більш розслаблені, ніж безпосередньо на «чергуванні», а так само необхідність отримання додаткової інформації про те, де саме в квартирі знаходяться викрадені бізнесмени та їхні викрадачі, було прийнято рішення проводити спецоперацію зі звільнення бізнесменів саме в період «перезміни», - пояснив начальник відділу управління карного розшуку.

Розрахунок оперативників виявився вірним: спецоперація зі звільнення захоплених бізнесменів, пройшла успішно і, не дивлячись на «кваліфікацію» викрадачів, без застосування зброї. На сьогоднішній день всі 4 членів злочинної групи під вартою. Щодо них порушено кримінальну справу. Ведеться слідство. До речі, в даному випадку операцію, які традиційно доручаються спецпідрозділам МВС «Сокіл» та «Беркут» проводили самі оперативники - група захоплення управління карного розшуку. Успішне проведення подібних операцій, оперативними підрозділами стало можливим завдяки введенню (в якості обов`язкової умови проходження служби співробітниками карного розшуку) щомісячних тренувань, в ході яких відпрацьовується і ряд завдань, які зазвичай ставляться перед силовими підрозділами міліції: захоплення будівлі, звільнення заручників і т.д . Як розповіли в керівництві Запорізького главку міліції, останнім часом проведення таких тренувань регламентується щорічними наказами МВС України.

Олена Миколаєва