Богдан Щур: «Основне завдання - це повернути довіру людей до працівників міліції»

Про криміногенну ситуацію на Львівщині, перспективи розкриття резонансних злочинів та очищення лав правоохоронців – у інтерв‘ю начальника Головного управління МВС України у Львівській області Богдана Щура.

Богдане Володимировичу, завершилась перша декада 2011 року. Які напрацювання міліції за цей час, які результати у боротьбі зі злочинністю?

Якщо коротко проаналізувати оперативну ситуацію на Львівщині, то динаміка, у порівнянні з минулими роками, стабільна. За перші три місяці 2011 року маємо позитивні результати у розкритті та попередженні злочинів.

За цей час зареєстровано 4 тисячі 356 злочинів. Спостерігаємо динаміку зростання кількості зареєстрованих злочинів лише на 4,8%, тоді як у минулому році цей показник був 24%. Особливо важких злочинів зареєстровано 1 561. Їх кількість зросла на 1,2%. У той час, як минулого року ріст був на 13,1%. За цей час розкрито 988 крадіжок майна, 153 пограбування, 216 шахрайств. А це значно більше, ніж за цей же період минулого року. У сфері економіки виявлено 615 злочинів. Посадових - більше двох сотень.

Щодо важких злочинів, які сьогодні хвилюють усіх мешканців області, то із дев’ятнадцяти вбивств, скоєних за перші три місяці року, - всі розкриті. Серед них і резонансне убивство, що трапилося у Сколівському районі в Тисовці. Тоді жорстоко вбили мешканця Стрия, власника чотирьох пунктів обміну валют. Його знайшли вночі, мертвого, у автомобілі «Мерседес». Автівка була спалена, а чоловік розстріляний із вогнепальної зброї.

Оперативними заходами нам вдалося встановити одного зі злочинців, який скоїв це вбивство. Зараз він арештований. Другого співучасника злочину ми розшукуємо і, думаю, найближчим часом затримаємо.

Пане генерале, розкажіть детальніше обставини цього вбивства?

Це трапилося 19 березня у Тисовці, поряд з оглядовим майданчиком. Вночі військовослужбовці помітили полум’я та доповіли про це своєму командиру. В урвищі глибиною 25-30 метрів горів автомобіль. Повідомлення про цю подію надійшло до Сколівського райвідділу. Працівники міліції забезпечили охорону місця скоєння злочину. Працювала слідчо-оперативна група. Я, разом зі своїми заступниками, виїхав туди. У майже дощенту згорілому автомобілі були рештки людського тіла.

Вже згодом затриманий розповів про обставини злочину. Разом зі спільником вони облили весь автомобіль згорючою рідиною. Включили передачу і машина з убитим покотилася вниз.

Що це за автомобіль, вдалося з’ясувати відразу. Неподалік було знайдено передній номерний знак машини. Очевидно, він відпав, коли авто скочувалося у прірву. Ми встановили власника автомобіля. На місці скоєння злочину також було знайдено пістолет австрійського виробництва часів Першої світової війни, дві гільзи та патрон. Зараз триває слідство.

Чи правда, що у Трускавці затримали громадянина Росії, який причетний до скоєння важких злочинів?

Дійсно, нещодавно за орієнтуванням поліції Російської Федерації нами був затриманий чоловік, якого розшукували правоохоронці Санкт-Петербурга, і якого підозрюють у скоєнні на території Росії низки тяжких резонансних злочинів. Зараз він у слідчому ізоляторі. Під час огляду його номера у Трускавці в нього вилучили ряд документів, а також велику суму грошей – 37 тисяч євро та 8 тисяч 500 гривень.

Чи є вже якась нова інформація про вбивство Ярослава Федини, головного лікаря Пустомитівської районної лікарні? Коли можна сподіватись на розкриття цього злочину?

Я тримаю розслідування цієї справи під особистим контролем. Мені б не хотілося забігати наперед, але обіцяю, що дуже скоро зможу відповісти, хто скоїв цей злочин. І скажу навіть більше, ми розповімо і про інші злочини, скоєнні групою, що вчинила вбивство Ярослава Федини.

А як щодо інших видів злочинів, наприклад, крадіжок?

Тут у нас теж є позитивний результат. Якщо відверто, не можна сказати, що кількість крадіжок стала меншою, проте відсоток розкриття їх зріс. Ми затримали кілька груп, які займались квартирними крадіжками.

Хотілося б зауважити, часто люди нехтують охороною своїх помешкань. Як показує практика, на оселі під охороною скоюють значно менше злочинів, чим на незахищені помешкання.

Нещодавно спіймали розкрадачів металу. Вже доведено, що вони скоїли 14 крадіжок. Зараз троє людей під арештом.

Проблемою Львівської області були і, на жаль, залишаються, незаконні заволодіння автотранспортом. Проте, і тут є зміни на краще. Якщо у минулому році за три місяці в нас було викрадено 63 автомобілі, то у цьому році нам вдалося як профілактичними заходами, так і заходами загально-кримінального характеру, тобто затримуючи та арештовуючи злочинців, скоротити кількість викрадень до сорока п’яти. За березень викрадено чотири автомобілі. Звичайно, не можна вважати це позитивом. Хотілося б, щоб таких злочинів не було взагалі. Проте, я в органах внутрішніх справ вже двадцять другий рік і пам’ятаю часи, коли за добу могли викрасти 7-8 автомобілів. Фаворитами автокрадіїв залишаються, як і раніше, ДЕУ, Шкоди, Міцубісі, «дев’ятки» та «десятки».

Яка ситуація сьогодні з розбійними нападами?

Це також досить серйозна проблема. За три місяці скоєно 17 розбійних нападів. Дванадцять з них ми вже розкрили. Затримана одна злочинна група. Працюємо над затриманням ще трьох. Скоро, сподіваюсь, я зможу розповісти про наші досягнення у цьому напрямку.

Якщо ми вже заговорили про проблемні питання, то багатьох турбує поширення наркоманії на Львівщині…

Проблема наркоманії - це не лише наша біда. Це загальнодержавне лихо. У цьому році нами виявлено і задокументовано 407 злочинів у напрямку наркоманії. Тобто, якщо вирахувати середнє арифметичне, то у місяць виходить більше 130 злочинів. Із них 151 випадок – це збут наркотиків.

Основне завдання, яке я сьогодні ставлю перед працівниками органів внутрішніх справ, це якраз виявлення і документування збувачів. Біда в тому, що у наркоманію все частіше втягують неповнолітніх дітей. Це чимала проблема. Але і з цим ми теж намагаємося боротись.

Багато неповнолітніх були свого часу залежні і від грального бізнесу. Допоки не з’явилась заборона на азартні ігри. Проте, ні для кого не таємниця, що клуби ще де-не-де відкриваються…

Нами зроблено досить багато у напрямку боротьби з азартним бізнесом. Порушено 13 кримінальних справ. Вилучено більше сотні комп’ютерної техніки та гральних автоматів. Проте, зрозуміло, що зроблено ще не все. Ці клуби відкриваються дуже швидко і, можливо, ми не завжди встигаємо їх проконтролювати. Але Державна служба боротьби з економічними злочинами над цим працює.

А як щодо злочинів, пов’язаних із хабарництвом, і, зокрема, серед працівників міліції?

Нещодавно на хабар впіймали голову однієї з районних адміністрацій та його спільників. Вони вимагали у підприємця 120 тисяч доларів за вирішення «земельних питань». Зловмисники вже встигли отримати першу частину хабара – 33 тисячі доларів. У помешканні голови райдержадміністрації знайшли частину хабара - 15 тисяч доларів. Окрім цього, тут виявили близько 270 тисяч гривень та 6 тисяч доларів.

Проти чиновників вже порушено кримінальну справу. Наразі ми проводимо оперативно-слідчі заходи із встановлення інших фактів вимагання та отримання хабарів учасниками цієї злочинної групи.

Якщо ж говорити про хабарництво серед працівників міліції, то всі мої підлеглі, а їх у нас сьогодні не багато і не мало - 6 тис. 700 чоловік прекрасно знають мою позицію з цього питання. Ні для кого не секрет, що за вимагання хабара іншої альтернативи, окрім звільнення, немає. Є порушення – матеріали скеровують у прокуратуру, і я негайно звільняю порушника.

Нещодавно працівники служби внутрішньої безпеки та СБУ під час отримання хабара затримали заступника начальника слідчого відділення Франківського райвідділу Львова. Він вимагав 2 тисячі доларів за перекваліфікацію однієї з кримінальних справ, яка була в його провадженні. Розслідування проводить прокуратура Львівської області.

Також затриманий заступник начальника Бориславського райвідділу, начальник слідчого відділення. Він отримав хабар у сумі 5 тисяч доларів за перекваліфікацію справи, яка уже була в суді. А це, як ви розумієте, вже навіть не його повноваження. Його звільнено та заарештовано. Начальник цього райвідділу зараз у відпустці. Але, коли повернеться, теж буде звільнений. А мій заступник, який є куратором слідства, буде притягнений до дисциплінарної відповідальності. Адже на сьогодні є наказ Міністра про те, що, якщо підлеглий вчинив проступок, який не личить працівнику міліції, це чи хабарництво, чи інший злочин, - покарання нестиме і його керівник. Якщо скоїв злочин заступник начальника райвідділу, то начальник райвідділу іде у відставку. Якщо скоїв злочин оперуповноважений, своєї посади позбувається кеерівник відділення. Моя позиція у цьому питанні непохитна і я її чітко дотримуюсь.

Якщо звернутись до статистики, то у минулому році за негативними мотивами було звільнено 77 працівників ОВС Львівщини. З них - 25 чоловік за пияцтво. Це тих, які керували транспортними засобами в нетверезому стані, або ж перебували на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння. Засуджено в минулому році 10 працівників органів внутрішніх справ, за три місяці цього року – 5 працівників. За цей же час до дисциплінарної відповідальності притягнено 402 чоловіка.

Основне завдання, яке я ставлю перед собою - повернути довіру людей до працівників міліції. Тому що, на превеликий жаль, вона сьогодні не є такою, якою повинна бути. Я дуже хочу, щоб люди повірили, що міліція працює для них. І міліція буде працювати, щоб гідно виконувати ті завдання, які сьогодні стоять перед нами.

Багато ходило розмов про те, що в органах внутрішніх справ планується реорганізація, скорочення…

Так, і в пресі та й на телебаченні було чимало коментарів Міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова з цього приводу. Мова йшла про реформування органів внутрішніх справ. Уже практично розроблена нова структура як Міністерства, так і обласних управлінь.

Наскільки я знаю, з восьми моїх заступників залишиться лише троє. Це буде перший заступник начальника Головного управління і два заступники по напрямках. Завдяки скороченню управлінського апарату, ми плануємо збільшити заробітну плату патрульно-постовій службі, дільничним інспекторам міліції, працівникам карного розшуку, тобто тим, які сьогодні розкривають злочини і займаються профілактикою правопорушень. Адже кошти, закладені в бюджет на фінансування міліції Львівщини, скорочені не будуть.

Великого розголосу набуло те, що зі слідчого ізолятора випустили трьох членів банди Сушка. Яка Ваша думка з цього приводу?

Я теж стурбований ситуацію, що склалася. Ви знаєте, що Апеляційний суд розглядає цю кримінальну справу вже кілька років. Нещодавно трьох учасників банди, за клопотанням їхніх захисників, випустили просто із залу суду, змінивши їм запобіжний захід на підписку про не виїзд. Що я можу сказати з цього приводу… Думаю, оцінку діям працівників суду ще дадуть вищестоящі органи. Єдине, що втішає в цій ситуації, злочинець, який застрілив працівників львівського «Сокола», підполковника Андрія Орєхова та старшину Богдана Міська, залишився під вартою.

Нещодавно оприлюднили інформацію, що Міністр внутрішніх справ хоче повернутися до практики встановлення постів ДАІ на дорогах. У Львівській області будуть такі пости?

Ми вже працюємо над встановленням поста ДАІ на київській трасі у Кам’янко-Бузькому районі. Там стоятиме сучасна комп’ютерна апаратура, яка навіть на певній відстані можна буде виявляти автомобілі, що знаходяться в угоні або ж є під арештом. Це дасть змогу інспекторам ДАІ досить ефективно фіксувати всі порушення, скоєні на дорозі. Пост почне діяти у квітні-травні цього року.

На одній із зустрічей з журналістами Ви висловили своє незадоволення роботою УБОЗу. Чи змінилась щось з того часу?

Так, це було на прес-конференції у прокуратурі. Тоді я досить критично охарактеризував роботу Управління по боротьбі з організованою злочинністю. Проте, назву вам лише кілька цифр, щоб ви зрозуміли, що є зміни на краще. Якщо у минулому році було виявлено 9 організованих злочинних груп, то зараз за три місяці у нас вже є шість груп, кримінальні справи за якими вже пішли в суд. Є зрушення. Але колектив молодий, є чимало проблем. Проте, я бачу, що робота покращується. Думаю, за півроку – рік у нас будуть ще більші результати.

Уляна Сенько