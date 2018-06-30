Львівське СІЗО, як місце концентрації vip-хабарників

Із початку 2011-го на Львівщині сталося кілька гучних затримань. Так, нині у Львівському слідчому ізоляторі перебуває низка vip-затриманих, яким правоохоронні органи інкримінують хабарництво. Серед них – колишня заступниця Львівської митниці, голова Турківської райдержадміністрації. За аналогічні протиправні дії там також перебувають члени однієї з МСЕК м. Львова, міліціонери, голови сільських рад…

Власне губернатор Львівщини Михайло Цимбалюк вимагає від силовиків зруйнувати піраміду зловживань у регіоні, зокрема мова про більш наступальну боротьбу з проявами хабарництва. “На нарадах за участі правоохоронців вимагаю не обмежуватися дрібними затриманнями хабарників, а робити акцент на тих, хто є на вершині цієї піраміди і зловживань владою.

І така боротьба буде все більше й більше наростати на Львівщині”, – наголосив на початку лютого очільник області Михайло Цимбалюк. Сьогодні про резонансні кримінальні справи спілкуємося зі заступником прокурора Львівщини Ігорем Ліушем.

– Ігоре Івановичу, прошу сказати, у яких сферах на Львівщині з початку 2011 року виявлено факти хабарництва?

– Це різні сфери, адже хабарництво, на жаль, поширене явище в регіоні. Особливу увагу цьогоріч звернуто на протидію його проявам в органах управління та місцевого самоврядування, правоохоронних органах, у сфері охорони здоров’я. Так, за перший квартал 2011 р. до кримінальної відповідальності за хабарництво на Львівщині притягнули більше високопосадовців. Скажімо, торік за аналогічний період скерували до суду 10 кримінальних справ за фактами одержання хабарів, а цьогоріч – уже 15. Є більше справ щодо працівників органів державної влади, правоохоронців. Звісно, не кожен звертається до правоохоронних органів зі заявою про вимагання хабара… Зазначу, що у справах про хабарництво за вирішення земельних питань фігурують депутати місцевих рад, землевпорядники, голови сільських та селищних рад. Злочини скоюють шляхом підробки рішень, себто дописують гектари, вказують рішення, які не приймалися, відповідно, сприяють людям у питанні, отримуючи за це гроші.

– Найбільш гучна остання кримінальна справа – затримання та взяття під варту голови Турківської РДА, якому інкримінують одержання хабара. Чи має ця справа перспективу?

– Має. Мова про сприяння підприємцеві в отриманні земельної ділянки. За ці “послуги” голова РДА разом із двома іншими особами за прийняття рішення про надання земельної ділянки площею 2 га вимагали у громадянина хабара в сумі 120 тисяч доларів. Відповідно, підприємець звернувся зі заявою до міліції. Згодом частину обумовленої суми хабара в розмірі 33 тисячі доларів ці особи отримали 1 квітня, після чого прокуратурою Львівщини спільно із ГУ МВСУ у Львівській області їх було затримано. Цей факт мав місце у державному органі влади – службовому кабінеті керівника земельного кадастру. Ще частину грошей вилучили під час обшуків у їхніх помешканнях. Щодо спільників, то це керівник земельного кадастру та підприємець. Останній – як посередник. Прокурор Львівської області порушив кримінальну справу за фактом одержання хабара.

– Це прокуратура настоювала на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою?

– Так, і Галицький райсуд м. Львова виніс постанову про взяття під варту. Нині всі троє підозрюваних перебувають у СІЗО. Загалом для порушення кримінальної справи підстави були, як і підстави для обрання міри запобіжного заходу, що й підтвердив райсуд. Окрім того, затриманим уже пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину. Доказів є достатньо. Триває досудове слідство.

– Скажіть, будь ласка, чи не було тиску щодо цього гучного затримання?

– Якби був якийсь тиск, ми б не змогли нормально працювати. Жодного тиску не було й немає зараз. Слідчі виконують свої обов’язки. Про цю справу, звісно, поінформовані генеральний прокурор України Віктор Пшонка та губернатор Львівщини Михайло Цимбалюк. Ми звернулися з поданням до генпрокурора про винесення постанови про відсторонення голови РДА від займаної посади.

– Ще одна гучна кримінальна справа 2011-го – затримання 1 лютого працівниками УСБУ області заступниці начальника Львівської митниці. На якому етапі ця справа?

– Кримінальна справа щодо заступниці начальника Львівської митниці, яка порушена за ч. 2 ст. 368 КК України (одержання хабара службовою особою), у провадженні слідчого відділу прокуратури області. Вона вимагала та одержала хабар у сумі 7 тис. доларів за визначення та погодження митної вартості імпортованих товарів у менш значному розмірі. Вона заарештована й перебуває у СІЗО. Досудове слідство у цій справі вже на завершальній стадії. Зараз досліджують усі епізоди, здобуті під час оперативно-розшукової діяльності.

– На Вашу думку, чи поменшає фактів хабарництва в області через ці дві резонансні кримінальні справи?

– Певен, що так! Задля виявлення таких фактів спільно працюють усі правоохоронні органи Львівщини.

Міліціонери ласі на хабарі

– Особливо непереливки цьогоріч правоохоронцям-хабарникам. За що ж вимагають гроші люди в погонах?

– За пом’якшення покарання за скоєння злочину (мова про іншу кваліфікацію статті), за непритягнення до кримінальної відповідальності. Переважно цим зловживають у райвідділах міліції. Хоча торік скерували до суду й кримінальну справу щодо хабарництва відносно працівника обласного апарату міліції… Загалом мова про незначної тяжкості злочини. Але дурять людям голову… Щодо сум, то мова про тисячі доларів – від 1 до 5 тис. Так, порушено кримінальні справи щодо працівників Франківського райвідділу міліції, Бориславського міськвідділу міліції. Загалом до суду скеровано чотири кримінальні справи щодо одержання хабарів міліціонерами за непритягнення громадян до кримінальної відповідальності. Так, слідчий відділ прокуратури області закінчив досудове слідство у кримінальній справі про обвинувачення начальника сектору карного розшуку одного з райвідділів міліції, який вимагав хабар в сумі 2 тис. доларів та одержав такий в сумі 12 тис. грн за непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності. Також слідчий відділ прокуратури області закінчив розслідування кримінальної справи про обвинувачення працівника управління органів внутрішніх справ, який вимагав у громадянина хабар в сумі 55 тис. грн та одержав від нього такий в сумі 10 тис. грн за непритягнення до кримінальної відповідальності.

– Не перший рік лунає, що на хабарі затримують міліціянтів, але й надалі беруть і то великі суми!

– Тут якась безпечність… Думають, що їх це не зачепить. Даремно!

– Що робити людям, в яких вимагають хабарі?

– Звернутися зі заявою до правоохоронних органів. Інших законних важелів впливу щодо покарання таких людей немає.

– А де гарантія, що заява не буде проти заявника, а в його підтримку?

– Законом передбачено: коли особа звертається зі заявою про вимагання у неї хабара, то вона звільнена від відповідальності. Коли мова про земельні питання чи оренду приміщень, то зі заявами звертаються підприємці. Пересічні ж громадяни заявляють про факти поборів із боку правоохоронців та інших органів.

– Резонансною є й справа про хабарництво з боку голови та членів однієї з МСЕК м. Львова, затримання яких проводив обласний УБОЗ. Фактично люди, які й так були інвалідами, мали заплати за групу інвалідності! Цинізм тут ще той!

– Розслідування цієї кримінальної справи підтверджує ваші слова. Нині триває слідство (справа у упровадженні слідчого відділу обласної прокуратури), роботи ще багато, і ця справа має перспективу. Підозрювані вимагали та одержували хабарі за встановлення відповідної групи інвалідності Так, люди, які мають повне право на групу інвалідності, мусили ще й заплатити гроші МСЕК за видання довідки. Щодо трьох лікарів та двох медсестер, ми зверталися з поданням до суду про обрання міри запобіжного заходу. Зокрема, дві медсестри заарештовані і перебувають у СІЗО. Голова ж комісії нині на лікуванні у лікарні, де виставлено охорону. Зараз вона у статусі підозрюваної. Зрештою, уникнути покарання не вдасться. Щодо лікарів – внесено заставу. Певен: ця кримінальна справа має стати показовою для інших медиків, які працюють із групами інвалідності. З таким ганебним явищем боремося і будемо боротися, адже це звичайне здирництво!

– Яким є Ваше ставлення до того, що затриманих суд відпускає під заставу. Фігурують десятки тисяч гривень… Міліція, СБУ, прокуратура працює, а потім ось застава…

– Звісно, коли особа вчинила вбивство чи розбійний напад, її під заставу ніхто не випустить. Суд враховує тяжкість скоєного злочину, суспільну небезпеку, судимість чи несудимість. Застава не дає жодних преференцій. Просто особа не в СІЗО, а вдома, й зобов’язана на перший же виклик з’явитися.

– Кому надходять ці гроші від застави?

– Вони на спеціальному рахунку прокуратури області. А в разі, коли особу визнають винуватою та застосовують конфіскацію, вони надходять до держбюджету. Якщо суд виправдає особу, то гроші повертають.

Ірина Цицак, газета "Львівська Пошта"