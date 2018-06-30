По зустрічній не можна. Але якщо ти мер Одеси… (відео)

Давнє прислів‘я про те, що закони не писані для дурнів, в сучасних українських реаліях отримало несподівану інтерпретацію. Принаймні, щодо законів дорожнього руху. Неписані правила, за якими борознять дороги окремі вітчизняні можновладці, суттєво різняться з написаними на папері для простих смертних.

У редакцію газети «Сегодня» звернулися одесити, розповівши, що кортеж мера міста Олексія Костусєва порушує правила дорожнього руху. Так само, як і колишнього градоначальника Едуарда Гурвіца.

Чинний мер огинає пробки, що зустрічаються по дорозі на роботу, виїжджаючи на стрічну смугу руху. Більш того, стверджують очевидці, Олексій Олексійович нібито регулярно ігнорує ПДР. Костусєв їздить на «Мерседесі» з держномером ВН0001КА.

Журналісти вирішили простежити, як перша особа міста добирається на роботу. Вибрали дві диспозиції — на 7 ст. Фонтану і на Думській площі.

Дійсно, о 8.46 з боку 8-ої ст. Фонтану (де, за чутками, в приватному будинку проживає чиновник) з`явився мерський кортеж. До цього часу на перехресті скупчилася доволі велика пробка. Автомобілі градоначальника, недовго думаючи, включили встановлені в передній частині проблискові маячки червоного і синього кольору. Порушення №1 — останніми можуть бути обладнані тільки оперативні машини правоохоронних органів, за незаконне використання — штраф від 850 до 1020 грн. Потім авто кинулися на зустрічну. Фіксуємо порушення №2 — за Кодексом про адміністративні правопорушення (частина 2 статті 122) такі хитрощі караються штрафом від 425 до 510 грн. Доїхавши до перехрестя, кортеж повернувся в свою смугу.

Але, можливо, в салоні мера не було, і водій порушив ПДР за власною ініціативою? Проте друга «засідка» біля міськради розставила всі крапки над «i». Рівно о 9.10 до бічного входу мерії під`їхали всі ті самі іномарки. З «Мерседеса» вийшов сам Олексій Олексійович.

Прокоментувати ситуацію попросили начальника ДАІ Одеси Віктора Кузнєцова. «Я не володію інформацією про це порушення, — заявив правоохоронець. — Але одне можу сказати впевнено: закон один для всіх». Тим часом співробітник Державтоінспекції, який побажав залишитися неназваним, висловив сумнів у тому, що міський голова понесе покарання. «І справа навіть не в тому, що він мер або не мер. Порушення правил дорожнього руху не було зафіксоване інспектором, відсутній протокол. А за фото і відео притягти до відповідальності людину практично нереально — незрозуміло, хто за кермом. Крім того, в цьому випадку знадобиться експертиза — чи не було монтажу, в який час знято і так далі. А цим займатися ніхто не буде — аварії ж не сталося», — сказав співбесідник.

Сам Олексій Костусєв заявив «Сегодня», що обов`язково проведе роботу зі своєю службою і з водієм, щоб надалі правила дорожнього руху не порушувати. Навіть коли дуже кудись поспішає.