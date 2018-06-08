Просто готи чи просто люди?

Готи, емо, панки й інші представники молодіжних субкультур найчастіше викликають негативну реакцію та асоціюються з насиллям, порушенням порядку, агресією та асоціальністю. Які ж найпоширеніші міфи ходять про різні субкультури?

«Якщо ваша дитина відносить себе до якоїсь молодіжної субкультури, то бийте на сполох», - радять часто психологи з екранів телевізорів, раіоефірів та сторінок газет. Готи, емо, панки й інші часто викликають негативну реакцію оточуючих і асоціюються у громадян з насиллям, порушенням порядку, агресією та асоціальністю.

Про представників субкультур побутують різноманітні вигадки.

Але варто зауважити, що левову частку з них вигадали і поширили працівники засобів масової інформації, роздуваючи скандали навколо поодиноких випадків чи просто створюючи сенсації на рівному місці. І найгірше те, що чимало з цих міфів і справді втілюються у житті. «Якщо так роблять усі готи (емо, панки, металісти…), то значить і я маю так робити»,- часто думають ті, хто пристає до певної субкультури.

Однак якщо заглибитися в історію появи кожної субкультури, стає очевидною абсурдність цих вигадок. Переважна більшість сучасних субкультур з’явилася у 70-80-ті роки минулого століття – і тоді їх представники прагнули лише одного – протиставити себе масовій культурі у будь-який спосіб. Найлегшим способом було створення нових відповідних назвам субкультур жанрів музики, тексти пісень якої демонстрували приблизно світогляд своїх авторів. Це була суміш політичних маніфестацій, роздумів про існування бога, трошки романтики, фантастики…

Проте з часом кожна субкультура почала обростати масами легенд, і відповідно трансформуватися під їх впливом. Часто у негативну сторону. Якщо раніше представники емо асоціювалися в людей з голосною, емоційною, експресивною рок-музикою, то тепер радше з самогубствами і депресіями. Які ж найпоширеніші міфи ходять про різні субкультури?

Найпоширеніше переконання полягає у тому, що якщо дитина пристає до якоїсь субкультури, то вона обов’язково почне пити, палити, вживати наркотики та чинити різні неподобства. Що ж, відомо чимало історій, які підтверджують це. Проте це не є характерним виявом так званого неформала. Це лишень звичайна для підлітків провокаційна поведінка. І при цьому не важливо, гот ти, емо чи «нормальна» людина. Однак серед представників субкультур також немало творчих особистостей, переможців шкільних олімпіад, медалістів.

Готи

Почесне звання найстрашнішої та найхимернішої субкультури отримали готи. Чорний одяг, походи на кладовища, поклоніння дияволу, темні ритуали, які супроводжуються насильством, самогубства, убивства – ось що уявить собі пересічний громадянин, якщо намагатиметься уявити собі гота. Заперечувати те, що такі речі справді виявляються в житті, не варто.

Та втім треба зазначити, що така негативна трансформація цієї субкультури стала наслідком того факту, що готів часто плутають з людьми, які є антирелігійними фанатиками – «у народі» більше відомі, як сатаністи. А дітей частенько приваблює усе потойбічне, фантастичне.

Насправді ж готи мають певну схильність до меланхолій та песимізму, але не більше. Культ поклоніння темним силам початково не був прикметним елементом цієї субкультури.

Емо

Діти-емо пов’язані у суспільній свідомості з суїцидом, депресіями, агресією до оточуючих, - усім набором антисоціальної поведінки надто радикальних підлітків.

Так-так, причина саме у бажанні дитини привернути увагу, а не у тому, що вона емо. Скільки можна почути від «нормальних» дітей висловлювань на кшталт «якщо я помру, то вони (батьки, хлопець чи дівчина, друзі) зрозуміють, як люблять мене». Можливо, варто більше уваги приділяти своїй дитині, а не шукати причини її дивної поведінки у тому, що вона – представник емо?

Панки

Немало негативу асоціюється і з панками: агресивні, задиркуваті, нахабні й скажені порушники правопорядку. Що ж, відкидання правових та моральних норм суспільства і справді виокремлюють панків. Тому їх музика – найрадикальніша, «найпримітивніша», доволі швидка і «груба». Та от тільки варто, мабуть, додати, що адекватна людина не перетинатиме меж дозволеного, ким би вона не була.

Насправді ж якщо поглянути на групу дітей-готів (чи будь-кого) і «нормальних» дітей, то різниця у їх поведінці буде незначною. Причина цього полягає у тому, що приналежність до певної субкультури – спосіб виділитися, а не заклик до якогось особливого світогляду чи дій.

Тому не представники субкультур схильні до правопорушень та антисоціальності, а люди, прості люди.

Руслана Ільченко, студентка КНУ