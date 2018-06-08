«Найспритніші ноги України»: перша десятка осіб, що знаходяться у розшуку

Якщо чесно, то списки розшукуваних правоохоронними органами України осіб не дуже цікаве чтиво. Так, наприклад, сайт Інтерполу у розділі «Ukraine» ряснить здебільшого незнайомимим обличами та прізвищами. На сьогодні в міжнародному розшуку знаходиться майже дев‘ять сотень втікачів, проте широкому загалу з них відомо не більше двох-трьох десятків.

Значно пожвавлюють ситуацію вітчизняні політики та чиновники, які опиняються у списках розшукуваних осіб – як міжнародних, так і внутрішнього вжитку - із завидною регулярністю. Там вони сусідствують з убивцями, шахраями, кримінальними авторитетами, і навіть одним «патріархом»-гвалтівником.

Утім, якщо позаполітичні елементи кримінального світу наповнюють ці списки більш-менш регулярно, то періодичність появи у них політиків та чиновників часто співпадає зі зміною влади чи політичної ситуації у країні.

Так, свого часу сайт Інтерполу «прикрашала» фотографія екс-прем‘єр-міністра Юлії Тимошенко. Трохи пізніше там з‘явилися екс-мер Одеси Руслан Боделан, екс-голова Держуправління справами Ігор Бакай, екс-заступник глави СБУ Володимир Сацюк, екс-губернатор Сумщини Володимир Щербань, екс- мер Немирова Віктор Качур.

І хоча нікого з перерахованих осіб так і не затримали в рамках оголошеного розшуку, на сьогодні їхніх прізвищ у списках втікачів вже немає. Натомість, їх місця заступили інші, не менш цікаві прізвища та персони.

То ж як на сьогодні виглядає перша десятка «найспритніших ніг» України? Кореспондент УНІАН вивчав це питання.

Бізнес-партнер уряду Тимошенко

Генеральною прокуратурою оголошено в розшук і отримано санкцію на арешт директора фірми "Укрмед". Фірма надавала консалтингові послуги при закупівлі урядом Юлії Тимошенко медичного обладнання.

Чиновник обвинувачується за статтею "привласнення і розтрата чужого майна в особливо великих розмірах". Компанія "Укрмед" в 2009-2010 роках уклала договір про надання консалтингових та посередницьких послуг державному підприємству "Укрмедпостач" під час закупівлі медобладнання і медпрепаратів за урядовою програмою "Сільська медицина".

Прокуратура порушила кримінальну справу про незаконну розтрату 475 тис. гривень держпідприємства "Укрмедпостач" та затримала його екс-директора за підозрою в розтраті майна на суму близько 500 тис. гривень.

Кримінальна справа проти директора комерційної фірми "Укрмед" була порушена 15 лютого 2011 року. 24 лютого Печерський суд дав санкцію на арешт топ-менеджера, який, за даними прокуратури, переховується від органів досудового слідства і з 15 лютого 2011 року перебуває розшуку.

Начальник управління Держкомзему

У Києві оголошено в розшук начальник управління Держкомзему Києво-Святошинського району Вадим Литвин. Чиновника звинувачують у зловживанні службовим становищем і перевищенні повноважень.

Як з`ясувалося, він видав державний акт на 14 га землі, на якій розміщений пам`ятник археології національного значення - «Велике Ходосеевское городище. Акт був виданий без відповідного висновку органу з охорони культурної спадщини. У результаті державі було завдано збитків у сумі 200 млн. доларів. Чиновнику може загрожувати до 10 років ув`язнення.

Цікаво, що у 2008 році Вадима Литвина називали одним з найвпливовіших осіб Київської області, що має зв‘язки у найвищих колах політичної еліти України.

Зять Черновецького Генпрокуратурою України порушено кримінальну справу проти депутата Київської міської ради В`ячеслава Супруненка і лідера фракції Блоку Черновецького Дениса Комарницького за здійснення ними розбійного нападу.

В. Супруненко - зять мера Києва Леоніда Черновецького.

Дозвіл на затримання Супруненка та документи про його розшук направлені в усі інстанції, які проводять розшук.

За даними Генпрокуратури, Супруненко перебуває в одній з європейських країн, куди буде направлено запит про його видачу. У разі повернення в Україну Супруненка буде затримано для подальшого розслідування кримінальної справи проти нього.

Начальник антинаркотичного відділу міліції Прокуратурою оголошено в розшук начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Житомирській області.

Встановлено, що використовуючи авторитет займаної ним посади та зловживаючи службовим становищем, для штучного нарощування показників у роботі та одержання хабарів, поєднаних із вимаганням за сприяння в уникненні від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, начальник ВБНОН обласного управління міліції давав незаконні вказівки своїм підлеглим – працівникам ВБНОН щодо підбурювання до вчинення вказаних злочинів іншими особами.

На підставі встановлених фактів проти начальника ВБНОН УМВС України в області порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Однак обвинувачений на виклик до слідчих органів не з’являвся і не повідомляв про своє місце знаходження. У зв’язку з такими обставинами 30 грудня 2010 року його оголошено в розшук.

Екс-глава Держкомрезерву

Пан Поживанов керував Державним комітетом з матеріального резерву в уряді Тимошенко. Саме цей період його життя упродовж 2008 року опинився під увагою слідства.

З самим паном Поживановим українські слідчі органи безпосередньо спілкуватися не можуть, бо його в Україні немає вже кілька місяців.

Колишній український урядовець Михайло Поживанов зараз живе в Австрії, і заявляє, що проситиме там політичного притулку, якщо українські слідчі оголосять його у міжнародний розшук.

Колишній голова Держказначейства

Генпрокуратура оголосила в розшук Тетяну Слюз, яка обіймала посаду голови

Держказначейства, коли Прем`єр-міністром була Юлія Тимошенко.

На початку 2010 р. ГПУ порушила кримінальну справу за

зловживання, внаслідок яких двом учасникам конкурсу з приватизації

Одеського припортового заводу не повернули заставу в розмірі 800 млн

гривень. Під час перевірки було виявлено ознаки злочинних дій посадовців

Держказначейства.

Але Т.Слюз не дотрималася вимог підписки про невиїзд і зникла.

Охоронець депутата Ландика

Охоронець депутата-регіонала Ландика, який побив даїшника, перебуває в розшуку. Луганські інспектори звинуватили охоронця в тому, що той побив їхнього колегу.

Помічник Ландика може бути притягнутий до відповідальності за статтею 364 КК України, яка передбачає відповідальність за завдання тілесних ушкоджень.

МВС заявляє, що є "конкретні факти, які підтверджують рукоприкладство щодо співробітника ДАІ з боку охоронця нардепа".

Екс-начальник Держкомзему Броварського району Київської області Прокуратурою області порушено кримінальну справу щодо колишнього виконувача обов’язків начальника управління Держкомзему в Броварському районі гр. С., його оголошено в розшук.

Досудовим слідством встановлено, що службовець, зловживаючи своїми повноваженнями підготував розпорядження голови Броварської РДА і видав державні акти на землю 110 громадянам загальною площею 220 га в порушення вимог земельного законодавства. Із загальної кількості земель - 25,5 га розташовані на прибережній захисній смузі та відносяться до земель водного фонду і не можуть бути передані у приватну власність.

Умисні дії чиновника слідчим прокуратури кваліфіковані за ч. 3 ст. 365 КК України.

«Патріарх Моісей»

Хмельничанина, який керував церквою, розшукують за розбещення прихожанок.

На початку 2000-х років він неодноразово заявляв, що в нього вселилася біблейська душа пророка Моісея, а в 2003 році його відлучили від УАПЦ. Олег Кулик створив свою власну церкву – УАПЦ–канонічну, кількість прихожан якої складалася з сотні людей, а богослужіння він проводив у приватному будинку в Києві.

Десять його прихожанок написали заяви в міліцію, в яких звинуватили «патріарха Моісея» в сексуальних домаганнях. Правоохоронці одразу ж викликали підозрюваного на допит, однак той пустився у біга.

Нині його підозрюють в організації групи, яка під виглядом релігійних обрядів скоювала розбещення. Йому також можуть висунути звинувачення у сексуальному домаганні до неповнолітньої, згвалтуванні та ще й зараженні венеричною хворобою.

Колишній міністр економіки

Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно колишнього міністра економіки Богдана Данилишина за зловживання владою з корисливих мотивів, що спричинило тяжкі наслідки – збитки державі на 4,5 млн гривень. У випадку, якщо провину Данилишина буде доведено, йому загрожує покарання від п`яти до восьми років тюремного ув’язнення (ч. 2 ст. 364 КК України).

І хоча Богдан Данилишин попросив та отримав політичний притулок у Чехії, його дані дося розміщуються на офіційному сайті Інтерполу.

Організатор будівельної афери Еліта-центр

Громадянин України Олег Шестак, один з організаторів будівельної афери Еліта-центр, потрапив у «рейтинг» найнебезпечніших злочинців за версією Інтерполу. Інформація про нього розміщена аа офіційному сайті Інтерполу серед фотографій та інформацій про злочинців, розшукуваних в рамках операції Infra-Red (International Fugitive Round-Up and Arrest - Red Notices).

Ордер на його арешт за шахрайство був виданий у Києві.

Олег Шестак був заступником генерального керівника групи будівельних компаній "Еліта-центр" Олександра Волконського. Вони є основними фiгурантами афери, здiйсненої групою компанiй "Елiта-Центр" на ринку житлового будiвництва в Києві.

Нагадаємо, за даними МВС, в результаті будівельної афери "Еліта-Центр", яка була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1760 людей. Всього в інвесторів шахрайським шляхом вкрадено понад 100 мільйонів доларів.