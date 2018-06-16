Костянтин Пожидаєв: «УБОЗ ламає злочинні схеми»

Про «економічний кримінал», кваліфікацію злочинців і злочинні ноу-хау - в інтерв‘ю начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області Костянтином Пожидаєвим.

- Костянтине Миколайовичу, якими видами кримінальної діяльності займається організована злочинність сьогодні? У дев'яності роки це був рекет, замовні вбивства, викрадення, бандитизм...

- Можу сказати, що за останні роки злочинні угруповання "скорегували" свій інтерес у бік економічного криміналу. Наприклад, за три місяці нинішнього року спецпідрозділами БОЗ у нашій області порушено 13 кримінальних справ відносно членів організованих злочинних груп (ОЗГ), якими було здійснено близько сотні злочинів. Із них - 7 кримінальних справ економічної спрямованості. За цей же період до суду спрямовано 10 кримінальних справ у відношенні 10 ОЗГ, 7 із яких діяли в сфері економіки. Такі «зміни» цілком з'ясовні: "економічний кримінал" приносить значно більші прибутки, ніж банальний рекет.

Звичайно, все вищесказане не означає, що "традиційна" діяльність організованих злочинних груп - розбої, вимагання або збут наркотиків зійшла нанівець. Так, у нинішньому році нами знешкоджено ОЗГ, учасники якого під погрозою травматичної зброї здійснювали розбійні напади в Артемівському районі. На їхньому рахунку більше десятка епізодів. Всі учасники групи арештовані. Крім того, спрямована до суду кримінальна справа відносно групи здирників, які під погрозою фізичного насильства вимагали сплати щомісячної "данини" від приватних підприємців Амвросіївського району.

- Ви тривалий час пропрацювали в підрозділах по боротьбі з оргзлочинністю. Чи можна стверджувати, що кваліфікація зловмисників, які створюють кримінальні схеми, з кожним роком росте?

- Якщо взяти вже згадуваний кримінал у сфері економіки, то, безсумнівно, в останні роки кваліфікація злочинців виросла. Нещодавно співробітники Донецького УБОЗ викрили угруповання, яке спромоглося, використовуючи досить складні способи, викрасти чималі суми в провідних мобільних операторів. І, повірте, зловмисники володіли дуже широким колом знань - і технічних, і фінансово-економічних. Або ж затримання злочинної групи в Макіївці, яка завдала державній шахті мільйонний збиток. Як було встановлено, очолював її директор цього підприємства! Тобто людина, що зсередини знає роботу свого підприємства, як ніхто інший.

Але хочу відзначити, що в кожному разі злочинні ноу-хау стають нам відомі. Так, були встановлені схеми, які використовують злочинці для здійснення розкрадань вугілля й гірничошахтного встаткування. Це дозволило цього року порушити кримінальні справи у відношенні трьох злочинних груп, які спеціалізувалися на такому "бізнесі".

У квітні, за матеріалами УБОЗ порушена кримінальна справа у відношенні ОЗГ, учасники якої займалися контрабандою продуктів харчування в Російську Федерацію. Зловмисники незаконно претендували на одержання ПДВ у сумі близько півтора мільйонів гривень.

Що стосується угруповань, які займаються, наприклад, вимаганням або розбійними нападами, "вибиванням" боргів, то, як правило, на чолі кожної стоїть не просто ватажок, а досить впливова в кримінальному світі фігура. Такі люди подвійно небезпечні. Адже вони гарні організатори, можуть вести за собою інших, впливати на молодь, підкоряти собі морально слабких. Як правило, такі злочинні співтовариства здійснюють не один десяток злочинів.

Одну з таких груп, очолювану раніше неодноразово судимим громадянином, у лютому затримали в Макіївці. У ролі жертв виступали, як звичайні громадяни, наприклад, що продали квартиру, так і підприємці. А суми, яких вимагали від них злочинці, доходили до десятків тисяч доларів.

- Костянтине Миколайовичу, зі сказаного вами витікає, що злочинні групи наносять державі, різним підприємствам і громадянам чималий збиток.

- Можу привести такі цифри. Торік, сума збитку, заподіяного діяльністю ОЗГ (викритих співробітниками УБОЗ області), кримінальні справи у відношенні яких спрямовані в суди, склала близько 20 мільйонів гривень. Частина коштів була вилучена, накладений арешт на майно злочинців, і в підсумку збиток був повністю відшкодований. За три місяці нинішнього року сума збитку, за вже розслідуваними кримінальними справами, склала 4 мільйони 600 тисяч гривень. При цьому в зловмисників були вилучені кошти, а також накладений арешт на майно на загальну суму більше 5 мільйонів гривень.

- Актуальна тема, що не сходить зі сторінок ЗМІ: боротьба з хабарниками та корупціонерами. Хто потрапив у "тенета" УБОЗ із названої категорії?

- Питання актуальне і викликає резонанс у суспільстві. Цей напрямок роботи є для нас одним із основних. У січні-березні, співробітниками підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю було задокументовано 18 злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі 7 хабарів. У трьох випадках сума хабара перевищила 30 тисяч гривень. Зокрема, до кримінальної відповідальності за хабарництво залучаються суддя, мер, голови двох сільрад.

- За що давали і одержували хабарі?

- У випадку з мером та з одним із голів сільради - за рішення по земельним питанням. Останній, до речі, одержав хабар у сумі 64 тисячі гривень. Суддя - за винесення рішень за цивільними позовами на користь зацікавлених осіб. Ще один голова сільради - за створення умов для перемоги в аукціоні по реалізації комунальної власності.