Закордонний паспорт у новому форматі

До кінця 2011 року в Україні мають бути впроваджені закордонні паспорти з біометричними даними власника. Про це заявив перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку Андрій Клюєв. Запровадження такого документа є однією з вимог скасування шенгенських віз для українців, говорять у Міністерстві внутрішніх справ. Якщо Договір про безвізові поїздки громадян України до країн ЄС підпишуть, українці із біометричними паспортами зможуть вільно їздити до Європи.

Біометричний паспорт – це документ, в якому міститься спеціальний чіп. На ньому і зберігається інформація про людину.

Олег Бойченко з департаменту у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб МВС каже, що поки невідомо, які саме біометричні дані міститиме новий паспорт. Це може бути інформація про сітківку ока, форму вуха або овал обличчя. Однак, найімовірніше в паспорті буде чіп із відбитками пальців, зазначає чиновник.

«Текстова інформація, плюс фото, плюс, можливо, відбитки пальців. Підвищений рівень захисту. В залежності, що в законі буде прописано, який буде вмонтований чіп, якого об’єму, які дані туди будуть записуватися – все це будуть складові паспорту», – поінформував Олег Бойченко.

«Законопроект має всі можливості, щоб бути підтриманим в парламенті»

Щоб почати випуск біометричних паспортів, необхідно ухвалити закон «Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України», говорить народний Валерій Коновалюк, ініціатор цього законопроекту.

«Цей законопроект є значним кроком в реалізації плану європейської інтеграції на отримання безвізового режиму. Має всі можливості, щоб бути підтриманим в парламенті. Фактично сьогодні є на порядку денному. В цьому році ми мусимо забезпечити громадян такими біометричними паспортами. Виробництво паспортів може початися в будь-який момент після того, як будуть ухвалені відповідні рішення. Паспорти, які були вже видані, будуть також використовуватись. Держава буде десь компенсувати частину вартості цього документу. Але він не буде коштувати дорожче тої ціни, яку сплачують наші громадяни, отримуючи шенгенську візу», – наголосив Валерій Коновалюк.

Кирило Куликов, депутат, колишній керівник Національного бюро Інтерполу переконаний, що впроваджувати в Україні біометричні паспорти непотрібно. «А чи потрібно це? Хто бачив норму, що це – обов’язкова умова для отримання безвізового режиму? Чому Україна «найбагатша» держава повинна на це переходити? Я б зрозумів, якщо б переходила на це сама держава і за ці послуги отримувала кошти. Я не бачу, щоб проводились якісь тендери щодо того, хто буде це робити. І це повинна бути послуга держави», – додав Кирило Куликов.

Ціна питання

Між тим, Кабінет Міністрів України уже виділив Міністерству внутрішніх справ 60 мільйонів гривень для реалізації першого етапу робіт з впровадження закордонних паспортів з біометричними даними власника.

Директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак погоджується, що такі паспорти спростять процедуру перетину кордону і полегшать життя українським мандрівникам. «Ці паспорти достатньо важко підробити в технічному плані, – каже він. – Людина, яка один раз потрапляє в шенгенську базу даних – їй вже набагато легше подорожувати. Не виникає питання у контролюючих служб європейських країн щодо цього громадянина. Спрощує процедуру ідентифікації особи».

Якою ж буде ціна такого паспорту поки невідомо. Адекватною Віктор Чумак називає суму в 35 євро. «В більшості країн Східної Європи цей паспорт коштує від 25 до 50 євро, – каже він. – Представники Міністерства внутрішніх справ говорили, що такий паспорт може коштувати близько 60-70 євро. Для України, напевно, трохи завелика ціна».

Прикордонники готові

Прикордонна служба готова перевести всі свої ресурси на зчитування даних з біометричних паспортів, стверджує Андрій Демченко, Офіцер прес-служби Державної прикордонної служби. Крім того, в Україні вже діють термінали, які зчитують інформацію з електронних карток.

«Вже такі піддослідні зразки встановлені в аеропорту Бориспіль, Харків. Системи, які працюють з картками, їх не так важко перевести на зчитування даних з біометричних паспортів. Потім планується і на автомобільних, і залізничних пунктах пропуску це ввести в дію. Є досвід, щоб його повністю запровадити на решті пунктів пропуску і перейти відповідно на контроль за такими документами», – зазначив Андрій Демченко.

Правозахисники застерігають

Інформація з біометричних паспортів може потрапити в руки злочинців, адже будь-яку базу можна зламати і використовувати не за призначенням, говорить правозахисник Євген Захаров. А закон про захист персональних даних буде оберігати їх лише на папері.

«Ідеться про чіп і абсолютно невідомо, яка саме інформація буде туди закладатися. Якщо закордонний паспорт сьогодні вводиться – більш офіційний податковий номер особи, який має використовуватися виключно податковими інспекціями, в нас з нього зробили універсальний код, за яким збирається інформація буквально в усіх державних реєстрах. Державні органи мають можливість за 20 секунд зібрати персональні дані кожної особи, які зберігаються за цим номером в цих реєстрах. Тепер уявіть собі людину, яка має якісь негарні мотиви (наприклад, вкрасти що-небудь) і отримує блискучу можливість», – зауважує правозахисник.

Українців міняти звичайний паспорт на біометричний змушувати не будуть, переконують в МВС. Якщо паспорти нового формату будуть введені, звичайні паспорти працюватимуть свій повний термін дії.

Наталка Коваленко, Марічка Набока. Українська Гельсінська спілка з прав людини