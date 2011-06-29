В Херсоні затримали школярів, які займалися розбоями і грабежами

Херсон. 28 червня. УНІАН. В Херсоні працівники Суворовського райвідділу міліції затримали 15-річних школярів, які скоїли ряд пограбувань та розбійних нападів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області впродовж останніх місяців до міліції надходили заяви від місцевих жителів про пограбування. Усі злочини сталися у Таврійському мікрорайоні, жертвами були чоловіки середнього віку. Схема скоєння пограбувань була однаковою. На чоловіків нападали ззаду, збивали з ніг, били, а потім обшукували кишені і забирали мобільні телефони та гроші. Деякі заявники навіть зверталися за допомогою до лікарів.

Потерпілі розповіли міліціонерам, що зловмисників було двоє, на вигляд їм років 16-17. Було складено фотороботи грабіжників. Оперативники припустили, що злочинці – місцеві жителі, тож перевіряли підлітків з

Таврійського мікрорайону, хто раніше уже потрапляв до поля зору міліції.

Під підозру потрапили 15-річні хлопці. Обидва зростали у неблагополучних родинах, займалися крадіжками та хуліганством. До того ж, вони були схожі на підозрюваних з фотороботів. Коли фотографії підлітків показали жертвам, вони впізнали їх. За місцем проживання хлопців міліціонери знайшли два мобільних телефони, які вони не встигли продати.

Підлітки розповіли, що на злочин їх штовхнуло важке матеріальне становище родин. Діти хотіли добре відпочити на канікулах, а грошей у батьків не було. Тож вночі вони підходили до кафе і чекали на жертву. Обирали виключно чоловіків середнього віку, які виходили з кафе і самі пішки поверталися додому. Підлітки супроводжували чоловіків до першого неосвітленого провулка. Там нападали на жертв та забирали особисті речі. Усі телефони продавали на ринку, гроші прогулювали.

Нині порушено кримінальні справи за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України “Розбій” та ст.186 Кримінального кодексу України “Грабіж”.