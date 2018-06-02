На стадіоні Динамо побили водія клубу. Відео

Матч 5-го туру української Прем'єр-ліги між київським «Динамо» та львівськими «Карпатами» запам'ятався не тільки голами, а й переломом шийних хребців.

На 65-й хвилині матчу на бігових доріжках почалася бійка. Федерація футболу України пропонує з цього приводу повернути на стадіони "Беркут".

Фанати львівських "Карпат" розгорнули у своєму секторі кілька прапорів з портретом Шухевича і Бандери. Невідомий чоловік років 45 підбіг до гостьового сектору. Він схопив прапор і намагався його порвати. З львівського сектора вибігли декілька чоловік і побили провокатора.

Постраждалий був водієм динамівського клубу. Він негативно ставиться до Шухевича і націоналістичної символіки.

Побитий вболівальниками київського "Динамо" та львівських "Карпат" чоловік не отримав серйозних травм.

Про це повідомив офіцер служби безпеки стадіону "Динамо" Анатолій Беньковський.

"На щастя, серйозних травм у нього не виявили, чоловік відбувся кількома забоями. Після обстеження у швидкій його відпустили додому. З ним все гаразд", - сказав Беньковський.