Новий «Ландик» із «Свободи» жорстоко побив жінку

Список найнебезпечніших в Україні професій, схоже, незабаром поповнить ще одна, на перший погляд цілком спокійна професія – продавець мобільних телефонів. Принаймні до такої думки спонукає випадок, який стався 18 серпня в Івано-Франківську, де посеред дня 29-річний молодик жорстоко побив 27-річну жінку-продавця одного з салонів з продажу терміналів стільникового зв’язку.

Як стало відомо, чоловік зайшов до магазина аж ніяк не з метою зробити покупки. Він мав намір зустріти свого знайомого – працівника того ж магазину. Втім, зустріч не відбулася: знайомого працівника не виявилось на роботі, тож чоловік заходився, неначе в себе вдома чи то офісі, видзвонювати своїх колег по телефону, час від часу відпускаючи досить образливі репліки на адресу продавців салону. Коли ж незваний гість почав дорікати продавцям, що ті, мовляв, занадто голосно спілкуються з клієнтами, заважають його телефонним розмовам, дівчина не витримала і зробила йому зауваження, доповнивши його вимогою покинути магазин.

Тоді знахабнілий молодик промовив «зараз тобі буде замічаніє» і почав заламувати жінці руки та смикати за волосся. Так, тримаючи жінку за пасма, він з силою вдарив її головою до стола.

Як наслідок, потерпілу з діагнозом «струс головного мозку» було госпіталізовано до Обласної клінічної лікарні.

Навіть в умовах катастрофічного нівелювання моральних цінностей в українському суспільстві та озлоблення усіх на всіх ця ситуація змушує здригатись від жаху. Тим жахливішою вона є, коли взяти до увагу особу зловмисника, яким виявився не аби-хто, а сільський голова села Михальче Городенківського району Василь Михайлович Слободян – підприємець, обраний війтом від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», - людина, якому жителі населеного пункту, де проживає 801 мешканець, довірили найвищу владу в селі і свої долі. Наврядчи, голосуючи за нього, люди бажали побачити своїм головою бандита, якому нічого не бракує підняти руку на беззахисну жінку.

Не так давно по всій Україні прогриміло ім’я депутата Луганської міськради від Партії Регіонів Романа Ландика, який жорстоко побив дівчину в одному з закладів громадського харчування. Сьогодні Прикарпаття може "похвалитись" власним «Ландиком», який, хоча і представляє політичну силу, що декларує діаметрально протилежні «регіоналам» погляди, тим не менш поводить себе абсолютно ідентично своєму луганському колезі.

Свого часу луганським регіоналам вистачило політичного розуму очистити свої партійні ряди від депутата-бандита. Хочеться сподіватись, що так само вистачить політичного розуму і представникам прикарпатської «Свободи», яким населення краю надало минулого року такий величезний кредит довіри.

За фактом вчинення насильства над особою потерпіла звернулась до правоохоронних органів. І хоча «особливий» політичний і правовий статус пана Слободяна змушує родичів жінки сумніватись, що справу буде доведено до логічного завершення і посадовця-хулігана буде покарано за всією суворістю закону, в Пасічнянському міськвідділі внутрішніх справ їх запевнили, що івано-франківська міліція зробить все, що справедливість восторжествувала. Хочеться сподіватись, що Україна – таки правова держава і винний отримає по заслугах.

pravda.if.ua