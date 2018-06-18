Чому політики «напрошуються» на кримінал?

З метаморфозами української політики нащадкам, судячи зі всього, розібратися буде важкувато. Ну чим пояснити, що український політикум заявляє про переслідування, наявність політв’язнів в країні і… обурюється тим, що силовики обминають їх своєю увагою?

Після подій 24 серпня в центрі Києва, міліція порушила кримінальні справи, навіть затримала декількох особливо «активних» учасників «незалежної» ходи. Спочатку була версія, що справа обмежиться показовою «прочуханкою» простих смертних, але не так сталося, як гадалося. Через тиждень повістки почали надходити до чільних представників опозиції, серед яких, щоправда, не виявилося депутата від НУНС Юрія Гримчака і лідера партії "Фронт змін" Арсенія Яценюка.

Видається на те, що і Юрія Гримчака, і Арсенія Яценюка дуже здивував той факт, що міліція обійшла їх своєю увагою і запрошення відвідати МВС вони не отримали.

"Нунсівець" Гримчак відверто зізнався, що «не отримував повістку в міліцію щодо подій 24 серпня. Також мені ніхто не дзвонив і не запрошував».

Більше того - він заявив, що «це принижує мою гідність, як опозиціонера, бо мене не викликають». Мовляв, «я ж наче б теж був у перших рядах. Нас було багато. Когось викликають, когось – ні». І нарікає на «вибірковість» з боку міліціянтів.

А ось "фронтовик" Яценюк вважає, що його запрошення до МВС означатиме зміцнення в статусі опозиції.

«Я ось сиджу і думаю, хто це сидить і розподіляє, кого запрошувати до міліції, а кого не запрошувати... Тобто, вони розуміють, що запрошення мене до міліції означає наступне – зміцнення в статусі опозиції», - сказав Арсеній Яценюк відповідаючи на питання УНІАН, чи не викликали його до міліції у справі про зіткнення між правоохоронцями і прихильниками опозиції на День Незалежності в Києві.

Щоправда, не зрозуміло, про яке зміцнення може йти мова, коли його «фронтовики» під час акції на День Незалежності були десь у кінці ходи, кордон міліцейський штурмом не «брали», от хіба що знімкувалися на фоні розгарячілого натовпу активних опозиціонерів…

Припускаю, наступні «козирні» карти від українських політиків, мабуть, будуть на кшталт того, «Чому політичні тузи за гратами, а ми ні?!». Ми також хочемо бути тузами…

Хотілося б звернутися до нашої міліції з проханням – будьте люб`язні, викличте вже лідера партії "Фронт змін" Арсенія Петровича Яценюка на допит - головний опозиціонер країни дуже хоче виконати свій громадянський обов'язок - надати свідчення, і врешті-решт встановити істину!

Михайло Корнієнко. Використано фото сайтів frontzmin.org та www.nso.org.ua