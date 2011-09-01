Яценюк пояснив, чому не йде до міліції

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що влада розуміє, що викликом його до міліції у справі про події в Києві 24 серпня влада зміцнить «Фронт Змін» у статусі опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на питання УНІАН, чи не викликали його до міліції у справі про зіткнення між правоохоронцями і прихильниками опозиції на День Незалежності в Києві.

«Я ось сиджу і думаю, хто це сидить і розподіляє, кого запрошувати до міліції, а кого не запрошувати... Тобто, вони розуміють, що запрошення мене до міліції означає наступне – зміцнення в статусі опозиції», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, зараз «відбувається селективне запрошення до міліції».

Лідер «Фронту Змін» також повідомив, що опозиція вже оскаржує постанову про порушення кримінальної справи щодо тих подій, які сталися в центрі Києві 24 серпня.

«Ми оскаржили постанову про порушення кримінальної справи щодо масових безладів. Вчора відправили позов, його прийнято до розгляду. Ми подали позов до Печерського суду Києва», - повідомив А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, лідер «Фронту Змін» відзначив, що ні його, ні політичну силу, яку він очолює, ніхто не інформував про судове рішення, що стосується заборони на проведення мітингів у Києві на День Незалежності. «Я взагалі не знаю ні про яке судове рішення. Дійсно, не знаю. Тому що судове рішення пред`являється до виконання згідно із законам України про виконавчий супровід, - пояснив А.ЯЦЕНЮК. - Але на юридичну адресу офісу політичної партії «Фронт Змін», на мою адресу, не надходило жодного рішення суду. І воно не надходило не тільки нам, воно нікому не надходило, судовий виконавець ні до кого не приходив».

Водночас, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що якби судовий виконавець прийшов, «ми б однозначно опротестували ще б дії цього судового представника».

Голова «Фронту Змін» ще раз відзначив, що в День Незалежності в Києві правляча влада готувала провокації, але ні лідери опозиції, ні люди не подалися на ці провокації й цим здобули перемогу.

«Влада готувала найбільшу провокацію 24 серпня. Таку саму, яку вони влаштували у Львові 9 травня. Нам вистачило розуму не допустити цієї провокації. Це була перемога не лише опозиції, а й тих 10 тисячі людей, які прийшли на мітинг», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі, до складу якого входять 11 опозиційних партій, планував 24 серпня провести мітинг біля пам`ятника Тарасу Шевченку, а потім народний марш, який мав стартувати від пам`ятника Шевченку і завершитися мітингом на Михайлівській площі.

Проте 23 серпня Окружний адміністративний суд Києва дозволив представникам опозиції проводити святкові акції з нагоди Дня Незалежності України лише біля пам`ятника Тарасу Шевченку.

24 серпня учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір пройти до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ прийняту ними резолюцію.

Проте бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перекрили вулицю Володимирську, щоб не допустити проходження колони до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями».

25 серпня слідчим відділом ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за фактами зіткнень «між правоохоронцями і представниками ряду політичних партій, об`єднань і організацій», які відбулися в столиці 24 серпня (за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України "хуліганство").

26 серпня перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Окружний адміністративний суд Києва не забороняв прихильникам опозиції після мітингу в парку імені Тараса Шевченка в День Незалежності України йти вулицею Володимирською.

За інформацією члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія ПАВЛОВСЬКОГО, міліція викликає на допити щодо подій в Києві в День Незалежності 18 народних депутатів.