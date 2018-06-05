Костянтин Пожидаєв: Роботу міліції оцінює громадськість

Костянтин Пожидаєв працює на посаді начальника Управління МВС у Кіровоградській області близько двох місяців. Невеликий час для суттєвих звершень, але цілком достатній для визначення криміногенних особливостей регіону та методів боротьби з ними. Основні сьогоднішні напрямки роботи начальника обласної міліції – посилення охорони громадського порядку, протидія нелегальній діяльності пунктів прийому металобрухту та поширенню наркоманії.

Проте наша розмова більше стосуватиметься Костянтина Пожидаєва, як сформованої особистості. Чому саме його кандидатура була обрана для ролі головного захисника центральної області України?

Костянтин Пожидаєв

Біографічна довідка : Пожидаєв Костянтин Миколайович. Народився в Донецьку, закінчив Донецький політехнічний інститут, працював гірським інженером. У 1993 році розпочав службу в органах внутрішніх справ на посаді помічника в оперативно-пошуковому відділі УВС оперуповноваженого Донецької області.

Переведений у Кіровоград з посади першого заступника начальника ГУ МВС України в Донецькій області - начальника УБОЗ.

- Які враження від нового місця проживання? Кіровоград програє Донецьку своєю провінційністю?

- Я б не сказав, що Кіровоград - це провінційність, все таки, обласний центр. В області переважає сільське господарство, а Донеччина - це промислова територія, заводи, фабрики. Такі злочини, як убивства, грабежі, розбої, є скрізь, просто на Кіровоградщині їх менше. Донецька область - це 10 відсотків населення України, відповідно і статистика зареєстрованих злочинів там у рази більша.

За стилем життя Кіровоград більш тихий, відчувається інший менталітет. Люди по-іншому реагують на певні речі, Важко порівнювати, але головна відмінність – у сприйнятті життя. Загалом, враження про Кіровоградщину і його мешканців складається досить позитивне.

- Ви, як корінний донеччанин, дискомфорту не відчуваєте?

- Я дуже комунікабельна людина. Дискомфорт у мене один - сім'я далеченько (дружина і двоє доньок залишилися жити в Донецьку - УНІАН). А міліцейська робота скрізь однакова.

- Нове призначення стало для Вас несподіванкою чи ви готувались до нього?

- Це була несподіванка. До того ж, саме в той час я перебував у відпустці, про нове призначення навіть і не здогадувався. Але як людина, яка носить погони, у будь-який час готовий виконати вказівку керівництва МВС і нести службу там, де це необхідно.



- Найперше підписане Вами розпорядження чого стосувалося?

- Стосувалося охорони громадського порядку та збільшення на вулицях патрульних нарядів міліції. Документ я підписав у перший же день.

- Ваш попередник Віктор Пащенко, коли передавав робочі справи, висловлював побажання чи настанови?

- Звичайно, відбулась розмова, але висновки про свій новий колектив я робитиму самостійно. На мою думку, головними якостями працівника на будь-якій посаді, повинні бути відповідальність, професіоналізм та ініціативність. А ще, порядність та добре ставлення до людей. Я маю на увазі, бажання надавати допомогу тим, хто її потребує. Це основні мої вимоги, як керівника до підлеглих.

Після представлення у мене відбулася розмова з особовий складом, і я пообіцяв, що всі попередні позитивні напрацювання будуть збережені.

Мій попередник також назвав кілька справ, які потребують особливої уваги і контролю. Це вбивство приватного підприємця Жуковського і серія вибухів у ніч на 22 жовтня 2010 року напередодні візиту в Кіровоград Президента України Віктора Януковича. (Вибухи пролунали біля сходів будівлі обласної прокуратури, приміщення Кіровського міськвідділу міліції та Кіровського районного суду в Кіровограді. Ніхто не постраждав – УНІАН).

Питання перебувають на моєму особистому контролі. Сподіваюся, ми найближчим часом досягнемо позитивних зрушень.

- Стосовно кадрових змін. З вами до Кіровоградщини прибуло лише четверо працівників із донецької команди. Розкажіть про них більше.

- Ці люди - справжні професіонали, я їм довіряю. Як приклад, можу назвати першого заступника, Валентина Миколайовича Парсенюка. Це людина з величезним досвідом роботи. Решта працівників залишилися на своїх посадах. Щоправда, кілька днів тому я прийняв рішення подати відповідне клопотання керівництву МВС України про звільнення з посади начальника одного з райвідділів міліції.

Мене дивує, коли людина не розуміє і не виконує свої посадові обов’язки, і я не збираюся з цим миритися… Коли нещодавно на території ввіреного району було скоєно резонансний злочин, о 2-й годині ночі я та мої заступники прибули на місце події, а начальника райвідділу міліції ніхто не міг знайти. Тому мною було прийнято відповідне кадрове рішення. Змінилися керівники в Ленінському та Кіровському відділах міліції Кіровоградського МВ УМВС в області. Вони місцеві, знають особовий склад, думаю, будуть успішно виконувати свою роботу.

Зараз вирішується питання щодо керівника міського відділу. Кандидатура вже є.

- Після Вашого призначення в обласному центрі певний час ширилися розмови про продовження експансії «донецьких» на керівні посади різних структур. Як Ви до цього ставитеся?

- Абсолютно ніяких розмежувань не проводжу. Наведу один приклад. Після призначення виконуючого обов'язки начальника Знам'янського міськвідділу міліції, мер міста та голова райдержадміністрації подякували за те, що керівник прибув з іншого підрозділу, і зможе оцінити криміногенну ситуацію «свіжим оком». Упевнено можу сказати, що жодних кадрових революцій в області не очікується. Працює на місці кримінальний блок. Якщо я бачу, що люди професійні, відповідально виконують свою роботу, ми спрацюємося.

- Давайте згадаємо Ваш попередній досвід роботи. Коли Ви востаннє особисто брали учать у затриманні злочинця або злочинної групи?

- Керівна посада, переважно, вимагає кабінетної роботи. Востаннє керував операцією і виїжджав на затримання в Донецьку. Цей випадок мені запам’ятається надовго. У 70-річного чоловіка, колишнього працівника одного з відомчих навчальних закладів, мабуть стався нервовий розлад. Він захопив у заручники власну родину, потім убив онуку, дружину і зятя. До місця злочину було зібрано значні сили і засоби. Резонансна була справа.

- Один із колишніх керівників УМВС в Кіровоградській області Валерій Гончар водночас працював і депутатом обласної ради. Як ви ставитися до суміщення роботи в таких різних органах - правоохоронних и місцевого самоврядування. Чи бажали б Ви відчути себе у цій ролі?

- Цікаве запитання. На мою думку, потрібно займатися однією справою. Я впевнений у тому, що міліція повинна бути політично незаангажованою. Вільно чи невільно, але потрапляючи в органи влади під протекцією певної політичної сили, виникають зобов’язання. А у злочинності немає забарвлення. Роботу міліції оцінює громадськість. Моє завдання - постійно тримати руку на пульсі, не відволікаючись на інше.

- З 23 вересня розпочала роботу гаряча телефонна лінія УМВС «Громадська позиція». Ви особисто розглядаєте всі звернення? На що найбільше скаржаться люди?

- Щоранку о 7.45, приймаючи чергування, особисто розглядаю кожне звернення. Починалося все з поодиноких дзвінків, тепер їх близько 20-ти на добу. Спочатку, в більшості випадків, скаржилися на окремих працівників міліції. Зараз частіше надходять сигнали про торгівлю самогоном, наркотичними засобами, безвісти зниклих тощо.

Після вивчення усіх звернень, даю конкретні вказівки керівникам, визначаю терміни на виконання.

Основна мета телефонної лінії «Громадянська позиція» - забезпечення ефективності зворотного зв’язку. До нового року ми плануємо провести опитування і дізнатися у громадськості, чи вважають вони дану ініціативу цікавою і потрібно. Думаю, ми знайдемо підтримку.

- Цікаво, як проводить вихідні дні начальник УМВС в області?

- Зізнаюсь, вони у мене бувають дуже рідко. Іноді, раз на місяць їжджу додому в Донецьк. Дружина та діти приїздили в Кіровоград – у гості.

- Серед особистих інтересів, що можете виділити?

- Спорт і книги. У квартирі поставив тренажер і бігову доріжку, щоранку приділяю фізичним вправам близько години. Вважаю, що кожен працівник міліції, незалежно від посади, повинен бути у гарній фізичній формі. А керівник, який вимагає від своїх підлеглих певних професійних навичок, повинен починати із себе.

Анна Осадченко, УНІАН