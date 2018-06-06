Подробиці одеського штурму

Ситуація навколо подій в Одесі з приводу затримання кілерів на сьогодні провокує багато чуток та оцінок дій міліції «експертами» та генералами, які за своє життя жодного разу не взяли участі у подібних заходах. Гучні заяви з екранів телевізорів та на Інтернет-порталах щодо непрофесійності дій правоохоронців складають хибне враження про проведену роботу.

Право на коментарі з цього приводу, ми упевнені, мають лише ті, хто стояв пліч-о-пліч з хлопцями, які ціною власного життя та здоров’я убезпечували український народ від озброєних злочинців та брали безпосередню участь у спецоперації.

Микола Паньків, командир спецпідрозділу «Беркут» ГУМВС України Одеській області один із тих, хто безпосередньо брав участь у «Одеському штурмі». Правоохоронець уже понад 20 років працює у спецпідрозділі, але запевняє, що операцію такого масштабу доводилося проводити уперше.

- Пане Миколо, Ви вже понад 20 років працюєте в спецпідрозділі «Беркут», як оцінюєте ті коментарі, які сьогодні роздають наліво і направо сумнівні «фахівці» у ЗМІ? Чи не здається вам дуже правильною фраза однієї людини, що «кожен вбачає себе героєм, спостерігаючи за боєм зі сторони».

- У першу чергу хочу зазначити, що для того аби говорити про дії і давати оцінку працівникам спецпідрозділів, потрібно хоча б бути присутнім при тих затриманнях і спецопераціях, які ми проводимо, це, власне, для більшої об’єктивності. Говорити про те, що підрозділи «Беркуту» та «Соколу» були не готові зовсім не правильно, тому що ті затримання та заходи, які проводять наші працівники щодня, виїжджаючи на службу, показують зовсім протилежне. Люди готові завжди. Однак у випадку, який стався в Одесі, під час першого затримання, коли загинули наші працівники міліції, то можу сказати, що до нас надійшла інформація про те, що в автомобілі пересувається особа, яка підозрюється у вчиненні злочину. Зупинившись на вимогу працівника ДАІ, Дикаєв вийшов на зустріч міліціонерові вже з гранатою у руці, висмикнувши при цьому чеку. Російський кіллер зі своїми поплічниками із самого початку не збиралися здаватися у руки правоохоронців. Тож, коли він кинув гранату, для міліціонерів спрацював ефект несподіванки. Саме цим і скористався спільник Дикаєва, який випустив автоматну чергу у сторону працівників міліції. Правоохоронці, незважаючи на такий озброєний тиск, теж відстрілювалися та намагалися зупинити злочинців. Одного із бандитів було поранено.

- Тобто, виходячи з машини, Дикаєв уже був налаштований на те, що буде давати озброєну відсіч?

- Так, ще раз повторюся, вони не збиралися так просто закінчити свій контакт з міліцією. Першими, кого побачили – це працівники ДАІ, а не «Беркут», і все одно планували чинити озброєний опір. До того ж ми не знали про наявність ще двох злочинців, вікна у машині були сильно затоновані.

- Наскільки була сильною підготовка чеченських бойовиків?

- Якщо говорити про підготовку, то зловмисники дуже грамотно вели свій опір. Убивця мав великий досвід участі у військових та бойових операціях, він був професійним «кіллером», який пройшов підготовку в Чечні. Це свідчить про те, що підготовка бойовиків була на вищому рівні.

- Упродовж доби правоохоронцям вдалося встановити цих осіб. У чому були труднощі «Одеського штурму» для «Беркута». І, власне, чому штурм тривав 5 годин?

- Хотілося б детальніше зупинитись на окремих моментах цього затримання, яке проходило в Одесі, на Фонтанській дорозі 71 / 3. Коментарі, які розійшлися по ЗМІ мають великі розбіжності. Кажуть, що у нас було витрачено багато часу на затримання зловмисників. Проте, для того, щоб операція такого плану пройшла без жертв з числа мирного населення, а територія на якій проходило затримання була досить таки велика (поруч знаходилися три багатоповерхівки, в одній з них розташовувався гуртожиток юридичної академії, в інших двох – готелі), нам потрібно було евакуювати місцевих жителів та автівки, які стояли поруч, щоб вони не потрапили в епіцентр проведення операції. Що стосується самої будівлі, в якій, власне, і переховувався Дикаєв разом зі своїми колегами, то оцінивши ситуацію, ми з’ясували, що заручників там не має (всі мешканці були своєчасно евакуйовані). Після цього ми вступили у фазу переговорів, та зіткнулися з тим, що при наближенні до будівлі злочинці одразу ж кинули гранату та почали стріляти по працівникам «Соколу». Це свідчило про те, що вони не збиралися вести ніякі діалоги та були готові продовжувати опір до кінця. Ще одним, немаловажним фактом, який вплинув на кількість витраченого часу був катер, в топливному баці якого було близько 200 літрів пального, який знаходився під будівлею готелю. Для цього було прийнято рішення підігнати бойову техніку, для того, щоб зачепити катер лебідкою й відтягнути його на певну відстань, що б він не загорівся і не вибухнув. Саме тому, ми й витратили трохи більше часу, ніж потрібно було.

- Яка була ймовірність того, що Дикаєв міг взяти когось у заручники і чи могло б постраждати мирне населення?

- На момент проведення спецоперації головне для міліції було не допустити жертв серед працівників міліції та мирного населення. Тому після короткої наради в штабі було прийнято рішення про вогневу підтримку зверху аби відтіснити злочинців в іншу сторону будівлі для того, щоб потім провести захоплення. Окрім того, що бойовики вели вогонь через стіни і двері по працівниках міліції, ми не виключали того, що вони могли підкласти гранати або інші вибухові пристрої у будь-якому місці. Якби так сталося, то були б жертви не тільки серед правоохоронців, а й серед мирного населення. У цій ситуації вийшло так, що Дикаєв вирішив вчинити втечу з будівлі. Коли ж він опинився на вулиці, то продовжував обстріл місць, де перебували групи прикриття з числа правоохоронців. Постала явна загроза населенню і працівникам спецпідрозділів, тому ми вимушені були відкрити вогонь по злочинцю. Як результат, Дикаєва було вбито.

- Наскільки злагодженими в даній ситуації були дії усіх спецпідрозділів, які брали участь у спецопеарції?

- Я хочу вам сказати, що вже не перший рік ми працюємо разом. Більшість працівників «Соколу» - це колишні працівники «Беркуту», які перейшли на більш підготовлений рівень для виконання поставлених завдань. Кожен із бійців чітко знав, де знаходиться штурмова група, де група прикриття, група вогневої підтримки, група блокування. Штурм, який проводився свідчить про те, що люди не тільки підготовлені, а вони змогли спільно провести таку операцію. Вони підтримували один одного та прикривали до кінця, адже чітко знали поставлені перед ними завдання, та те, що операція повинна закінчитись без будь-яких втрат і травм.

- Пане Миколо, як пересічні громадяни, жителі Одеси зустрічали Ваших колег після завершення штурму?

- Наші працівники після спецоперації вийшли під оплески людей, які знаходилися поруч. За це я би хотів дуже подякувати їм усім. Це найкраща оцінка, яка може бути для нас на сьогоднішній день. В той же час нам дуже прикро, що деякі виступаючі, для яких головне рейтинги в ЗМІ, забувають про почуття овдовілих дружин та матерів, які втратили своїх синів та про осиротілих діточок, які залишились без батька. Також, хотілося б додати, що з 2005 року всі підрозділи України позбулися додаткового спорядження і спецзасобів для проведення таких операцій. Міністром внутрішніх справ України Анатолієм Могильовим були зібрані всі спецпідрозділи України в МВС, та детально обговорювались проведення спецоперації. Ми врахували усі прорахунки, щоб у майбутньому не допустити подібних випадків. Також було прийняте рішення про повне переоснащення нашої матеріально-технічної бази та перепідготовку наших кадрів.

- Ви працюєте в спецпідрозділі «Беркут» з 90-х років. Чи пам’ятає незалежна Україна проведення подібних операцій?

- Ви знаєте, за всі роки Незалежності нашої держави на нашому рахунку було дуже багато затримань. За це потрібно подякувати й тим же пенсіонерам підрозділу «Беркут», які вносили свій вагомий вклад у розвиток спецгруп. Затримували і озброєних терористів, і зловмисників, які висували свої вимоги, але події, які проходили в Одесі відбулися вперше. Певна річ, підготовка наших підрозділів свідчить про те, що ми можемо впоратись із завданнями, які поставили на сьогоднішній день перед нами Міністр внутрішніх справ і Уряд України у боротьбі із озброєними групами і тими, хто може в будь-який момент чинити опір правоохоронцям.

УЗГ МВС України