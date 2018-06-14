Слідство є однією з основних служб МВС

1 липня у Міністерстві внутрішніх справ відбулися урочистості з нагоди 50-річчя створення Слідчої служби правоохоронного відомства.

«На сьогодні слідство є однією з основних служб міністерства. З урахуванням можливостей і надання їй повноважень відповідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом, саме від слідчого залежить дуже багато. Саме вони покликані стояти на захисті прав і свобод людини від протиправних посягань. При цьому місія слідчого полягає у виключній відповідальності за долі людей. Упевнений, що більшість такими і є», - вітаючи слідчих, зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик.

Він також підкреслив, що в МВС створена принципово нова європейська модель дотримання прав і свобод учасників кримінального провадження. У зв'язку з цим Кабінет Міністрів України прийняв ряд урядових постанов. У свою чергу в МВС видано чималу кількість відомчих наказів, а також Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ підготовлені необхідні роз'яснення. В Україні також планується створення Державного бюро розслідувань.

«Враховуючи все це, ми повинні говорити про виняткову роль слідчого в організації розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. Слідчий також повинен володіти знаннями, як оперативно-розшукової роботи, так і кримінально-процесуальної діяльності», - додав Віктор Дубовик.

Перший заступник Міністра внутрішніх справ запевнив слідчих у тому, що керівництво відомства знає про їхні проблеми, і всіляко сприятиме у їх вирішенні.

Від імені представників ветеранських організацій співробітників Головного слідчого управління привітав перший Міністр внутрішніх справ незалежної України генерал внутрішньої служби Андрій Василишин. Він, зокрема, зазначив, що добре пам'ятає 1963-й рік - рік, коли створювали службу слідства.

За його словами, це були роки, коли цією службою керували найдосвідченіші начальники, учасники Великої Вітчизняної війни. Саме вони передавали нам - молодим слідчим - свій величезний життєвий досвід.

«Для нас було важливо, що наставники і вчителі передавали нам досвід людяності, порядності, а вже потім ми вчилися слідству. Ми пишаємося своїм тодішнім Міністром генерал-полковником міліції Головченко Іваном Харитоновичем, який був куратором слідства і який нам усіляко допомагав і підтримував», - сказав Андрій Василишин.

Тим часом екс-міністр внутрішніх справ Української РСР, генерал внутрішньої служби, один із основних організаторів ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Іван Дмитрович Гладуш подякував Міністру Віталію Захарченку та його заступникам за те, що вони пам'ятають дату, коли створили слідчу службу. Це, за словами ветерана, означає, що одній з основних служб міністерства і далі буде приділятися максимум уваги.

«Якщо йдеться про величезну відповідальність за сотні і тисячі доль наших громадян, а також авторитет правоохоронного відомства, хіба може бути інакше», - підсумував Іван Гладуш.

Наостанок кращі слідчі апарату МВС України були заохочені державними нагородами та подяками. Багато в цей день також стали володарями нових погонів - правоохоронці отримали спеціальні звання від старшого лейтенанта і до полковника міліції.

УЗГ МВС України