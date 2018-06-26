Якщо міліції не допомогти, то її реформування може закінчитися поганою реорганізацією

Правоохоронну систему необхідно реформовувати. Зараз вона практично нагадує модель перехідного періоду – вона вже не радянська, але ще не європейська. Про це в інтерв'ю сказав народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.

Що потрібно зробити для цього?

- Затвердити реформування органів кримінальної юстиції. Якщо буде реформована міліція і залишаться не реформованими суди, прокуратура – то змісту в тих змінах не буде. Концепція повинна передбачити вцілому, яку модель ми вибираємо, бо їх багато. Треба вибрати найбільш оптимальну. Під цю концепцію реформи потрібно підвести фінансово-нотаріальну базу, бо правила прописати легко, але потрібно ще й врахувати українську специфіку. Тобто реформа повинна бути українська, бо не можна взяти, наприклад, грузинську модель , і запровадити її у нас. Починати треба із тих органів, які є публічними, щоби люди зразу відчули зміни. Наприклад, патрульно-постова служба, дільничні, чи ДАІ вони повинні бути відповідальнішими, вихованішими.

Яким чином це можна втілити в життя?

- Треба робити так, аби люди казали, що хочуть, аби зміни продовжувались, але це робота не одного дня. Наприклад, коли збираються робити ремонт, то можна все розвалити, а можна робити поетапно. Так і тут, проте починати, так званий, ремонт не із офісу чиновника, а із міст загального користування, щоб люди бачили. Тобто ми повинні включити в союзники наших виборців. Якщо брати дільничних, а я там найшвидше б сконцентрував зусилля, то треба вводити елемент виборності, але не просто хто захотів, той прийшов, а з перевірених працівників, які мають право та допуск на зброю.

Водночас там повинні створити такі умови, щоби бажаючих був весь райвідділ і ще й керівник – бо гарна заробітна плата, житло, автомобіль. Пальним забезпечити, але сказати – "Ти не одне село забезпечуєш, а 5-6. Встигнеш, бо ми тебе забезпечили всім необхідним, та ще й по помічнику дали в кожному селі".

Цікаво, що народ готовий співпрацювати із міліцією і "здати" будь-яку інформацію ще до того, як хтось щось планує. Я колись, як міський голова Черкас, вивчав історію міста, та почитав архіви про роботу поліції до революції. На місто було 4 городових, але тримали порядок у місті за рахунок відповідальності та інформаторів-двірників. Як тільки Микола почав сокиру точити, то йому вже казали припиняти це заняття. Дуже важливо ввести цей інститут. Але не просто ввести, але й контролювати. Тут треба знайти модель, де би і люди несли відповідальність та впливати на ситуацію.

Яка найоптимальніша модель для України?

- Варто проговорити. Міністр сказав цікаві речі: "За Незалежність – 10 міністрів", тобто по два роки на кожного. Якщо людина знає, що йому стільки и працювати, то що, він буде реформи розпочинати? Треба допомогти. Але реформувати сама себе міліція не може, як і хірург не може себе оперувати. Треба, щоби працював парламент, щоби робили представницькі органи від уряду, бо будь-яке реформування міліції закінчиться поганою реорганізацією. Тому ми маємо все обговорити.

Як втримати кваліфікованих співробітників правоохоронної системи?

- Як визначається престижність професії? Дуже просто. Вийдіть на ринок праці і за хороші гроші ви наймете найкращих юристів. Найнявши цих юристів на конкурсних засадах, а не по блату, та ввівши контроль із боку громади та державних органів – отримаєте якісну міліцію.

А як щодо грузинської моделі реформування правоохоронних органів?

- Грузія завжди вважалася найкорумпованішою країною Радянського Союзу. Знайшли людей, задіяли ресурс – середня заробітна плата для міліції втричі вище за нашу, при тому, що там немає роботи. Грузинська модель не підходить Україні лише в частині матеріально-технічного забезпечення.

А от міліція дорожить роботою. Важливо, що вони ввели систему контролю, проте це робили не за рахунок власної економіки (а за рахунок американського спонсорування), бо це дороге задоволення – отримати якісну медицину, міліцію. Починати треба. Ситуація у Врадіївці показала, що далі латати дірки не можна, тому має бути відкрита розмова в суспільстві. Проте відповідальність має бути покладена на свідомого громадянина, а контроль на державу.

Коли почалося так зване "загнивання" міліції?

- За радянських часів – робота в міліції була престижною. Всі визнають – найвища заробітна плата, пайки, квартири давали. Як тільки ми стали незалежною державою міліцію почали фінансувати за залишковим принципом, і люди, які мали знання і бачили, що там мізерна зарплата, і вони пішли туди, де більше грошей. Кращі кадри тоді забрали банки, підприємства, а в міліції залишились ті, що залишились. В 96 році десь прийшли грамотні люди. Вони витіснили рекет. Зараз вже йде боротьба за поля, за урожай, всі контролюють, "кришують". Царьки, одним словом.

Чи варто зараз українцям чекати на реформи?

- Грошей немає, не кращий час зараз. Були і кращі часи – 2005, 2006, проте хлопці все "профуркали".

Людмила Парасківа, Gazeta.ua