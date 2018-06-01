Сергій Зюбаненко: Реформа міліції Львова дозволить не лише ефективніше працювати, а й підняти престиж роботи правоохоронців

Начальник міського управління міліції Львова Сергій Зюбаненко очолив правоохоронну ланку міста лише півтора року тому. За цей період встиг завоювати авторитет міських депутатів, розпочати будівництво нового приміщення для міського управління міліції – „кращого ніж у поліції Тбілісі” та зважитися на повне реформування структури роботи міського управління. Причому, це була власна ініціатива міського управління міліції, без жодних вказівок „зверху”.

У чому полягає добровільна реформа міліції, вперше в Україні започаткована львівським міським управлінням внутрішніх справ, і якою є її мета – в інтерв‘ю з начальником Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області підполковником міліції Сергієм Зюбаненко.

- Сергію Вікторовичу, керівництво Львівського міського управління в рамках програми «Добровільна реформа міліції» у вересні презентувало проект «Львів – безпечне місто». Під час презентації Ви, зокрема, наголосили на тому, що реалізація цього проекту „дозволить вже за півтора роки міліції Львова працювати за європейськими стандартами”. Такі зміни за півтора року – це реально?

- Переконаний в цьому! Більше того, вірю, що його успішна реалізація може стати прикладом для наслідування в інших містах України.

У Львові десятки років не вдосконалювали систему безпеки громадян. Коли я вперше зайшов у приміщення міського управління, то побачив, яким жахливим є стан самої будівлі міського управління міліції, приміщень райвідділів Львова, яка жалюгідна матеріально-технічна база. У мене, від побаченого, було гнітюче враження. Більшість оснащення і, зрештою, самі методи роботи, все залишилося на рівні 50 – 60-х років.

Майже всі приміщення, в яких працюють працівники міліції Львова, - не є власністю МВС. Відтак, провести ремонт чи встановити тут нові технічні засоби на сьогодні просто неможливо. Зокрема, будівля, в якій сьогодні знаходиться Львівське міське управління міліції, належить Службі безпеки України і це приміщення міліція орендує. Для повної „картинки” зазначу, що приміщення міського управління було споруджено, як будівля австро-угорської жандармерії на початку минулого століття і в подальшому використовувалася, як катівня НКВС та слідча в’язниця гестапо. „Камерне” планування (коридори без вікон) і багатолітній грибок, який пороз‘їдав стіни – ось в таких умовах працюють сьогодні працівники міського управління європейського міста Львова!

Саме тому одним з перших питань реалізації програми «Львів – безпечне місто», стало питання про виділення містом земельної ділянки і будівництво нового приміщення Львівського міського управління міліції, будівля якого буде відповідати всім існуючим у розвинутих країнах світу стандартам. На сьогодні ми маємо земельну ділянку і розпочали процес будівництва будівлі на вулиці Стрийській.

Саме з будівництва нового приміщення ми розпочали процес реформування міліції Львова.

Прототипом „скляного” приміщення міліції Львова стала будівля поліції у Тбілісі

- Тобто, саме рішення збудувати сучасну, оснащену згідно вимог сьогодення будівлю міського управління міліції, стало поштовхом до ідеї реформування?

- У певному сенсі, так. Коли делегація львів’ян у складі наших працівників та представників Львівської міської ради приїхали у Тбілісі і побачили, в яких мовах працює їхня поліція, то мені особисто стало соромно, що там це зробили, а у нашій країні з таким потужнім потенціалом, цього зробити не можуть. І, коли я повертався назад в Україну, то думав вже не про будівництво, а, власне, про реформу. Тобто, про комплексні зміни, які одним сучасним приміщенням і технікою в ньому - не є можливими.

Після повернення з Грузії було зібрано ініціативну групу працівників міліції, яка ініціювала і розпочала реалізацію проекту «Добровільна реформа міліції» у межах програми «Львів – безпечне місто».

Зокрема, перший етап реалізації проекту передбачає початок будівництва нового приміщення, залучення фірм-розробників проектів щодо оснащення будівлі камерами відеоспостереження, оновлення лінії «102», встановлення GPS-навігації в автомобілях усіх нарядів міліції міста.

Звідки візьмемо гроші на реформи, камери, техніку? Будемо працювати з міською та обласною радою. Я реаліст, розумію, що цього може й не бути. Тому працюємо з іноземними грантами. Ведемо перемовини з людьми, які можуть в цьому допомогти. Львів — туристичне місто, де є багато іноземців.

На всі етапи реформування необхідні чималі кошти. Орієнтовна вартість проекту будівництва нового приміщення міської міліції становить 47 млн грн, будівельна частина – 29 млн грн. Фінансування з боку Львівської міської ради – 4 млн грн., крім того, з Міністерства внутрішніх справ України на рахунок Львівського міського управління міліції вже надійшло 7 млн грн.

Будівля матиме п’ять поверхів на площі близько 4 тис. кв. м. З великим паркувальним майданчиком та зручним розташуванням неподалік центрального автовокзалу. Будівництво приміщення здійснюється львівською фірмою, всі матеріали для будівництва також львівських виробників, окрім скла, яке буде завезене з Донецька. Завершення будівництва, при хорошому фінансуванні, планується до 2015 року.

На даний час вже розпочалася активна фаза будівництва, тривають роботи із зведення першого поверху будівлі. Це буде сучасно, відкрито, креативно та адаптовано до місцевості.

Введення в експлуатацію нової адміністративної будівлі управління надасть можливість якісно змінити умови роботи. Адже, разом з тим, з‘явиться можливість для впровадження системи „ЛОЦМАН” (Львівського оперативного центру миттєвого адміністрування нарядами), що дозволить не лише замінити піші патрулі і пости технічними ресурсами, а й забезпечить оперативний і всеохоплюючий контроль над ситуацією у всіх районах міста. Збільшення кількості патрульних машин дозволить миттєво реагувати на заяви і повідомлення про злочини і події.

На практиці це виглядатиме так. Черговий міліції отримує повідомлення про злочин. Інформацію в режимі он¬лайн буде передано усім нарядам міліції, які працюють в місті (ППС, ДАІ, ДСО). На інтерактивній карті черговий міліції буде бачити розміщення нарядів правоохоронців. Тоді автоматично в режимі онлайн черговий вмикає камери, в тому числі комерційних структур, щоб відстежувати траєкторію пересування злочинців. Якщо виникне техногенна катастрофа, залучатимуть пожежників, швидку допомогу, комунальні служби.

Передбачено у новому приміщенні все і для професійної підготовки міліціонерів. Тут буде розміщуватися мультимедійний тир, тренажерний зал і спортивний зал для ігрових видів спорту.

В майбутньому управлінні будуть також функціонувати Мала дитяча сертифікована поліцейська академія, тут діятиме 3 вікових групи, а також класи для проведення зустрічей психологів та правоохоронців з дітьми, підлітками та їх батьками. В управлінні освіти Львівської ОДА вже затверджені перші програми навчання.

Паралельно з будівництвом вивчають і підготовчі роботи по встановленню камер відеоспостеження. Це дасть можливість зробити міліцію більш сучасною та ефективною. З будівництвом ми почали і реформування міліції. Це ноу-хау, пілотний проект.

У кадровій політиці ставка - на молодь і професіоналізм

- Ви відмітили, що не лише технічне оснащення, а й методи роботи залишились на рівні минулого століття. Очевидно, що стіни нової будівлі і сучасна техніка не вирішать головного – формату і підходів до виконання своїх професійних обов‘язків міліціонерами. Як плануєте змінити ставлення до роботи працівників підпорядкованого Вам відомства?

- Ось тут я хочу зазначити, що важливим етапом реформування, власне, і є підбір висококваліфікованих управлінських кадрів. Вже зараз ми розпочали набір таких кадрів, яких стажуємо навіть закордоном. Люди повинні навчитися і зрозуміти, яким саме повинен бути європейський рівень надання послуг громадянам.

Ми не будемо впроваджувати грузинський досвід – звільнити всіх і набрати повністю новий штат, ні. Звісно, буде скорочення кадрів і ретельний підбір нових. В нове приміщення переїде лише близько 20 відсотків особового складу, який зараз працює в управлінні. Тих, хто не зможе працювати за новими вимогами, переведемо у підрозділи з меншим навантаженням. В управлінському апараті, звичайно, залишаться досвідчені працівники, однак, перевага буде надаватися молоді, яка, образно кажучи, „не бачила райвідділів” і розпочне службу в міліції „з чистого аркуша”, з європейським підходом надання послуг громадянам.

З цією метою вже налагоджена співпраця з Львівським державним університетом внутрішніх справ. Починаючи з 3-го курсу відбиратимемо кращих студентів на стажування, які матимуть змогу, якщо себе проявлять, увійти до складу якісно нової команди міського управління. Також ми відбиратимемо працівників за чіткими критеріями, що їх обстоюють громадяни, громадські організації, і будемо набирати людей відкрито.

Найголовніше питання реформи: як без підняття зарплати змусити міліціонера працювати за новим форматом? Питання доволі складне. Працює інвестиційний проект для львівських міліціонерів: є земельні ділянки, на яких будуватимуть житло. Для того, щоб у нас люди працювали належним чином, треба створити стимул для якісної роботи. І таким стимулом буде житло. Іншими словами, спершу працівники, які відповідатимуть всім визначеним вимогам і критеріям, отримуватимуть службові квартири терміном на 5 років, після чого це житло може стати їхньою власністю.

Збільшити зарплати не в нашій компетенції, а ось стимулювати людей забезпечуючи їх житлом – це цілком реально у співпраці з органами місцевої влади.

У боротьбі зі злочинністю – ставка на профілактику

- У Львові з вересня вже з‘явилися білборди і наліпки у громадському транспорті із соціальною рекламою спрямованою на профілактику злочинності. Яка реакція мешканців міста?



- Власне, це один з аспектів реформи в рамках проекту „Львів – безпечне місто”. Нам безкоштовно виділили площі на рекламних носіях (білбордах) у різних районах Львова на яких вже розміщено соціальну рекламу спрямовану на профілактику злочинності. Ми попереджаємо громадян про те, що вони можуть стати жертвами кишенькових злодіїв і квартирних крадіїв. Окрім того, закликаємо боротися з корупцією, дотримуватися правил дорожнього руху та не бути байдужими, якщо стали свідками злочину чи домашнього насильства.

Кожен з білбордів має тематичну прив’язку до місця розташування. До прикладу, якщо розміщено заклик: «Пригальмуй, дорога – не злітна смуга», то це означає, що тут справді небезпечна ділянка дороги, де часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди.

Ми закликаємо «Не мовчи!» не лише людей, що страждають, наприклад, від насильства у сім’ї чи наркоманії, а у першу чергу прагнемо, щоб не мовчало суспільство. Ми звертаємося не до людей, що стають жертвами, а до їхніх сусідів, друзів, колег чи просто оточуючих. Саме вони спостерігають ці жахливі події щодня і нічого не роблять. Ми хочемо, щоб саме вони не були байдужими до біди ближнього і повідомляли нас про такі випадки.

У львівському транспорті, громадських місцях, зокрема там, де трапляється найбільше злочинів вже є наліпки з гаслами “Не давай злочинцю жодного шансу!”, “Не мовчи!”, “Не давай хабара!”, “Пильнуй своє майно!”. Плакати на вулицях попереджатимуть людей про небезпеку кишенькових злодіїв, про насильство над жінками. Буклети щодо профілактики злочинів кидатимуть у поштові скриньки, розповсюджуватимуть в кафе. Наклейки нагадуватимуть жителям Львова, що вони у будь-який момент можуть зіткнутися зі злочинцями. Львів’яни повинні пильнувати своє майно, а відтак не давати їм жодного шансу вчинити щось неправомірне.

Сьогодні є унікальна ситуація, яка погоджена з міністерством, щоб до реформування міліції у Львові долучити саме громадян. Тому я хочу вислухати всі зауваження, пропозиції, які можуть надходити на телефон гарячої лінії (032 258-66-58), на сайті міського управління міліції чи у моєму блозі. Вже є звернення громадян, які ми опрацьовуємо. Приміром, скептики нас переконували, що реклама щодо домашнього насильства „не спрацює” в українському суспільстві, мовляв, не та ментальність. Реалії засвідчили протилежне: до нас вже надходять повідомлення від сусідів про випадки, що чоловік знущається над дружиною. Є оперативний штаб, який цим займається. Це унікальна річ, яку ми будемо розвивати і відповідно реформувати міліцію, бо самі громадяни повинні сказати, яку вони хочуть бачити міліцію, що їх цікавить. Сьогодні немає головного критерію реформування міліції — думки жителів міста. Тому збираємо думки мешканців та гостей.

Я наведу один приклад. Якщо людина не стала жертвою злочину, то скажіть, будь ласка, яка їй різниця скільки злочинів розкрито? Їй це нецікаво. Її більше цікавить, як міліція ставиться до неї на вулиці, як звертаються даішники. Тому ці питання є пріоритетними, і ми ними займаємось.

Сьогодні робота львівських правоохоронців стає публічною. Вона направлена на тісну співпрацю із засобами масової інформації. Щотижня представники ініціативної групи міської міліції виступають у прямих ефірах, дають брифінги. Таким чином висвітлюються етапи реалізації програми, громадськість інформується про те, що вже зроблено і що планується.

Також, планується здійснення екстренних радіовключень. У разі скоєння резонансних чи тяжких злочинів, у випадках викрадення автомобіля, оперативно інформація буде передаватися у радіоефір для реагування і мешканцями міста.

Активно розвивається напрям роботи з іноземними колегами. Вже доволі велика кількість іноземців почули та зацікавились програмою реформ львівської міліції. 14 жовтня Львів відвідає офіційна делегації поліції Кракова на чолі з її керівником.

Акцент робимо на обмін досвідом, адже багато корисного та дієвого вже функціонує у інших державах. Тому багато можна запозичити та запровадити в нас.

Найближчим часом готуємо випуск соціальних роликів. Задумок багато.

Ці та багато інших заходів – це кропітка робота не однієї людини і не одного місяця. За попередніми оцінками, реалізувати згаданий вище проект, який дозволить вивести львівську міліцію на європейський рівень, можна вже за півтора року.

Якщо підсумувати, то висвітлення програми реформ розпочалося нещодавно, у вересні цього року. Хоча насправді вона триває близько року. 16 жовтня 2012 року можна назвати її початком, час коли Львів відвідав Міністр внутрішніх справ України для відкриття нового приміщення Сихівського райвідділу міліції Львова.

Ставка на громадськість

- Львів – це місто жителі якого завжди вирізнялися активною громадянською позицією. Як ініціативу правоохоронців Львова сприйняли львів’янин задля яких, передусім, і втілюється проект „Львів – безпечне місто”?

- Небезпека будь-яких реформ полягає у байдужості до них громади. Цього ми боялися найбільше. Адже не буде програма дієвою, якщо до її реалізації не будуть залучатися люди, вивчатися і враховуватися їх побажання та потреби.

Ми все це розпочали не задля формальної „галочки”. Ми це розпочали не з вказівки „зверху”. Ми добровільно розпочали довгострокову програму реформування, реалізація якої триватиме мінімум 2 роки, для того, щоб і міліція, і громадськість об‘єднали зусилля у боротьбі проти злочинності, щоб після сумнозвісних „врадіївських” подій відродити довіру до правоохоронців, щоб міліціонер сприймався не як ворог, а як помічник і захисник.

До реалізації нашого проекту вже долучилися депутати міської ради, представники львівської громадської організації фізкультурно-спортивного спрямування „Завжди вірні”, футбольні фанати „карпатівські ультрас” та активісти громадської організації „Дорожній контроль”.

Переконаний, що спільними зусиллями, ми досягнемо спільної мети – перетворення міліції Львова у дієву структуру. В європейському місті, яким є Львів, має бути і міліція європейського взірця.

Ксенія Нестеренко. У публікації викристано фото Gal-info та zaxid.net