Міліція склала фоторобот львівського педофіла. Фото

Правоохоронці Львова намагаються встановити особу чоловіка, який підозрюється у насильницьких діях стосовно малолітньої дівчинки.

Як повідомили у ГУМВС у Львівській області, підозрюваному на вигляд 25 років, він худорлявої тілобудови, зріст 170 см, волосся темне. При цьому чоловік має лице овальної форми з невеликою ямкою на підборідді.

Під час скоєння злочину був одягнений в чорну куртку, чорні вельветові штани, темні черевики та окуляри для зору з лінзами прямокутної форми в чорній оправі.

З собою він мав сумку чорного кольору прямокутної форми у вигляді чохла для ноутбука з двома замками, в якій може зберігати кухонний ніж з рукояткою коричневого кольору.

Повідомити будь-яку інформацію можна за телефонами у Львові: 221-56-40 або 102.

Як повідомлялось, до Сихівського райвідділу міліції із заявою звернулася жителька міста Львова, яка повідомила, що 19 жовтня у під'їзді житлового будинку на сходовій клітці невідомий чоловік приставив кухонний ніж до шиї її 10-річної доньки і погрожуючи розправою скоїв відносно дівчинки насильницькі дії.