На дно за 5 хвилин

Вся країна вже кілька днів поспіль спостерігає за рятувальною операцією біля берегів Гонконгу. 22 березня в Південно-Китайському морі сталося зіткнення українського транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» і китайського балкера «Яохай».

Універсальне судно «Нафтогаз-67» належить Державному акціонерному товариству «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим), з грудня 2001 року корабель був зафрахтований швейцарською компанією Fortrans Limited.

На судні під час зіткнення перебували 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – перебували на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі. За словами капітана Юрія Кулемесина, судно затонуло упродовж 5 хвилин.

Рятувальники намагалися знайти 18 зниклих безвісти українців, постраждалих через зіткнення двох кораблів. Але безрезультатно.

25 березня з Гонконгу прийшла погана новина - водолази підняли на берег тіла двох моряків. 26 березня тіла пізнали. Це моторист 1-го класу Олександр Піскунов (1975 року народження, одружений, є дочка - 1996 р.н. Проживав у кримському селищі Чорноморське) і матрос 1-го класу Олександр Кардаш (1976 року народження, одружений, проживав у Миколаєві).

- Тіла загиблих будуть найближчим часом доставлені на батьківщину, - повідомили в компанії «Чорноморнафтогаз».

Пошуки решти моряків тривають. Наразі доля 16 членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» - а це старший помічник капітана Андрій Губін (1965 г.р.), 2-й помічник капітана Дмитро Макаров (1981 г.р.), боцман Микола Іваніченко (1957 г.р.), старший механік Віталій Великий (1972 г.р.), 2-й механік Володимир Івченко (1975 г.р.), 4-й механік Дмитро Анісімов (1987 г.р.), електромеханік Ігор Дирда (1969 г.р.), старший електрик Микола Кіндюк (1954 г.р.), старший моторист Андрій Баранович (1962 г.р.), мотористи 1-го класу Максим Таран (1982 г.р.), Віталій БОНДАР (1975 г.р.), Едем Аметов (1964 г.р.), матроси 1-го класу Максим Ніжинський (1983 г.р.), Дмитро Назарець (1979 г.р.), Дмитро Акуленко (1983 г.р.) і кухар Ольга Марсова (1957 г.р.) - залишається невідомою…

За словами першого заступника міністра транспорту та зв’язку України Василя Шевченка, «здійснюються усі спроби підняти судно».

- Процес порятунку активно триває, проте велика глибина, сильна течія та слабка видимість не сприяє швидкому виконанню робіт. Родичі членів екіпажу можуть бути впевнені, що докладаються усі можливі зусилля задля порятунку, - говорить він.

- Ми говорили і повторюємо знову - пошуки триватимуть доти, доки ми не обстежимо все судно цілком. Скільки це забере часу – хтозна. У кращому разі ми впораємося за 7-10 днів, - заявив представник рятувальної служби Роджер Тапер (цітується по каналу СТБ).

28 березня на місце аварії має прибути найпотужніший в Азії плавучий кран, буде здійснено спробу підняти судно.

Тим часів, китайські преса звинувачує в аварії українців. ЗМІ пишуть: «Нафтогаз-67» був у поганому стані. Услід за газетами Гонконгу подібна інформація з`явилася і в деяких західних мас-медіа.

Власник судна «Нафтогаз-67» з свого боку заявляє, у 2003 році транспорт було визнано кращим буксиром світу, виконував унікальні роботи у відкритому океані і ніколи не викликав нарікань як у фрахтувальника, так і у перевіряючих служб.

- У 2007 році в рамках стандартного технічного обслуговування на верфях Сінгапуру було проведено плановий поточний ремонт судна. «Нафтогаз-67» пройшов черговий огляд у Російському морському регістрі судноплавства 9 квітня 2007 року і був визнаний повністю справним і таким, що відповідає всім нормам і стандартам. Станом на 22 березня 2008 року, корабель не мав зауважень і невідповідностей регістру судноплавства, - наголошується в довідці про стан судна, яка є в заяві компанії «Чорноморнафтогаз».

Компанія вважає неприпустимими будь-які заяви про несправний технічний стан даного судна, а також причини і винних в трагедії до завершення рятувальної операції і отримання результатів офіційного розслідування.

- Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» вважає неприпустимим будь-які заяви про несправний технічний стан судна, причини і винних у трагедії до завершення рятувальної операції і отримання результатів офіційного розслідування, - наголошується в заяві.

Українська та гонконгівська сторони домовились регулярно інформувати представників ЗМІ про хід рятувальних робіт та розслідування. При цьому інформація, яка могла б зашкодити провадженню слідства оприлюдненню не підлягає...