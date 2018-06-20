Першотравень: back in the USSR

В центрі міста звучать радянські пісні і розвиваються червоні прапори. Радянський Союз ожив? Ні, це Першотравень!..

...Історія Першотравня своїм корінням йде в другу половину XIX століття, у той час у США розвернулася широкомасштабна боротьба робочого класу за свої права. День міжнародної солідарності трудящих відзначають із 1889 року на згадку про події 1 травня 1886 року у Чикаго у США, коли страйк і демонстрація американських робітників, що вимагали 8-годинного робочого дня, завершились кровопролитними сутичками з поліцією.

Першотравень досі на державному рівні святкують у багатьох країнах світу.

За традицією, 1 травня в усіх крупних містах України проходять демонстрації і мітинги.

Цього року першотравнева демонстрація в Сімферополі, мабуть, стала найбільш масовою в Україні. За даними міліції, в заходах взяли участь 15 тисяч чоловік – демонстрантів і глядачів.

Святкову колону очолили комуністи. Активісти Компартії вирішили різноманітити гасла і, крім традиційних: «Мир. Труд. Май», несли транспаранти з антинатівськими написами: «Гоним НАТО в шею!», «Крымчане, защитим славянское православное единство!», «Крымчане против проведения учений НАТО» та ін.

- Ну що за організація? Чому колони відстають від колони комуністів? – обурювалася бабця-глядачка.

- А де трибуна? - випитувала ще одна старенька у міліціянта.

...Після комуністів йшли ветерани, за ними – представники кримської влади. Голови парламенту і уряду автономії йшли в колоні під прапорами Криму, України, Партії регіонів. «Регіональні» спікер і прем`єр Криму тримали в руках прапорці своєї політсили. Відразу видно – у якої сили влада в Криму.

Потім йшли соціалісти, активісти СДПУ(О), «Союзу», Російської громади Криму. СДПУ(О) вивела дівчат з барабанами, соціалісти – прийшли сім`ями і віддали перевагу партійному – малиновому кольору в одязі, «Союз» приніс багато прапорів, але десь втратив свого кримського лідера, а нечисленна колона Російської громади відрізнилася звуком – скандували «Севастополь. Крим. Росія!».

Були ще викладачі і студенти, спортсмени і творчі колективи, ветерани і діти.

Цього року демонстрація в Сімферополі була більш масштабна, ніж у минулому році, але менш цікава. Не було «перчика» – активісти БЮТ на цей раз на парад не вийшли (якщо хто пам`ятає, в 2007 році бютівців на демонстрації у Сімферополі обсвистали. Активісти БЮТ назвали це провокацією лівих сил). Прихильники Тимошенко цього року проводили свої заходи в одному з парків Сімферополя.

Демонстрація тривала більше години і пройшла без ексцесів...

Частину фото надала прес-служба Радміну