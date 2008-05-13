Прапори України та міста з`являться на усіх держустановах Севастополя

У Севастополі з 1 червня на усіх державних установах та закладах, медичних, навчальних тощо буде вивішено по два прапори: державний прапор України і прапор міста-героя Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

За інформацією В.КАЗАРІНА, видане відповідне розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації, згідно з яким, встановлення зазначених прапорів є „обов’язковою вимогою функціонування усіх органів влади і установ Севастополя”.