Прокуратура Криму критикує владу за недостатню протидію ксенофобії

Прокуратура Криму констатує відсутність з боку місцевої влади належних дій щодо консолідації етнічних і релігійних громад з метою протидії ксенофобії і нетерпимості на півострові.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Кримська прокуратура в ході проведеної перевірки встановила «невідповідність зусиль влади масштабам і ступеню гостроти проблеми».

«Прокуратура стурбована тим, що ініціативи уряду виявляються мертвонародженими. Наглядове відомство вже вказувало Раді міністрів АРК на те, що створена нею міжнаціональна рада повинна працювати. З 1998 року рада збиралася лише двічі, в 1999 і 2003 роках. Після торішнього нагадування прокуратури про існування цього дорадчого органу, він так і не почав діяти», - йдеться в повідомленні.

Прокуратура заявляє, що комплексний план заходів з удосконалення міжнаціональних відносин у Криму, який Рада міністрів автономії затвердила в січні цього року, «відкладений у довгий ящик». «Передбачена розробка на місцях регіональних планів, що мусять вилитися в єдину концепцію етнополітики, так і не почалася - з 314 органів місцевого самоврядування тільки 7 внесли свої пропозиції», - зазначає прокуратура.

У Кримській автономії не реалізується положення статті 5 Закону України «Про національні меншини» про створення при місцевих радах дорадчих органів із представників національних меншин. «Така рада створена тільки в Керченській міськраді, але існує лише на папері. В основному, місцеві чиновники не знають, скільки національних організацій діє в регіоні, не обізнані про характер їх діяльності і потреби», - повідомляє прокуратура.

Прокуратура вважає, що робота з національними громадами в Криму зведена до розподілу фінансових коштів між ними. «Не організований діалог і взаємодія етнічних співтовариств з метою вироблення концепції регіональної міжнаціональної політики в Криму, без якої неможливий сталий розвиток республіки. «Точкові» дії вже довели свою неефективність», - підкреслює прокуратура Криму.

У зв`язку з цим до парламенту і уряду Криму направлена відповідна інформація.