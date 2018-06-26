Флотська угода між Росією і Україною: огляд світової преси

Україна повертається в обійми Москви? Провідні світові видання повідомляють про домовленості між Віктором Януковичем та Дмітрієм Медведєвим. Подовження терміну перебування Чорноморського флоту вони вважають великою перемогою Кремля та ознакою посилення його впливу в регіоні.

Росія добилася важливої стратегічної цілі, пише кореспондент британського видання The Times. А Барак Обама може наразиться на критику з боку республіканців, які розцінять угоду як свідчення його неспроможності зупинити спроби Росії утвердити свою сферу впливу на теренах колишніх радянських республік.

Однак українське міністерство закордонних справ стверджує, що «не вважає Чорноморський флот джерелом загрози для суверенітету і територіальної цілісності України. Його присутність не повинна викликати занепокоєння наших західних партнерів щодо незалежності України», пише The Times.

Не погоджується з цією думкою опозиція. Пані Тимошенко, вважає видання, використає угоди як привід для протестів проти пана Януковича. Вона назвала подовження терміну оренди незаконним. Пан Ющенко також, вірогідно, заохочуватиме протести після того, як назвав Віктора Януковича прислужником Кремля.

Британське видання The Financial Times пише, що в обмін на дешевший газ Москва сподівається забезпечити тривале посилення впливу в Україні – найважливішій серед колишніх радянських республік, які відокремилися від Росії після розпаду Радянського Союзу.

Для постраждалої від кризи України угода може означати сприяння значному економічному зростанню, але водночас вірогідне охолодження відносин зі США і Європейським Союзом. ЄС, як пише видання, може отримати вигоди від зменшення ризику згубних газових конфліктів між Росією та Україною – ціною свого політичного впливу в Києві.

Домовленість із Росією щодо нової ціни на газ, йдеться у статті, дасть можливість правлячій коаліції пана Януковича швидко прийняти новий бюджет на 2010 рік і поновити переговори з Міжнародним валютним фондом щодо пакету допомоги обсягом 12 млрд. дол. Угода, як стверджує видання, була схвально зустрінута багатьма інвесторами.

Ще одне британське видання, The Guardian, пише, що нова угода свідчить про розворот України вбік Росії. І, здається, символізує останній цвях у труні помаранчевої революції 2004 року.

Однак українські високопосадовці наполягають, що Україна й надалі планує тримати курс на вступ до ЄС та інтеграцію з трансатлантичними інституціями. «Ми хочемо рухатися убік Заходу. Але найкращий спосіб для цього – отримувати газ зі сходу, – цитує The Guardian речника міністерства закордонних справ. – Чорноморський флот не становить загрози для незалежності України».

Тим часом російська газова компанія «Газпром» заявила, що знижки для України «не позначаться на фінансах “Газпрому”», йдеться у статті.

Британська The Daily Telegraph стверджує, що Росія скористалася своєю дедалі потужнішою м’якою силою і величезними енергоресурсами, добившись важливої дипломатичної перемоги.

За словами аналітиків, йдеться у статті, домовленість поховала шанси України на вступ до НАТО на найближчі сорок років.

Для Дмітрія Медведєва це була дипломатична перемога, яка, безумовно, посилить геополітичний вплив Росії у колишньому Радянському Союзі.

Американське видання The New York Times називає рішення нового українського президента Віктора Януковича різкою зміною політики і перемогою для Кремля, для якого база на Кримському півострові має важливе історичне значення, оскільки її флот базувався тут ще з царських часів.

Зустріч продемонструвала, наскільки змінилися за правління пана Януковича колись прохолодні відносини між Києвом і Москвою.

«Люди в Україні і Росії хочуть, щоб ми будували теплі, добросусідські, добрі відносини, які ведуть до успіху», – цитує The New York Times пана Януковича.

Мешканці Криму, пише видання, теж вітали угоду, вони задоволені, що присутність росіян на півострові закріпилася. Навпаки, західна частина країни і опозиційні партії в Києві заявили, що укладення угоди – це зрада українського суверенітету.

Видання цитує колишнього міністра закордонних справ Арсенія Яценюка: «Поки що все лише на папері. Сам лише факт її підписання не має правового значення».

Інше американське видання, The Washington Post, назвало угоду вже другою цього місяця зовнішньополітичною перемогою Москви в республіках колишнього Радянського Союзу.

Водночас за твердженням посадовців, підписання угоди не означає відмову від проєвропейського курсу. «Ми б хотіли завірити наших партнерів у Сполучених Штатах та інших західних країнах, що подовження терміну перебування Чорноморського флоту на українській території не створює жодної загрози для суверенітету України, її незалежності чи курсу на євроінтеграцію», – цитує The Washington Post українського дипломата Олега Волошина.

Іншої думки дотримується українська опозиція. «В обмін на дешевий газ влада здала стратегічні національні інтереси», – наводить The Washington Post слова колишнього міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

Американська газета The Los Angeles Times називає російсько-українську угоду чітким сигналом про повернення України в обійми Москви.

Як пише журналіст видання, Росії послала наступний меседж: Україна може знову стати сильною і дієздатною, вона може сховатися під військовою парасолькою Москви і слугувати ефективним енергетичним транзитним коридором до Європи, але лише тому, що українські лідери тепер грають за російськими правилами.

Водночас угода, безумовно, ще більше відчужить захід України, історично пов’язаний з Європою і негативно налаштований проти російського втручання, стверджує The Los Angeles Times.

inoZMI