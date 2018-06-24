Депортація: 66 років потому (фоторепортаж)

Шістдесят шість років тому сталося примусове переселення кримськотатарського народу з Криму до Середньої Азії, в райони Сибіру і Уралу.

У сорок четвертому за рішенням державного комітету оборони, підписаним Йосифом Сталіним, співробітники НКВС протягом трьох днів - з 18 по 20 травня - провели депортацію близько 190 тисяч татар. Причиною виселення називалося дезертирство з Червоної армії, співпраця з німецькими окупантами і розправа над радянськими партизанами.

В роки війни з півострова депортували також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення кримських татар розпочалося наприкінці 80-х років. У 1989 році Верховна рада СРСР прийняла декларацію "Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпечення їх прав".

З 1993 року в Криму 18 травня відзначається як День пам`яті жертв депортації.

Традиційно цього дня колони кримських татар з прапорами і транспарантами йдуть від околиць Сімферополя до центру міста. Там вони збираються на мітинг. Вимоги не змінюються - визнати депортацію актом геноциду, виділити землю, надати можливість вчитися на рідній мові, повернути історичні назви містам і селам півострова.

Татари кожного року звертаються зі своїми проблемами до світової спільноти, зараз хочуть винести їх на міжнародний форум.

"Ми, учасники всекримського траурного мітингу, вважаємо за необхідне проведення найближчим часом під егідою міжнародних організацій спеціального форуму з питання відновлення прав кримськотатарського народу на своїй Батьківщині, забезпечення його безпеки і гарантій розвитку в Україні", - говориться в резолюції акції, яка, за різними оцінками, зібрала від 12 до 25 тисяч людей.

Меджліс сподівається, що нова влада України піде назустріч кримським татарам, хоча на президентських виборах багато хто з них підтримував Юлію Тимошенко.

"Не дивлячись на те, як ми голосували, факт той, що більшістю населення України обраний президентом Віктор Янукович. Ми для захисту інтересів своїх співвітчизників йтимемо на конструктивну співпрацю. Хоча, звичайно, принципові питання ми відстоюватимемо", - сказав лідер меджлісу Мустафа Джемілєв.

Серед них - питання базування Чорноморського флоту Росії. Меджліс вимагає розірвати російсько-українську угоду про продовження перебування ЧФ в Криму до 2042 року.

"Всі розсудливі наші співвітчизники, і, зрозуміло, меджліс кримськотатарського народу, будуть разом із політичними силами, що добиваються денонсації цієї принизливої і ганебної для України угоди", - підкреслив Джемілєв.

Нова влада Криму, сформована після перемоги Януковича, готова до діалогу з татарами.

"Всі народи, які живуть в Україні й, зокрема, в Криму, - це українці. Ми зобов`язані піклуватися про жителів України, створювати їм комфортні умови для того, щоб люди, що живуть у Криму, не виживали, а жили, щоб кожна людина відчувала турботу держави", - сказав кримський прем`єр-"регіонал" Василь Джарти.

Фото Олексія Сувірова, Андрія Любімова /УНІАН/