Рефат Чубаров: Татари віддадуть свої 5 соток, якщо чиновники повернуть сотні заповідних гектарів Криму

Голова Ради міністрів Криму Василь Джарти попросив лідера меджлісу кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва припинити “вакханалію беззаконня” та переконати кримських татар, які самовільно зайняли землю, добровільно звільнити ділянки, оскільки, на його думку, самозахоплення заважають соціально-економічному розвитку регіону і є чинником дестабілізації міжнаціональної згоди.

Оскільки пан Джемілєв у складі парламентської делегації перебуває в Туреччині, ми попросили прокоментувати цю заяву заступника голови меджлісу Рефата Чубарова.

Рефате Абдурахмановичу, чи готові кримські татари віддати землю на прохання кримського прем’єра Джарти?

Такі серйозні питання не вирішуються в епістолярному жанрі... В офіційних документах курултаю кримськотатарського народу й меджлісу щодо питань землі, прийнятих останніми роками, які ми доводили до відома властей, наша позиція якраз і полягає в тому, що єдиним і ефективним інструментом у розв’язанні земельної проблеми в Криму є безумовне забезпечення владою законних прав громадян України на отримання земельних ділянок відповідно до законів України. Ми пропонуємо розглянути за робочими столами і в кабінетах влади спільно з представниками громадськості й посадовцями місцевих рад, за участю ЗМІ, ситуацію з кожного масиву ініціативного облаштування, а ухвалені рішення негайно робити надбанням громадськості.

При цьому додам, що в попередні два-три роки всілякими і різного рівня робочими комісіями - починаючи від Кабінету міністрів України і закінчуючи сільськими радами, давно вже напрацьовано конкретні пропозиції, реалізація яких якраз і дасть нам змогу гідно вирішити ситуацію, що склалася в земельній сфері. Підкреслю, з кожному масиву земель було проведено велику роботу... А заклик до кримських татар - звільніть, а там подивимося, - не є ефективним. Якщо й називати ситуацію з землею «вакханалією беззаконня», то слід вказати причини, які спонукають людей різних національностей самовільно займати землі для облаштування життя своїх родин.

Кажуть, що кримські татари захопили 17% від усіх незаконно захоплених земель, решту забрали громадяни Росії та України, комерційні структури?

Якщо ми говоримо про незаконне захоплення землі, то воно відбувається у різних формах. Незаконне самозахоплення людьми різних національностей, незаконне захоплення підприємствами, і є так звані “законні” незаконні захоплення. Ці “законні” захоплення через виділення землі рішеннями міських рад, які є по суті незаконними, оскаржуються. Хочу сказати, що за останні півроку землі, що виділялися рішеннями місцевих рад, оскаржені в суді та повернуті громадам прокуратурою Криму. Але я не можу сказати, що їх повернуто державі назавжди, бо їх відбирають в одних, аби віддати іншим. Але якщо ці землі було так легко повернути, то їх також виділяли незаконно.

У Криму є багато схем виділення землі, вони працюють і в Києві. Найпопулярніша, коли об’єднуються кілька чоловік, кожен з яких отримує по 15-20 соток на березі за двісті метрів від лінії моря. А реально за цими виділеннями стоять двоє-троє власників.

Тож справді, кримські татари займають не більш як 20% земель від усіх, що захоплені різними способами.

Як заяву Джарти сприйняла кримська спільнота?

Кримські татари не зрозуміли цього. Замість того щоб запропонувати шляхи розв’язання проблеми, їм кажуть: звільніть землі. Татари кажуть, може, це було б справедливо, якби звільнялися всі землі. У тому числі й десятки та сотні гектарів кримських заповідників. Чому це прохання адресоване лише кримським татарам? Чому це не адресоване посадовцям, політикам, бізнесменами Києва та Москви?

У питаннях землі люди владі не довіряють. Відомо, що найвища корупція в центральних органах влади саме в тих структурах, які займаються розподілом землі. Кримські татари віддадуть свої п’ять-десять соток, якщо побачать, що влада забирає сотні-тисяч гектарів у чиновників. А поки що бачимо тотальну корупцію в органах влади, що розпоряджаються землею. Обмежуся одним прикладом - виділенням земельної ділянки для будівництва Джума-Джамі (Соборній мечеті) в Сімферополі. Протягом десяти років землю під будівництво мечеті виділяли багато разів, але щоразу скасовували виділення. Зараз під час релігійних свят кримські татари проводять намази в спортзалах. Як і в багатьох інших випадках із землею, беззаконня демонструє винятково влада.

Є думка, що пан Джарти провокує кримських татар на конфлікт, аби відвернути увагу громадськості від інших нагальних проблем...

Може бути багато версій. Я би хотів думати, що ми перебуваємо на шляху пошуку інструментарію. Поки не пройшли переговори між владою та кримськими татарами, я б не хотів цього стверджувати.

Маша Міщенко