Сбербанк Росії вкладе $400 мільйонів у курортний комплекс в Криму

Сбербанк Росії має намір вкласти понад 400 млн. доларів у розвиток пансіонату ”Мрія” в Криму, заявив голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

”Сбербанк інвестуватиме в санаторно-курортний комплекс на базі санаторію ”Мрія” більш як 400 мільйонів доларів”, - повідомив ДЖАРТИ, відповідаючи на питання журналістів у Сімферополі.

Він не уточнив термінів реалізації проекту.

За повідомленнями ЗМІ, Сбербанк Росії торік придбав ”Мрію” в селищі Понизовка поблизу Ялти. Подробиці угоди не розголошуються. 11-поверховий корпус пансіонату введений в експлуатацію в 2002 році.