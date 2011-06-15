Сбербанк Росії вкладе $400 мільйонів у курортний комплекс в Криму
12:00, 15 червня 2011Крым
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Сбербанк Росії має намір вкласти понад 400 млн. доларів у розвиток пансіонату ”Мрія” в Криму, заявив голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.
”Сбербанк інвестуватиме в санаторно-курортний комплекс на базі санаторію ”Мрія” більш як 400 мільйонів доларів”, - повідомив ДЖАРТИ, відповідаючи на питання журналістів у Сімферополі.
Він не уточнив термінів реалізації проекту.
За повідомленнями ЗМІ, Сбербанк Росії торік придбав ”Мрію” в селищі Понизовка поблизу Ялти. Подробиці угоди не розголошуються. 11-поверховий корпус пансіонату введений в експлуатацію в 2002 році.
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