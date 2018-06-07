Кримські татари зайняли частину посольства США

Виставка традиційного кримськотатарського килимарства розпочалася 6 березня у посольстві США в Україні. Тут можна було ознайомитися також із друкованими виданнями кримських татар, скуштувати їхні страви й послухати народну музику в живому виконанні. У відкритті виставки, окрім митців, дипломатів та преси, взяли участь і лідери кримськотатарського народу.

Заслужений художник України Мамуд Чурлу понад два десятиліття займається відродженням традиційного кримськотатарського килимарства, яке вважалося практично втраченим. Серед колишніх учнів художника кілька тисяч народних майстрів.

​Спершу кримські татари відроджували своє мистецтво самотужки, без державної підтримки з боку України. Однак у певний момент до відродження традицій корінного населення Криму долучилося Агентство США з міжнародного розвитку, розповідає Мамуд Чурлу.

«Я тримаю в руках каталог проекту «Кримський стиль». Він не отримував жодної підтримки з боку держави чи організацій. Робили все на своєму ентузіазмі, навчали нових майстрів. Доки ним не зацікавилося Агентство США з міжнародного розвитку, – згадує кримськотатарський майстер. – Нам допомогли видати каталог, організувати нові навчальні програми, нові виставки. Загалом ми провели 20 виставок в Україні та за кордоном».

Народний художник зазначає, що сотні його учениць завдяки килимарству мають стабільні прибутки, змогли подолати фінансову скруту, якої зазнали після повернення на рідну кримську землю.

У посольстві США створили майданчик для українських художників – посол Нині килими та настінні гобелени роботи Мамуда Чурлу та його наступників стали частиною виставки кримськотатарського мистецтва, яка відкрилася у новому приміщенні посольства США в Україні. Подібні виставки у дипломатичному представництві Сполучених Штатів стануть традицією, заявив, відкриваючи експозицію, посол США в Україні Джон Теффт.

«Я дуже радий вітати вас на відкритті у новому будинку посольства США галереї українського мистецтва. Тут ми маємо намір створити майданчик для українських художників, відбуватиметься ротація все нових і нових митців. Наша перша виставка приїхала з Криму. Сподіваюся, вам сподобаються ці килими, витвори ткацького мистецтва», – висловив надію посол.

Підтримка кримських татар з боку США має велику історію, і вона не обмежується сприянням у відродженні народного мистецтва, заявив на відкритті виставки килимарства голова меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Хотів би висловити подяку посольству США за постійну увагу до проблем кримськотатарського народу. Воно оперативно реагує на беззаконня, що чиняться проти кримських татар, бере участь у різних програмах відродження культури кримськотатарського народу та відновлення його прав на своїй землі», – наголосив кримськотатарський лідер.

Татари і українці здатні зберегти свою ідентичність – Джамала Зрештою, відкриття виставки перетворилося на такий собі вечір кримськотатарської культури, з експозицією літератури про історію та культуру Криму, національними стравами та народною музикою. Серед представників татарської спільноти, запрошених на дійство, була й українська співачка Джамала. Вона зізналася, що хоче виконати ті пісні, які її бабуся, депортована кримська татарка, співала їй у дитинстві.

Джамала висловила упевненість, що збереження національної ідентичності і українців, і кримських татар у їхніх власних руках.

«В українців – така ж сам проблема – роз’єднаність. Ми не пишаємося собою, своїми здобутками, як інші народи. І мені здається, що нічого з нашої культури не буде втрачено, якщо почати з себе. Почни щось робити, почни з себе, а не звертай на інших. І тоді все буде добре!» – переконана співачка.

Виставка кримськотатарського мистецтва триватиме в одному з конференц-залів посольства щонайменше місяць. Її зможуть побачити численні відвідувачі й гості дипломатичної місії Сполучених Штатів у Києві.

Євген Солонина, Радіо Свобода