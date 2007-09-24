У Ялті автомобіль збив чотирьох пішоходів, один з яких загинув
14:01, 24 вересня 2007Крым
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Серед постраждалих - громадянка США
Київ. 24 вересня. УНІАН. Вчора у Ялті водій автомобіля ”Шевроле” збив чотирьох пішоходів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок наїзду один пішохід (чоловік віком 30-35 років) від отриманих травм загинув на місці події. Ще три жінки (серед них громадянка США), які рухалися по пішохідній доріжці, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості і госпіталізовані до лікарні.
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