Манкурти правлять бал у Херсонесі (фото)

Територія, яка безпосередньо прилягає до Херсонесу, обгороджена. Тут збираються будувати елітне селище,розважальний комплекс. Зі всіма наворотами...

...місто Херсонес було засноване древньогрецькими колоністами більше ніж 2500 тисячі років тому на південному заході Криму. Історія Херсонесу є частиною історії Древньої Греції, Древнього Риму та Візантії...

Нині його руїни - одна з найвизначніших пам`яток Севастополя… Комплекс пам`яток, що входить до складу заповідника "Херсонес Таврійський", має не тільки національне значення, а і міжнародне.

За часів СРСР на землях некрополя були городи. Городянам дозволяли вирощувати огірки та помідори, але їм було заборонено зводити там фундаментальні споруди, оскільки заповідник у будь-який момент міг зажадати ці землі назад для проведення досліджень.

З середини 90-х років - ведеться робота по оформленню держактів на ці землі, з серпня 2002 міськрада відмовляється розглядати питання по відведенню землі.

Відсутність чітких меж території і держакту на землі заважають Херсонесу увійти до Переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і отримати можливість додаткового фінансування.

В 2005 році президент Віктор Ющенко доручив завершити процес землевідведення в рамках програми розвитку Національного заповідника «Херсонес Таврійський» на 2006 – 2015 рр. Проте попередній уряд цю програму не затвердив, і необхідного фінансування з держбюджету не було.

Саме тут були відкриті найдавніші пам’ятки раннього християнства в СНД – склепи, датовані III-IV століттями нашої ери. Унікальність склепів полягає в тому, що це найвіддаленіші від античних центрів розповсюдження християнства (Єрусалиму, Антіохи, Риму, Александрії, Константинополя) пам’ятки археології. Після знахідок учені стали говорити про необхідність створення меморіального парку-музею на території некрополя, оскільки він знаходиться на заповідній території, і Херсонеський заповідник згідно із законом повинен забезпечувати його охорону і музеєфікацію. Проте навіть сенсаційна знахідка не прискорила процес закріплення землі за заповідником...

Зараз біля розкопок ведеться активне будівництво елітного селища...

Під час будівництва було знайдено стародавнє поховання. Склеп, який датується третім – четвертим сторіччям нашої ери. Нині роботи призупинено. Тут працює тільки археологічна експедиція. Склеп потрібно зберегти, говорить директор заповідника Леонід Марченко. Проте ця земля - в приватній власності... Подальша доля знахідки наразі невідома…

За матеріалами ЗМІ

Фото Олексія Забусика/ УНІАН