Відпочинок на Світязі: цілюща вода для тіла, смачні вугри для шлунку

Все таки правильно співають: у природи нема поганої погоди. І незважаючи не те, що Волинь нас зустріла дощем, ми не засмутилися. Адже потрапили до справжньої Мекки для всіх волинян, а також для багатьох українців з інших регіонів – озера Світязь.

“Я хочу на озеро Світязь, в туман таємничних лісів. Воно мені виникло звідкись, у нього сто сот голосів. Воно мені світить і світить, таке воно в світі одне ”, - оспівувала озеро у своїх віршах Ліна Костенко. Захоплювався Світязем і Адам Міцкевич, який часто бродив вздовж його берегів, і свої враження теж закарбував у поезії. Ми вирішили дізнатися, чим Світязь такий унікальний і чому ним так захоплюються і прості селяни, і митці.

- З точки зору природних характеристик озеро Світязь дійсно унікальне, - розповідає Президент Національної радіокомпанії України Віктор Набруско, який народився і виріс на Волині. - Не тому, що воно таке велике (хоча воно має територію 27м кв. км і середню глибину 60 м), воно унікальне за своїм хімічним складом. Тут після війни будували санаторії для поранених танкістів і льотчиків, люди лікували опіки.

Озерна вода дійсно має цілющі властивості. Промиті нею рани швидко заживають. Пояснюють це тим, що в своєму складі вона має срібло, йод і гліцерин. А шкіра після купань в Світязі стає еластичною.

Світязь – найбільше і найглибше природне озеро України, тож не дарма його називають “українським Байкалом”. Воно входить до складу Шацьких озер, яких налічується 22. Всі вони льодовикового походження з елементами карстових пустот, отже вчені називають їхній вік - 200 тис. років.

Одна з легенд розповідає, що колись на місці озера Світязь стояло велике місто. Коли до нього підступив ворог - місто провалилося під землю, забравши з собою всіх своїх жителів, а на його місці утворилося велике і гарне озеро.

Майже уздовж всієї берегової лінії озера ростуть ліси. Тут можна вдосталь надихатися ароматом хвої, назбирати чорниці, ожини, грибів. Вода на диво чиста. Біля берегів Світязь переважно мілкий. Можна пройти півтори сотні метрів, аж поки вода досягне грудей. Справжній рай для дітей. Їх тут, до речі, дуже багато. Малеча приїздить звичайно з батьками, грається у піску, плаває на яскравих надувних кругах, а от старші діти відпочивають у дитячих оздоровчих таборах.

Славиться Світязь своїми лящами, окунями, щуками, сомами, але справжнім делікатесом і місцевою “родзинкою” вважається вугор. І коштує він як справжній делікатес: починаючи від 40 грн. за маленьку рибинку і до 150-160 за справжнього вугра “у розквіті сил”. Але відвідати озеро і не скуштувати цієї рибки вважається неподобством, тож доведеться витратитися.

Заринувши у води Світязя і увібравши в себе його лікувальні властивості йдемо дивитися справжнє фольклорне дійство в рамках проведення вже традиційних етнофестивалів “від Томенка”, цього разу – “ЕтноЛіто: Івана Купала на Світязі”.

Івана Купала святкують згідно найкращих українських традицій: і пісні співають, і хороводи водять, і вінки плетуть, і через багаття стрибають. А сміливці, мабуть, і по квітку папороті вночі йдуть – лісів тут навкруги вистачає. Але нам потрібно виспатися, бо попереду важлива подія - підбиття підсумків другого етапу конкурсу “7 природних чудес України” і оголошення 21 фіналіста.

На ранок вже сама погода благоволить організаторам акції. “Світязькі” туристи, облюбувавши собі на піску місця для відпочинку поближче до сцени, першими дізнаються імена 21 фіналіста “7 природних чудес України” і мають можливість вже починати продумати маршрут відпочинку для своєї наступної відпустки.

А фіналістами акції стали: біосферний заповідник “Асканія-Нова” (Херсонщина), геологічний заказник “Базальтові стовпи” (Рівненщина), Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент (Крим), ландшафтний заказник “Буковинські водоспади” (Чернівецька обл.), гора Говерла (Івано-Франківщина), регіонально-ландшафтний парт “Гранітно-степове Побужжя” (Миколаївщина), Деснянська оболонь біля Новгород-Сіверського (Чернігівщина), Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська і Хмельницька області), Дунайський біосферний заповідник (Одещина), заповідник “Кам’яні могили” (Донеччина), Канівські гори на р. Дніпро (Черкащина), Карадазький природний заповідник (Крим), Кочубеївські дуби (Полтавщина), Мармурова печера (Крим), Олешківські піски (Херсонщина), Оптимістична печера (Тернопільщина), національний природний парк “Подільські Товтри” (Хмельничина), озеро Світязь (Волинь), озеро Синєвір (Закарпаття), Урицькі скелі (Львівщина) і Яблуня-колонія (Сумщина).

- 21 фіналіст представляє основні регіони України і основні унікальні природні особливості, починаючи від гір, печер, озер і закінчуючи найбільшою пустелею в Європі, - зазначив ініціатор акції “7 природних чудес України” Микола Томенко. - Українцям буде що вибрати, а іноземцям - що подивитися.

Фінал акції відбудеться 26 серпня у Київській фортеці, де буде оголошено 7 природних чудес України. А наразі розпочалося Інтернет-голосування, і кожен українець чи громадянин іншої держави, якому не байдужа доля унікальних природних об’єктів, може проголосувати за свій улюблений.

Анна Ященко