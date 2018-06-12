Харківське дербі в Могилянці або Коцарев і Ушкалов на одному ножі
Наймолодше покоління літераторів, треба сказати, вже підросло і вбралося в пір’я... Стали, якщо не метрами, то хоча б сантиметрами... (Фоторепортаж)
Києво-Могилянська академія продовжує тішити поціновувачів української сучасної літератури. Цього разу в Києві висадився такий собі харківський десант наймолодшого покоління літераторів в особі Олега Коцарева та Сашка Ушкалова.
Хоча... молоде покоління, треба сказати, вже підросло і вбралося в пір’я. Як підмітила модератор вечора Богдана Матіяш: стали якщо й не метрами, то хоча б сантиметрами :)
Судіть самі:
Олег Коцарев Народився 1981 року, харків’янин.
Поет, прозаїк, журналіст. Автор книжок поезії “Коротке і довге” (2003), “Цілодобово!” (2007, спільно з Б.-О.Горобчуком і П.Коробчуком), “Мій перший ніж” (2009) і “Стечение обстоятельств под Яготиным” (Москва, 2009).
Сашко УшкаловНародився 1983 року, харків’янин.
Поет, драматург, прозаїк, перекладач, журналіст. Автор поетичної збірки "Перипатетика-блюз" (2002), збірки абсурдових п’єс "ESC" (2006), роману “БЖД” ( 2007), упорядник антологій "Харків FOREVER", "Сьоме око", електронної українсько-німецької поетичної антології "10 ЄВРОпейців".
І от, в той час, коли на стадіоні “Динамо” “Металіст” з’ясовував стосунки з ФК “Харків” у стінах бібліотеки Антоновичів тривало поетичне дербі.
Олег Коцарев представив свою нову збірку поезій “Мій перший ніж”, видання якої за власним зізнанням чекав уже довгенько, а за ці 4 роки вона встигла доповнитися новими речами. Тобто несприятливі обставини, деякою мірою сприяли.
Поглянемо на передмову: “У новій книжці одного з яскравих сучасних українських авторів Олега Коцарева поезія балансує між виразною сюжетністю та самозануреними пошуками. Кумедні випадки, історії кохання, транспорт, ненависть і краєвиди розгортаються то ніби з конструктивістською прямотою й усмішкою, то в атмосфері сентиментальної замисленості. Цим текстам притаманне суто "двотисячницьке" прагнення нової, після-постмодерної, цілісності”.
Залишаючи рецензії на совісті критиків, пропонуємо зазирнути всередину і спробувати на свій смак.
(...)Найпевнішим способом захисту є поезія, Її не розгадає жодна програма, жоден фахівець, Навіть випускник ПТУ фрезерування інформаційного простору Чи нейродистанційної академії.
Її не розгадає жодна програма, жоден фахівець,
Навіть випускник ПТУ фрезерування інформаційного простору
Чи нейродистанційної академії.
Є навіть ідея створити Сайт або журнал чи газету, Де всі повідомлення будь-якої тематики Передавати, Скажімо, Верлібром. Вільним польотом кленових вертольотиків поезії...
Сайт або журнал чи газету,
Де всі повідомлення будь-якої тематики
Передавати,
Скажімо,
Верлібром.
Вільним польотом кленових вертольотиків поезії...
Або таке от:
кожен кожного дня 999 разів вимовляє слово "щастя" то що таке щастя? і, як на те вже пішло, хто така праця? ...
дня
999
разів вимовляє слово "щастя"
то що таке щастя?
і, як на те вже пішло,
хто така праця?
...
У відповідь на зауваження Богдани, що тести звучать дуже реалістично, (а за словами деяких критиків то й узагалі похмуро і песимістично) Коцарев заперечує: та ні – романтично. А часом – то дуже актуально...
І лишається тільки всміхатись, Руку стиснути і сказать: Євро, сука, сім вісімнадцять, Долар, сука, п’ять нуль п’ять.
Руку стиснути і сказать:
Євро, сука, сім вісімнадцять,
Долар, сука, п’ять нуль п’ять.
Атмосферу, з дозволу сказати, “песимістичної безвиході” узявся посилити Ушкалов.
Щоб аудиторії стало “зовсім кепсько”, Сашко відмовився від мікрофона, підійшов ближче і прочитав уривок зі свого нового роману (пора вже, пора – попередній, “БЖД”, дівчатка вже до дір зачитали - Авт). Про хлопчика Сяву, який пробував себе у сучасному бізнесі, але мав до цього креативний підхід, і тому опинився не біля теплого Чорного моря, а у Харкові...
“ - У мене вдома в Ялті був свій чесний бізнес, - скрушно зітхав Сява. - Якби мені його не наламали, ноги б моєї не було тут у вашому довбаному Харкові.
Чесний бізнес Сяви заслуговує на окрему розмову. Діло було так. Після 9-го класу душа у Сяви відверто ні до чого не лежала, його мама, завідувачка якогось там приморського пансіонату, бачила це і сильно непокоїлась за долю свого роздовбая.
- От дивися, - казала вона йому, - дев’ять років ти просидів у школі, і що, що ти далі збираєшся робити, ховатимешся в мене під спідницею?
- Ма, - відповів Сява, - ти все життя ходиш у штанях, яка спідниця?
Мама зітхнула і почала напряму:
- Славік, - спиталася вона, - чим ти хочеш займатися по життю, чим хочеш заробляти? Ти головне придумай, а я тобі на перших порах допоможу грошима.
Сява попрохав пару тижнів на роздуми, вирішивши підійти до справи по-серйозному.
- Ма, прийшов він до неї за пару тижнів, - я кажись придумав.
- Кажи, - кивнула вона.
І Сява спробував викласти їй усе якомога чіткіше. Перша ідея була така. Сява хотів відкрити на набережній мережу тирів. Проте не простих тирів, а як він висловився – художніх.
- От уяви, мам, - розпинався Сява, - приходить до тебе мужик, і каже, в мене теща - погана жінка, життя не дає, дихнути вільно не можу, гризе мене як бобер молоду березу. І я йому: в тебе є фотографія цієї поганої жінки? Він дає мені її фотографію, я її швиденько роздруковую у повен зріст, і потім він по ній стріляє. Це буде бомба! Ми гроші лопатою гребстимемо… Ма, шо скажеш?
- Боже ж мій, в кого ж ти такий ідіот, тільки й сказала мама...”
Ну, тепер, щоби дізнатися, яка інша геніальня ідея спала на думку головному герою, як Сява мало не став олігархом, і що врятувало його від вільного падіння з Ай-Петрі, доведеться чекати виходу книги :)
Прохання задавати питання публіка зустріла дещо прохолодно (певно подумки відкорковуючи прохолодне, в росі, пиво де-небудь у парку, за приємною розмовою з друзями)
|Та й сесія ж на носі
Тож, до нових зустрічей!
Валенталка
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