Що чекає український туризм цього року?

У Києві 24-26 березня в шістнадцяте відбувається Міжнародна туристична виставка UІTT 2010 «Україна – Подорожі й Туризм».

Не зважаючи на спад у галузі, організатори відзначили збільшення кількості професійних відвідувачів і навпаки – поменшало випадкових людей.

Приємно було помітити, що до країн-учасників цьогоріч приєднався Азербайджан, прибули туроператори з Марокко.

Крім того, на UITT нові напрямки представили Абу Дабі, Маврикій, Реюніон та Південна Африка. Збільшили свої стенди Єгипет, Ізраїль та Чеська Республіка.

Міністерство туризму й культури Туреччини впродовж півроку пообіцяло вкласти в рекламу своїх курортів у Україні 3,5 млн. дол. Про це на виставці заявив заступник генерального директора управління з питань реклами і промоції Міністерства культури й туризму Туреччини Левемт Демирель. При цьому Демирель зазначив, що в разі необхідності ця сума може зрости до 5 млн. грн. За його словами, у Туреччині сподіваються, що цього року кількість українських туристів зросте до 800 тис. людей на рік, а наступного року сягне 1 млн.

А от українські туроператори та об’єкти внутрішнього туризму на міжнародній виставці були представлені кількома стендами. У відвідувачів склалося враження, що кризові реалії поховали в представників галузі всі надії на конкурентоздатність.

Серйозний спад відбувається в секторі туризму протягом останніх двох років – уперше за десятиріччя. Через кризу та свинячий грип туристи утримались від подорожей до Європи й Східних країн. Деяким країнам вдалося мінімізувати втрати, переорієнтувавши галузь на внутрішній туризм. Зокрема, у Китаї, Бразилії та Іспанії були розроблені державні програми для розвитку внутрішнього туризму.

За оцінками експертів, в Україні туристична галузь за минулий рік втратила 35%. Відтік клієнтів відбувся ще в 2008-му, коли в Україні підскочив курс долара, і почалися проблеми в банків. Тоді й відбулося масове скорочення попиту в середньому ціновому секторі, і майже повністю впав попит на дорогі пропозиції.

Щодо перспектив на цей рік – вони не дуже оптимістичні. Експерти будуть вважати за добрий результат, якщо галузь вийде хоча б на рівень 2008 року – взагалі ж, туристів більше не стане.

Що сьогодні відбувається в туристичній галузі і які проекти можуть врятують внутрішній туризм? Про це ми запитали в представників влади й учасників ринку.

Ольга Соколова, перший заступник голови Державної служби туризму і курортів України:

З’ЯВИЛАСЯ ДОМОВЛЕНІСТЬ ПРО РЕКЛАМУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ

На виставці вперше Україна стоїть набагато меншим стендом, тобто представлено 10 адміністративних одиниць. Це, м’яко кажучи, негативно, тому що Україна має про себе заявляти, особливо на внутрішніх виставках, які не потребують величезних коштів.

На сьогоднішній день ми перебуваємо в кризі, і це вплинуло на туристичні підприємства в Україні, на кількість туристів: внутрішніх і зовнішніх. Усе це гроші держбюджету...

Ми запитали українські підприємства – як вони відчули початок року, чи немає зменшення в туристичних потоках, наскільки вони готові до літнього сезону, які у них сподівання? Жодне турпідприємство, в жодній області не сказало про те, що все дуже добре. Криза справді вдарила по турпотоках – вони зменшилися на 15-30%. Деякі області не добрали 35%. Наприклад, у західних областях зима була надзвичайно прекрасна, але недобір у туристичній галузі був великий.

Тобто зменшення туристичних потоків відбулося вже з початку року.

Цього року ми плануємо зберегти можливості, що були напрацьовані в 2008 році.

Найголовніше завдання – привабити туристів до України, особливо закордонних. Ми цікаві для іноземних туристів, іноземних представництв: цікаві в лікуванні й в санітарно-курортному відпочинку. Приваблювати їх є чим...

На сьогоднішній день закінчено проект з санаторіїв і курортів України. (З 2007 року санаторії і курорти курує державна служба туризму і МОЗ. – Авт .). Ми вперше з МОЗ зробили проект, в який ввійшли 170 санаторіїв і курортів і 30 лікувальних закладів. Такі лікування і відпочинок надзвичайно дешевші, ніж в інших державах.

Також у цьому році ми майже завершили розроблення ідеологічних напрямків туристичних маршрутів. Минулого року служба туризму розробила 100 ідеологічних напрямків з приймаючих сторін. Видали путівник буклет і карту-схеми.

На сьогодні вже закінчено розробку таких напрямків по всіх областях України. Усього за 334 напрямками. Наразі вони проходять перевірку для видання.

Також ми переходимо до створення національних маршрутів по Україні. Роботою зі створення зацікавились турпридприємства, що перепрофільовуються на в’їзд в Україну.

Цього разу на виставці UІTT 2010 дійшли домовленості з іноземними туроператорами про рекламування України за кордоном. Тобто водночас вони даватимуть ідеї Україні й рекламуватимуть Україну за кордоном.

Крім того, цього року ми хочемо закінчити питання з чорною готівкою, яка йде по туристичних підприємствах і не заходить у держбюджет. Ми всіх потурбуємо, тому що сьогодні чорна готівка, яка у великих відсотках йде повз – повинна заходити в державний бюджет. Ми повинні навчитися працювати в законному полі. Туристичні підприємства мають знати, що кількість туристів, які виїжджають за кордон треба показувати дійсно такою, якою вона є. А не показувати нулі і мінуси.

2009 рік служба туризму йшла з кредиторською заборгованістю більше двох мільйонів, працювали без грошей, покривали 2008 рік. І те, що було виділено на галузь склало не повне покриття кредиторської заборгованості.

У нинішніх умовах, коли йдеться про перепідпорядкування галузі, ми економічно прорахували, якщо реорганізували нашу держслужбу й перевести її в спорт – вона виливається в 630 мільйонів гривень. Звичайно, потрібен окремий орган, але нас немає окремою графою в держбюджеті, тобто на розвиток туристичної галузі немає КВЕДів (класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). - Авт.) .

У цьому році ми дали доповнення до КВЕДів, адаптували їх за європейськими стандартами і чекаємо на затвердження. Коли буде окрема графа в бюджеті на розвиток туризму – тоді зможемо говорити про окремий орган, і тоді до нас прислуховуватимуться. А поки ми – у графі культури. Якщо галузь буде в спорті – нічого не зміниться. Ми вже один раз були в спорті 11 місяців і не прижилися. Тобто реорганізація в ту чи іншу сторону потребує великих коштів.

Василь Романчишин, начальник управління культури й туризму Київської облдержадміністрації:

ПОКИ ТУРИЗМ БУДЕ ПРИ КУЛЬТУРІ, ЧИ ПРИ СПОРТІ, РОЗВИТОК ГАЛУЗІ НЕМОЖЛИВИЙ

На Київщині є багато перлин туризму. Нині в державі йде зміна влади, і, сподіваюсь, що до керівництва прийдуть люди, які зацікавленні збереженням і розвитком культурної і туристичної спадщини. Крім того, на державному рівні йде перегляд засад галузі. З огляду на те, що Євро-2012 є спортивною подією, віце-прем’єр України Володимир Семиноженко пропонує підпорядкувати туристичну галузь міністерству в справах сім’ї, молоді та спорту.

Остаточного рішення поки немає. Але на мою думку, туризм має бути окремою галуззю, бо поєднує в собі багато категорій: історичну, культурну, економічну. Якби туризм був виокремленою структурою на рівні держкомітету, то це було б поштовхом для розвитку туризму в Україні. До тих пір, поки туризм буде при комусь – при культурі чи при спорті – розвитку галузі не буде

Два роки тому ми запровадили фестиваль «Трипільське коло». Аналогів якому немає ніде: ні в Україні, ні за кордоном. Маючи Трипілля на території Київщини, гріх було б віддати цей бренд черкащанам чи комусь іншому, тому ми й запровадили цей фестиваль, який минулого року за два дні відвідало 30 тисяч людей з України, США, Канади, Ізраїлю, Росії та інших країн світу.

Це унікальний за наповненням і напрямками фестиваль. Захід має історично-екологічну, етнологічну спрямованість, і пропагує здоровий спосіб життя – на фестивалі немає алкоголю і тютюну.

З нововведень цього року – ми розробили для школярів маршрути вихідного дня. Кожна школа за бажанням і можливістю може замовити туристичний автобус, де розписана кожна хвилина руху автобуса Київщиною.

Людмила Новицька, директор «Парку Київська Русь»:

ФЕСТИВАЛЬ «ПАРК КИЇВСЬКА РУСЬ» ПРИВЕРНЕ БЛИЗЬКО 300 ТИС. ВІДВІДУВАЧІВ

Проект «Парк Київська Русь» уже понад чотири роки реалізується в селі Копачів Обухівського району Київської області. Розташування об’єкту обрано не випадково, бо його природа й ландшафт повторюють середнє Придніпров’я давніх часів.

У цьому році на території парку відбудеться III Міжнародний фестиваль «Парк Київська Русь». Планується, що ця культурна подія приверне цього року близько 300 тисяч відвідувачів. Ми подовжили терміни проведення фестивалю – у новому сезоні фестиваль відбуватиметься з 24 квітня по 17 жовтня, і стане найтривалішим в Україні й в усьому світі.

Говорячи про головну мету проекту «Парк Київська Русь», – це створення центру історії і культури шляхом відновлення образу Дитинця давнього Києва. Археологи вважають Дитинцем Київ, побудований за часів князя Володимира. На полі, яке співпадає за розміром і контуром з Дитинцем Києва ми відбудовуємо образ древнього Києва в натуральну величину – у масштабі один до одного.

Хочемо відтворити архітектурну, культурну, традиційну й етнографічну лінію, яка була притаманна Київській Русі в ті часи. При цьому місто будується не тільки в архітектурі, притаманній часам князя Володимира. Ми хочемо показати архітектуру в генезисі з V століття, закінчуючи часами, коли орда Батия зруйнувала Київ.

Відбудувати 60 тисяч квадратних метрів – грандіозне завдання, тому ми розробили таку поетапну систему створення проекту, що дозволяє нам вже сьогодні стати туристичнопривабливим об’єктом. У повному обсязі проект буде зведено за 7-10 років. На кожному етапі в туристичному комплексі можна побачити певні заходи. Усе це вже наповнено культурною програмою, яка дозволяє не тільки подорожувати майданчиками, а глибоко відчути давні часи. Можемо переодягти людей – у нас є колекція реконструкцій стародавнього одягу. Є реконструкції стародавнього бойового обладнання. Є можливість організовувати прогулянки верхи.

На спеціальному майданчику для дітей – цікава програма. Для дорослих облаштовано лучний тир. Проводяться богатирські ігри, середньовічні забави…

Функціонально Дитинець відповідає санітарним умовам, є транспортні під’їзди, організовується виїзне харчування, розроблено туристичну програму.

У рамках туристичної виставки ми прагнемо залучити до співпраці якомога більше туристичних фірм.

Вікторія Гончаренко

