Муратова з Коханом створили кращий фільм СНД і Балтії (фото)

31 березня у Московському державному академічному театрі оперети відбулась урочиста церемонія вручення XXIII Національної премії “Ніка”.

Кращим фільмом країн СНД та Балтії стала картина режисера Кіри Муратової “Мелодія для шарманки” (Україна), яка раніше була відзначена трьома призами 31-го ММКФ та отримала гран-прі на Кіношоці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі продюсера "Мелодії для шарманки" Олега Кохана.

Крім українського фільму, за перемогу у цій категорії змагались картини “40-ві двері” Ельчин Мусаоглу (Азербайджан), “Інший берег” Георгія Овашвілі (Грузія-Казахстан), “Омут” Лукаша Гітіса (Литва) та “Родина” Марата Сарулу (Казахстан-Росія-Німеччина-Франція).

Отримуючи приз від актриси Інгеборге Дапкунайте, Олег Кохан подякував кіноакадемікам за високу оцінку роботи всієї творчої групи картини, партнерів – Міністерству культури – за фінансову підтримку, а також зазначив, що співпраця з таким режисером, як Кіра Муратова – це одночасно випробування на міцність і подарунок долі.

– Це наша третя “Ніка” за п’ять років і всі три отримали визнані майстри – Роман Балаян і двічі Кіра Муратова, – сказав Кохан. – А для того, щоб кинопроцес розвивався повноцінно, потрібна спадкоємність поколінь, так що в наступній п’ятирічці ми обіцяємо представити також цілу низку режисерських дебютів.

За роки існування “Ніки” фільми Кіри Муратової неодноразово відзначались кіноакадеміками: картина “Два в одному” стала кращим фільмом країн СНД та Балтії 2006-го року, а “Захоплення” та “Астенічний синдром” були визнані кращими ігровими стрічками 1994-го та 1990-го років, відповідно. Крім того, за “Астенічний синдром” Кіра Муратова отримала “Ніку” як режисер.

У головній номінації “Кращий фільм року” перемогу отримала картина “Півтори кімнати або сентиментальна подорож на Батьківщину” Андрія Хржановського. Бронзова статуетка крилатої богині за кращу режисуру також дісталося автору цього фільму. А разом з Юрієм Арабовим він також отримав ще одну “Ніку” за сценарій.

Світлана Крючкова стала переможницею національної кінопремії у номінації “Краща жіноча роль”, випередивши, на думку академіків, Алісу Фрейндліх і Наталю Негоду.

“Ніку” Крючкова отримала за головну роль у фільмі “Поховайте мене за плінтусом” за однойменною повістю Павла Санаєва. Світлана Миколаївна не змогла брати участь у церемонії за станом здоров’я, а її приз отримала її партнерка по картині Марія Шукшина, - володарка “Ніки” за кращу роль другого плану у цій же стрічці, яка розповіла, наскільки важко далась ця роль Крючковій – під час зйомок акторка двічі потрапляла у реанімацію.

Імена кращих виконавців чоловічої ролі вперше за всю історію кінопремії були відомі до церемонії нагородження. У цьому році кіноакадеміки вирішили відзначити відразу двох акторів, які за підсумками першого туру голосування відірвалися вперед з великим відривом – Олега Янковського за роботу у фільмах “Цар” та “Анна Кареніна”, а також Володимира Ільїна за роль лікаря у стрічці “Палата №6”. “Другого Янковського більше не буде, але Олег залишив нащадків і я хочу передати цей приз в руки його талановитого сина”, - сказав режисер Марк Захаров, вручаючи “Ніку”. Другий лауреат “Ніки” у цій категорії Володимир Ільїн відмітив, що не сподівався на цю нагороду та вибачився перед колегами та глядачами за те що, можливо, не дограв або переграв.

“Відкриттям року” та володарем своєї першої “Ніки” став режисер резонансної стрічкі “Росія 88” Павло Бардін, кращою анімацією визнали стрічку “Очумєлов” Олексія Дьоміна, а “Ніку” у категорії документального кіно отримала стрічка Ігоря Майбороди “Рерберг і Тарковський. Зворотній бік Сталкера”.

Премію “За честь та гідність” у цьому році вручили народній артистці Людмилі Гурченко, а спеціальний приз ради Академії “Ніка” “За визначний вклад у російський кінематограф” отримав автор “Їжачка у тумані”, режисер-аніматор Юрій Норштейн. “Ця нагорода відрізняється тим, що її вручають самі кінематографісти”, - відзначив переможець.

Нагадаємо, що минулого року кращим фільмом країн СНД і Балтії стала також українська стрічка – фільм Романа Балаяна “Райські птахи”.

Церемонія вручення кінопремії в цьому році розпочалася хвилиною пам’яті за загиблими під час вибухів у московському метро та дагестанському Кізлярі.

Маргарита Сокольська

Фото надані прес-службою Олега Кохана.