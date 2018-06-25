До 150-річчя народження художника Ткаченка: він дарував парижанам красу українського села

З 30 квітня по 30 травня в музеї «Духовні скарби України» відбувається виставка «Михайло Ткаченко. 150 років від дня народження». Акціонерний дім «Корнерс» запрошує всіх відвідати роботи останнього мариніста Російської імперії. Ювілейна виставка стала результатом першого докладного мистецького розслідування біографії художника, проведеного Д. Гольцем з текстами О. Лагутенко - експертами аукціонного дому «Корнерс».

На виставці окрім живопису, можна переглянути особисті речі з паризької студії Михайла Ткаченка, а також його фамільні архіви. Дмитро Гольцев запевняє, що він не ставить крапку над дослідженням творчості художника, а намагатиметься глибше дослідити твори майстра.

Художній критик Франсуа-Шарль Мориссо писав: «Серед іноземних художників, чиї роботи полонили нас на останній виставці в Льєжі, був пан Мішель Ткаченко, котрий поза сумнівом, є одним з найпомітніших майстрів. Талановитість художника осяюється в його полотнах як сильне і водночас ніжне переживання, відчуття вишуканості тону і форми, щось дуже привабливе і водночас глибоке - відчуття тієї найніжнішої природи, що так вабить наші душі. Щасливі, ми вдивлялися в пейзажі, які легко викликали спогади. Милувалися теплими або прохолодними горизонтами, небом, то ясним, то туманним, - тим, що ми називаємо сяйвом природи. Під час нашої прогулянки ми відзначали характерні прикмети України, пейзажі, у яких панує дивовижний спокій, витонченність та чуттєвість. Напевно, це і є маленькі шедеври. Спокій, мабуть, головна тема художника».



Жовта хата. Київ. Приватна колекція

Саме Україну зображував митець у свої роботах, саме парижанам він дарував красу своєї Батьківщини. «(…) Серце його, сповнене любові та радості, утримує його в рідній Україні з її безкрайніми степами, невисокими пагорбами, з її небом, чистим і легким. Він натхненно пише улюблену природу, те, що зачарувало його з самого дитинства. (…)», так казав французький письменник і драматург Рене Мезеруа про тематику картин Михайла Ткаченка.



На Україні. 1911. Київ

Проте художник не зупинявся лише на описі сільських місцевостей, вуличок, адже він прославився саме як мариніст. Проглядаючи творчу еволюцію майстра шлях якого пройшов від провінційного реалізму до імпресіонізму, від естетики символізму до модернізму захоплює своєю різножанровістю.



Селище на березі. Бретань. 1910. Приватна колекція

Присутній на виставці міністр освіти Дмитро Табачник щодо творчості Михайла Ткаченка зазначив: « Його талант був високо оцінений при двох імператорських дворах – Олександра ІІІ та Миколи ІІ, з 1909 року і до самого розпаду імперії Ткаченко займав посаду головного живописця Морського відомства…»

Ірина Томаш