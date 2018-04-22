Молоді українські письменники презентували свої «Цілодобові» творчі здобутки

Цього вечора, а саме 29 березня, у книжковій кав’ярні «Бабуїн» було велелюдно. Заанансована подія - презентація книги "Цілодобово!" Богдана-Олега Горобчука, Олега Коцарева, Павла Коробчука.

Нарешті обіцяний перформенс починається справді перформенсом. Автори влягаються на сцені, повторюючи розміщення кольорових квадратиків з власними прізвищами на обкладинці книги й починають читати свої вірші в унісон. Так само в унісон звучить музика, яку на флейті та гітарі виконують дві музикантки.

На щастя, у плани презентантів не входило одночасне читання віршів протягом усього вечора. То ж надалі вірші читаються почергово. В той час як один поет читає, двоє інших розважаються самі й розважають глядачів тим, що чистять один одному зуби, роблять гімнастику, одягають кумедні халати (щось на кшталт «сам пофарбував» або «подарунок від кришнаїтів»), які повторюють кольори обкладинки книги.

В цей час на екрані транслюється німий фільм Дзиґи Вертова "Людина з кіноапаратом" (1929 р.), де події, люди та настрої часто-густо переплітаються з тим, що відбуваються на сцені як і з текстами, що лунають. Захопливі кадри німого кіно, які безладно відтворюють моменти народження дитини, одруження, похорону, щоденного життя людей – їх відпочинку, трудових буднів та заслужених свят вкупі з білбордами тих часів, подеколи відсувають читців на задній план, вкотре потверджуючи тезу, що « кіно – главнейшеє з іскуств». А можливо, тому, що діапазон тем, охоплених фільмом виявляється ширшим чи опуклішим.

До народження дитини на презентації не дійшло, але без роздягання, як тепер водиться, ніяк не обійшлося. Це очевидно і був саме той «шокуючий» момент, який було про анонсовано заздалегідь і якого всі присутні з нетерпінням чекали.

Роздягались, щоправда, не автори поетичної збірки, але участь у самому процесі брали активну. В той час як Коробчук з тремтінням у голосі (жартую) читав вірші, Горобчук і Коцарєв роздягли симпатичну молоду особу, як кажуть у народі – до пояса. Потім розкорковувалося шампанське, лилось у металеву мидницю, пилося великими черпаками.

В довершення перса «стриптизерки» були розфарбовані у кращих традиціях боді-арту, в значенні авангарду, і виснажені автори, знову ж таки лежачи, тепер вже із зрозумілих причин, завершили читання.

На халяву книгу отримати не вдалось, тому повіримо на слові редактору видавництва , що «книга сповнена неймовірно гарної поезії, а все, що нам потрібно – це кохання і ще трохи поезії».

Ольга Чорненька