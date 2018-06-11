Діти Порошенка і Корогодського виставляються разом з Пікассо
Роботи маленьких українських віпів виставляються разом зі світовими шедеврами - живописом Врубеля, Похітонова, Клодта, Пікассо, Шагала... "Шедеври із раннього"
У музеї "Духовні скарби України" на передаукціонній виставці видатних українських, російських і західноєвропейських класиків, а також українських та російських ікон ХVIII – XIX ст. можна оцінити таланти VIP-дітей України: відомих політиків, бізнесменів та діячів культури під назвою "Шедеври. Із раннього…". Зокрема, свої роботи представили діти шоколадного Петра Порошенка, олігарха Гаріка Корогодського, депутата Костянтина Жеваго...
|Родина Порошенків
|Скульптура дочки Порошенка 10-річної Олександри ”Вітер”
|Малюнок сина Порошенка 8-річного Михайла ”В гавані”
|Малюнок 8-річної дочки нардепа, мільярдера Костянтина Жеваго Софії «День Києва»
|Михайло Врубель
|Марк Шагал
Роботи маленьких українських віпів виставляються разом зі світовими шедеврами - живописом Михайла Врубеля, Івана Похітонова, Михайла Клодта, Пабло Пікассо, Марка Шагала, Давида Бурлюка та інших
Сам аукціон відбудеться 18 грудня.
Варвара Сокольська
Фото УНІАН і ТаблоID
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