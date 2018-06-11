Діти Порошенка і Корогодського виставляються разом з Пікассо

У музеї "Духовні скарби України" на передаукціонній виставці видатних українських, російських і західноєвропейських класиків, а також українських та російських ікон ХVIII – XIX ст. можна оцінити таланти VIP-дітей України: відомих політиків, бізнесменів та діячів культури під назвою "Шедеври. Із раннього…". Зокрема, свої роботи представили діти шоколадного Петра Порошенка, олігарха Гаріка Корогодського, депутата Костянтина Жеваго...

Роботи маленьких українських віпів виставляються разом зі світовими шедеврами - живописом Михайла Врубеля, Івана Похітонова, Михайла Клодта, Пабло Пікассо, Марка Шагала, Давида Бурлюка та інших

Сам аукціон відбудеться 18 грудня.

Варвара Сокольська

Фото УНІАН і ТаблоID