Мотто шпальти: Ми є! Були! І будем ми! Й вітчизна наша з нами

Нарешті, з запізненням на півроку, відбулося відзначення на державному рівні 100-літнього ювілею видатного поета, прозаїка, публіциста, громадсько-політичного діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. Шевченка (1992 р., посмертно) Івана Павловича Багряного (Лозов’яги; народився 2 жовтня 1906 р. в Охтирці, помер 25 серпня 1963 р. в Новому Ульмі, де й похований). Відзначення ювілею блокувала Верховна Рада, яка в особі комуністів та іже з ними ігнорувала рішення ЮНЕСКО, указ Президента й не приймала своєї відповідної постанови. Основний аргумент українських політичних динозаврів – “Багряний – ворог народу” (був репресований більшовиками з 1932 по 1940). Отака реакція “розполітикованих міщан і духовних плебеїв”.

Іван Багряний – знакова постать для України, уособлення людської гідності й совісті, а його життя, творчість і громадсько-політична діяльність є свідченням нескореності рідного народу. Формулу безсмертя українського духу викарбувано на могилі великого подвижника:

“Ми є! Були! І будем ми! Й вітчизна наша з нами”.

Іван Багряний був переконаний, що червоний комуно-більшовицький фашизм пощезне, як і коричневий німецький фашизм. А українське націотворення і державотворення відбудеться на основі територіально патріотизму, просвітленого національною ідеєю.

Літературно-мистецький вечір, присвячений 100-річчю видатного українця, відбувся 30 квітня ц. р. під егідою Міністерства культури й туризму, Національної спілки письменників, Фундації імені Івана Багряного в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка. Проникливо говорили про Івана Багряного академік Іван Дзюба, член Управи Фундації Олексій Коновал із Чикаго, представник Фундації в Україні письменник Олександер Шугай. Дух Багряного животворив у власних творах, що їх майстерно озвучували артисти Богдан Ступка, Борис Лобода, Олег Стальчук, студенти Київського національного університету кіно й телебачення ім. І. Карпенка-Карого Інга Нагорна, Юрій Кайдаш, Ірина Боднар та Олег Лисій.

Україна лише зараз починає осягати всю велич, глибину й силу створеного своїм відданим сином.

Олександер ШОКАЛО