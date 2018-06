Roxette у Києві слухали «Два дубки» і грали «Червону руту»

Аж чотири дні пробули в Києві музиканти шведської поп-групи Roxette (автори знаменитого хіта «It must have been love», що звучав у фільмі «Красуня») – для світових знаменитостей справжній рекорд. Щоправда, справа не в тому, що скандинавам так сильно припала до душі українська гостинність, просто такий уже випав графік їхнього світового туру на підтримку нового альбому «Charm school».

До України гурт, який на сцені вже понад 25 років, завітав уперше. Тож місцеві організатори розстаралися на славу – уже в аеропорту Марі Фредріксон та Перу Гесле влаштували цілий міні-концерт! Не встигли втомлені після п’ятигодинного перельоту артисти з’явитися у вестибюлі терміналу, як українські фолк-музики голосно затягли «Ой на горі два дубки». Підспівати розгублені музиканти, звісно, й не пробували, а от підтанцьовували охоче. А особливо оживились, коли їм ще й гостинці піднесли – канапки з салом, огірочки і традиційну горілку. Від чарочки гості не відмовились, але до дна так і не допили…

Аби відпочити, у музикантів був цілий день. А вчора ввечері до Міжнародного виставкового центру, де проходив концерт, потягся справжній натовп прихильників дуету. На Roxette їхали з усієї України! «Як тільки дізнався, що вони в Києві виступатимуть, так відразу й квитки замовив, – розповадає 25-річний львів’янин Олег. – У копійку влетіло, звичайно, але не могли з дружиною таке пропустити». До слова, квитки на концерт таки справді були не з дешевих – від 400 до 3500 грн. Попри це, у МВЦ давно не було такого аншлагу (наскільки він можливий у приміщенні, який київські меломани напівжартома називають «ангаром»).

Публіка зібралась найбільше та, на чию юність прийшовся розквіт Roxette, багато хто прийшов уже зі своїми дітьми… Тому спочатку подумалось – запальних танців, до яких так спонукають пісні Roxette, від українських прихильників чекати не варто. Аж ні – якщо не з першої пісні, то з другої (а то був хіт «Sleeping in my car») народ розтанцювався! Шведи ще й знали, чим публіку взяти – першу половину концерту зайняли головні танцювальні хіти гурту, під які так зручно щонайменше підстрибувати на місці. Та й самі Пер і Марі не поводились зовсім уже по-скандинавськи стримано – попри вік (їм обом по 52 роки), і активно пританцьовували, і в долоні плескали, і ритмічні такти разом з залом вибивали… Правда, склалось враження, що робилось це трохи без душі. «Вийшли і просто співають собі», – знизувала плечима моя сусідка.

Із публікою музиканти спілкувались лише англійською (кілька разів, щоправда, сказали російською «спасибо»), та, зрештою, все спілкування обмежувалось загальними фразами на кшталт «you are fantastic!» та «thank you»… Однак українську душу шведи таки потішили. Мабуть, так припали їм до душі наші «Два дубки», що Roxette приготували для фанів зворотній подарунок – гітарист награв нашу «Червону руту»! Та й фани в боргу не залишились і, в свою чергу, хором підспівали Марі все ту ж хітову It must have been love.

До слова, Марі, хоча й майже не змінилась зовні – все та ж коротка зачіска, молодіжне шкіряне вбрання та худощава статура, але тепер спрощує собі вокальні партії. Ні, голос у 52-річної Фредріксон все такий же дзвінкий і чистий, проте витягнути особливо високі ноти чи утримати потрібне дихання їй уже помітно важко. Утім, фани вдячні Марі передусім за те, що вона взагалі повернулась до гурту (співачка пішла з Roxette, коли в неї 2002-го виявили пухлину мозку, і лише 2009-го повернулась), так що певні вокальні огріхи вже точно можуть пробачити.

Своїми найвідомішими піснями Roxette українську публіку потішили – звучали й «How do you do», і «Spending my time», і «Opportunity Nox», а вже після виклику на біс – і другий головний хіт групи «Listen to your heart». До слова, музикантів аж двічі викликали на біс. Та навіть попри це концерт не затягнули – загалом Roxette і двох годин не співали…

Яна Данилевська

Фото УНІАН