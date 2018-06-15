Кінопрем’єри тижня: велетні, таргани, казки та прибульці

Через місяць після церемонії Оскар продовжуємо дивитися в кінотеатрах фільми-переможці. Цього тижня таким фільмом стане «Боєць» з Марком Уолбергом і Крістіаном Бейлом у головних ролях. Також у кінотеатрах – «Червоний капелюшок» від режисера «Сутінків» –стара історія на новий лад і «Мандри Гуллівера» – комедія про прибульців і свіжий російський мультфільм.

«Боєць» – біографічна драма від Девіда Рассела про сходження до вершин слави боксера ірландського походження Міккі Уорда. Конфлікт історії Міккі досить-таки банальний – не будучи професійним боксером і не маючи жодних спортивних навичок, хлопець починає свою кар`єру з низки невдалих боїв. У багатьох невдачах винен його брат Діккі, який з успіхом провалив власну боксерську кар`єру, але тим не менш викликався допомогти братові. Ну а далі, власне кажучи, і сама історія – падіння і злети, перемога сили волі над невизначеністю й страхом…

Узагалі спочатку режисурою стрічки мав зайнятися Даррен Аранофскі, роль Міккі мав виконати Метт Деймон, а Діккі – Бред Пітт. Та згодом Аранофскі з посади режисера перейшов до позиції продюсера, взявшись за “Чорного Лебедя”, а актори відмовилися від запропонованих ролей. Таким чином до проекту потрапили Марк Уолберг та Крістіан Бейл, а жіночі ролі виконали Емі Адамс та Мелісса Лео. До речі, “Боєць” став приємним прецедентом Оскару – вперше за чималий період він став стрічкою, тандем котрої отримав Оскар за “Кращу роль другого плану” – найкращими Кіноакадемія цього року визнала Меліссу Лео та Крістіана Бейла. «Боєць» – історія заснована на реальних подіях, що підкорила серця багатьох глядачів по всьому світу.

«Червоний капелюшок» – нова робота від режисера першої частини «Сутінки. Сага »Кетрін Хардвік, котра у свій час швидко залишила вампірський проект. Озброївшись старою казкою Шарля Перро і бюджетом у 42 млн $, режисер вирішила показати глядачам зовсім нову історію про дівчинку в червоному капелюшку – майже готичну, але все так само з незмінними пиріжками, вовком і бабусею. У головних ролях побачимо Аманду Сайфред, Гарі Олдмена, Біллі Берка та Шайло Фернандеза.

Нам покажуть історію дівчини Валері, що вирішила з`ясувати, хто ж у її рідному селищі є перевертнем, який періодично тероризує місцеве населення? Разом з тим дівчині варто вирішити і ще одне нелегке завдання – виходити заміж за покликом серця чи за велінням матері, яка, як відомо, поганого не порадить.

Ще одна казка повернеться на екрани – усім відомі «Пригоди Гуллівера» Джонатана Свіфта на новий лад розкажуть, історію, що не так радикально змінилася як «Червоний капелюшок». Письменник Лемюель Гуллівер починає свою подорож на Бермудах і невідомим чином переноситься в Ліліпутію, де вибивається зі звичного уявлення місцевих крихітних жителів про іноземців. Чи все ж це не вони крихітні, а просто Гуллівер величезний?..

Режисером «Гуллівера» виступив Роб Леттерман, що роком раніше створив суперечливу анімацію «Монстри проти Чужих». Головні ролі виконали Джо Блек, Джейсон Сігел, Емілі Блант і Аманда Піт.

Що можна створити з бюджетом у 50 млн. доларів? Три частини «Король каже» або дві частини «Соціальної мережі». З таким фантастичним бюджетом знімали комедію «Прибулець Павло», запросивши на головні ролі маловідомих акторів – Сета Рогена і Джейсона Бейтмана, а на другорядні більш відомих Сігурні Уівер і Ніка Фроста. Приємною несподіванкою для українських глядачів стане дубляж і, власне, голос прибульця Павла, який заговорив голосом свого більш відомого побратима Альфа (Євген Малуха).

Фільм розповість про двох друзів, для яких найбільша подія року – Комік-конвенція, яку вони сумлінно відвідують. Що може бути ще крутіше? Раптово натрапити на справжнісінького, нехай невеликого, прибульця на ім`я, скажімо, Павло, а потім ще й героїчно допомогти йому забратися з Землі. Важко повірити, але з цими двома ледарями так і сталося. Для них ця подія – подарунок долі, про який вони мріяли все своє життя.

"Кукарача" – казкова історія про зворушливу дружбу хлопчика Нікі й тарганів. Ця історія сталася в наші дні в одному з величезних мегаполісів. Люди й не підозрюють, що поруч з нами, прямо під ногами, йде інше життя в паралельному світі комах, де комашки, божі корівки, таргани – маленькі і, здавалося б, нікчемні створіння також займаються шопінгом і влаштовують веселі вечірки. Але одного разу ці самі вусаті таргани рятують життя маленького хлопчика...

Катерина Зінов’єва