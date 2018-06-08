Айсмен – крутіше, ніж Бетмен

Айсмен або Отсі. Так називають чоловіка з кам’яного віку, який 5 тисяч років пробув у льоду, а тепер лежить в музеї італійського міста Больцано

Страшна і дуже важлива знахідка

Уявіть собі, що ви туристи чи альпіністи, які у вересні 1991 року піднялися в гори на 3218 метрів поблизу кордону Італії з Австрією. В горах ви раптово вирішили «зрізати» дорогу, звернувши з маршруту. Тут немає людей, тільки іноді чабани переганяють отари овець на нові пасовиська. В цих місцях Альп є великі льодовики, і останнім часом деякі з них почали танути. Тому подекуди течуть річечки і струмки з талої води. Ви насолоджуєтесь красою природи та могутніх гір, і раптом – що це?! З напіврозталого льоду стирчать голова і плече людини. Хоча… Це навіть на людину не схоже, більше – на Голума, героя «Володаря Кілець».

Таке ж усохле тіло, така ж безволоса голова, так само проступає на спині хребет. «Кільце подарувало Голуму неприродно довге життя, воно отруювало його душу 500 років». Та куди там Голумові! Те, що знайшли випадково альпіністи в італійських горах, виявилося у десять разів старшим за толкінівського героя.

Кримінальна справа з кам’яного віку

Спочатку подумали, що це або загиблий альпініст, або труп убитої кимось людини, оскільки видно було, що череп у неї проламаний. Звісно, повідомили до поліції. Поліція відкрила кримінальну справу. І тільки після того, як на місце подій прибули вчені і сказали щось на кшталт: «Ви що, хлопці, не бачите, на цьому ж чоловікові залишки одягу зі шкур, а біля нього – спис із кістяним наконечником? Та йому не менш як чотири тисячі років». Так, це посланець з кам’яного віку – констатували вчені. Якимось дивовижним чином він вмерз у лід, там замуміфікувався і тому дуже добре зберігся. Згодом радіовуглецевий аналіз в університетах Оксфорда та Цюріха покаже, що мумії 5300 років.

Перші спроби дістати мумію з льоду (а вона розмерзлася тільки до пояса) були невдалими – половина сідниці залишилась у льоду. Далі діяли обережніше – спеціальними пристроями розтоплювали лід навколо мумії. Перерили також усю ділянку на місці знахідки. Знайшлися залишки одягу та зброї, інших мумій не виявили.

Це був фурор у науці, адже усі ці речі дають можливість дізнатися, якими були одяг, зброя людей у ті часи. Про саму мумію годі й говорити – адже вона цілісінька, з усіма внутрішніми органами. Розкішний матеріал для вивчення. І почалися дослідження.

Вчені охрестили «льодову людину» найбільшою знахідкою XX століття. Це найстаріша з усіх знайдених у світі природних мумій. Єгипетські мумії приблизно такого ж віку, але тіла без нутрощів, штучно замуміфіковані.

А та кримінальна справа, мабуть, стала рекордсменом з терміну позовної давності.

Айсмен або Отсі

Знахідка виявилася мумією чоловіка, якого назвали Отсі (за назвою альпійської долини Отс) або Айсменом. Його довго обстежували, а з 2001 року він перебуває в музеї італійського міста Больцано. І ми їдемо на нього подивитися. На в’їзді до міста величезний щит, на ньому – бородатий чоловік у хутряній шапці й одязі, зверху – накидка, сплетена, схоже, з соломи, за плечима – стріли та спис.

Айсмен – найбільша знаменитість у цьому місті. Він схожий на мисливця і, окрім одягу та невисокого зросту (1 метр 60 сантиметрів), нічим не відрізняється від сучасних людей. Вчені за допомогою надсучасних комп’ютерних технологій відновили зовнішність стародавнього чоловіка. Оскільки мумія дуже добре збереглася, навіть встановлено, що очі у нього були сині, а волосся – русяве.

Ось і музей, відвідувачів мало. Спочатку ми намагаємося оглянути предмети давнього побуту, однак потім кидаємо це заняття й біжимо на той поверх, де знаходиться Айсмен. Чесно кажучи, серце в мене закалатало. Зараз я побачу людину, яка пролежала в льоду п’ятдесят три століття. Боже! Це важко уявити. Той Отсі й не знав, що йому доля приготувала після смерті. А загинув він у віці приблизно 46 років (плюс-мінус 5 років).

Ось і камера, в якій завжди підтримується температура мінус 6 градусів. Це ж, мабуть, і персональний генератор у Отсі є, бо раптом світло у місті вимкнеться... Ось скляне віконечко, через яке можна зазирнути до камери. Виглядає доволі страшно, особливо обличчя. Але руки, ноги, пальці – все збереглося ідеально. На шкірі видно кожен шрам, кожне татуювання. Так, до речі, у Айсмена на тілі є 50 татуювань – такі палички, схожі на зарубки, що ними Робінзон Крузо позначав свої дні на острові. Що вони означають, вчені досі не здогадалися. Зате дізналися багато іншого про стан здоров’я та життя Отсі. Щоправда, від чого він загинув і чому – не зовсім зрозуміло. Може, був мисливцем або пастухом. Заблукав, потрапив під обвал чи був убитий ворогами. На тілі Отсі в районі лівої лопатки вчені виявили підозрілу рану. Так, ніби хтось поранив його списом або стрілою. Можливо, це і стало причиною смерті Айсмена. Він міг бути там і не один, просто інших його соплемінників чи ворогів могло знести лавиною, змити водою. А Отсі вмерз у лід і так пролежав багато тисячоліть. Над ним усі ці роки був 20-метровий шар льоду, і ось тепер зі зміною клімату лід розмерзся.

Ми зробили ще одне коло музеєм і знову повернулися глянути на Отсі. Всюди в музеї – спеціальні екрани з кнопками, натиснувши на які, можна побачити відеосюжети про те, як Айсмена виймали з льоду, як його обстежували, почитати усю інформацію про нього.

Важке життя наших предків

Коли читаєш про Отсі, стає шкода наших предків, таким важким було їхнє життя. Айсмен у свої 40 чи 50 років мав старі загоєні переломи ребер, кінцівок та пальців, викривлення хребта (унаслідок перенесення вантажів), дискінезію тазових суглобів, яйця паразитів у кишківнику, бляшки в судинах, чорну речовину в легенях (свідчить, що він брав участь у виплавленні міді), ознаки стресів і, нарешті, перенесений за 8 місяців до смерті потужний стрес та інсульт. Чого у нього не виявили, то це карієсу. А травма черепа та зламаний ніс – це, швидше за все, уже посмертні ушкодження. У шкурах, в які був одягнений Айсмен, навіть виявили блоху. Чи її правильніше буде назвати мумією блохи?..

Родичі Отсі жили в складних погодних умовах, але ж не на вершинах гір. Що він робив на висоті понад три тисячі метрів – невідомо. Так чи інакше, Отсі змусив учених переглянути інформацію про той історичний період і визнати, що цивілізація кам`яного віку була розвиненішою, аніж вважалося до цього.

Тепер Айсмен – знаменитість. Щоправда, переважно у наукових колах та серед людей, які живуть у його «рідному» регіоні. Зображення Отсі є на футболках, сувенірах, навіть на колекційних пляшках з вином. Про нього пишуть книжки, любителі відтворювати давнину будують в Австрії та Італії селища кам’яного віку, виготовляють зброю тих часів.

Більше інформації про Айсмена можна знайти тут: www.iceman.it

Леся Москаленко, журнал "Мандри"