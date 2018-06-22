Як влаштуватися у провідну компанію зі "свіжим" дипломом київського вишу?

Відомі українські компанії відчиняють двері випускникам київських вишів: 30 фахівців і магістрів - учасників програми стажування «Час кар`єри» зможуть отримати досвід роботи в структурних підрозділах компаній-партнерів нового проекту.

Про початок конкурсного відбору повідомив на прес-конференції в УНІАН ініціатор програми, голова Центральної Ради ВГО "Громадянський рух Олега Рябоконя" Олег РЯБОКОНЬ.

«Якою буде Україна в 2030 році? Вона буде такою, якою створять її нинішні випускники вишів. Мета проекту «Час кар`єри» - зблизити роботодавців та випускників столичних вишів, надати можливість останнім отримати досвід і практичні навички. Ми хочемо, щоб учасники проекту реалізувалися, і в майбутньому показали себе висококласними фахівцями в нашій державі», - зазначив Олег Рябоконь.

Олег Рябоконь наголосив, що метою програми є надання талановитій молоді можливості отримання практичного досвіду, популяризації соціально відповідального бізнесу в Україні та допомоги вітчизняним компаніям у пошуках перспективних фахівців.

Разом із тим він навів статистичні дані, згідно з якими, в 2010 році на розіграш «Грін Карти» на працевлаштування у США подали заяви 1,7% населення України. При цьому виграли «Грін Карту» 6 тис. громадян України, які виїхали із держави.

У тому ж 2010 році на працевлаштування в Італії подали заяви 17,5 тис. українців. На думку Олега Рябоконя випускники українських вишів шукають працевлаштування за кордоном через те, що українські роботодавці віддають перевагу фахівцям із досвідом роботи.

Автор Центру культури та історії «Парк Київська Русь», директор БО «Слов`янський фонд» Володимир Янченко запропонував роботодавцям заохочувати молодь, культивувати бажання розвиватися зі своєї спеціальності, щоб «бути розумним - було модно».

«Хочеться, щоб молодь була патріотом своєї країни, і, вивчаючи мови, переносила знання, які є у світі - до нас, а не, вивчаючи мови - писала заяви на працевлаштування в Італії чи Америці», - зазначив Володимир Янченко.

«Світ має дізнатися, що у нас, в Україні, є своє, рідне диво - Київський Дитинець. Не вистачає людей, які б із любов`ю поринули в роботу і правильно розповіли про Київський Дитинець всьому світу. Щоб люди розуміли, що виникає не просто якась архітектурна споруда - а культурна столиця європейських держав і України. Для економіки України - це туристична мекка. Нам потрібно наповнити життям Київський Дитинець, щоб весь світ захотів приїхати до нас», - повідомив автор «Парку Київська Русь».

За його словами Парк відчуває нестачу в людях творчих спеціальностей.

«Потрібні режисер масових заходів, фахівці з піар, інформаційних технологій. Потрібні історики, каскадери, актори ... Це спеціальності, які недооцінені сьогодні нашою державою», - зазначив Володимир Янченко.

У свою чергу, директор з маркетингу «Пронет» Яків Власенко назвав персонал одним із найцінніших ресурсів компанії.

«Середній вік наших фахівців 35-40 років, і ми зацікавлені у свіжій крові.

Нинішні виші не можуть нам надати фахівців, готових з ходу брати участь у наших проектах. Нам потрібні спеціалісти з базовими знаннями ІТ, у тому числі - для служби продажів, у відділ маркетингу. Якщо знайдемо молоде дарування - після закінчення стажування будемо готові надати робоче місце», - сказав Яків Власенко.

Водночас, Олег Рябоконь додав, що 90% студентів, які вивчають ІТ-технології, залишають Україну.

Керівник відділу маркетингу та реклами ТОВ «ЮФМ-Груп» Азіза Хамідова зазначила, що програма стажування має економічну вигоду для компаній-партнерів.

«Ми заявили на фахівців у відділ маркетингу та спеціалістів із піар. Персонал - один з активів нашої компанії. Молоді фахівці зможуть отримати навички, що необхідні для роботи в компаніях інноваційної спрямованості, у напрямках бізнесу, що не викладаються сьогодні у вишах», - повідомила Азіза Хамідова.

У програмі «Час Кар’єри» можуть взяти участь тільки студенти очної форми навчання, що здобувають першу вищу освіту або випускники 2011 року. Прийом анкет від кандидатів триватиме до 26 червня на сайті www.riabokon.com. у розділі «Час кар`єри». Стажування триватиме з 1 по 26 серпня 2011 року, однак термін стажування може бути подовжено в індивідуальному порядку по закінченню програми. По закінченні стажування кожен випускник отримає сертифікат. Переможці проекту будуть працевлаштовані, кращі випускники отримають рекомендаційні листи.

«Відбір кандидатів відбуватиметься на конкурсній основі, на підставі вимог компаній-партнерів. Умови стажування в кожному випадку індивідуальні. У рамках проекту будуть організовані зустрічі з керівниками компаній-партнерів. Відібрані кандидати отримають реальний шанс на працевлаштування. Наступним кроком буде поширення програми в регіонах України», - додав Олег Рябоконь.

Також він пообіцяв, що переможцями проекту стануть лише гідні фахівці.

«Є думка, що якщо є зв`язки - не потрібно вчитися – був би диплом вишу, і завдяки лише зв`язкам, можна бути директором, керувати людьми. Насправді - знання вирішують все. Той, хто має знання - має можливість реалізації. Тут - переможуть саме ті, хто мають знання, а не зв`язки», - підсумував Олег Рябоконь.

Партнерами проекту стали Європейська бізнес асоціація, мережа магазинів «Фокстрот. Техніка для дому», БО «Слов`янський фонд» - «Парк Київська Русь», 1С Франчайзі ТОВ «Аналітик», ПП «Пронет» і ТОВ «ЮФМ Груп».

Анна Хрустальова