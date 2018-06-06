Крушовицьке пиво: велике диво маленького міста

Темне, солодкаво-гіркувате густе пиво багатьом до смаку в гарячі серпневі дні! А якщо його смакувати, так би мовити, не відходячи далеко від місця виробництва – пиво видається ще кращим. Тож можна уявити, який кайф отримали українські туристи, потрапивши на завод «Крушовіце», де виробляється один з найпопулярніших у Європі (включно з Україною) сортів пива.

Власне, селище Крушовіце вперше згадується у літописних джерелах у 1356 році, але справжньої слави та гідного місця на пивній мапі Чехії (її видано минулого року для туристів, які чеські землі відвідують задля дегустації пінного напою) Крушовіце здобуло 1517 року: саме того року селянська родина з Крушовіце отримала перший патент на виробництво пива. За два століття, бренд був перекуплений німецькими аристократами – родиною Фюрстенбергів, власниками чималих земельних угідь і власності (палаци, будинки) у Чехії. Фюрстенберги володіли маркою «Крушовіце» до 1947 року, коли до влади у Чехії прийшли комуністи і «націоналізували» цей ласий шматок потенційного експортного продукту. У роки існування соціалістичного табору пиво з Крушовіц подавали на стіл генеральних секретарів Раядснької та дружніх їй комуністичних, робітничих тощо партій.

А 1991 року, з початком реституції, родина Фюрстенбергів отримала змогу повернути собі і бренд, і виробництво. Але 2007 року, унаслідок родинних проблем і фінансових негараздів, аристократи з Німеччини були змушені продати «Крушовіце» відомому голландському пиво-виробникові Heineken. Останньому вистачило розуму не розвалювати виробництво, а навпаки – розвивати його.

Завод модернізували, персонал навчили сучасним технологіям – і на сьогодні різні сорти пива «Крущовіце» виробляється трьомастами робітників, які мають середні зарплати 800-1300 євро на місяць і соціальні пільги. До речі, «Крушовіце» – єдиний чеський пивний бренд, який виробляється лише в Чехії, і не продає своїх ліцензії на виробництво і виробничих технологій потенційним конкурентам з інших держав Євросоюзу.

Серед названих вище трьохсот робітників третину складають українці. «Це заробітчани, більшості з яких довелося з нуля засвоювати сучасну техніку з виробництва пива, вивчати чеську мову, знаходити і винаймати помешкання, інтегруватись у чеське суспільство. Але з часом ті витрати часу, нервів і почасти коштів себе виправдали», – вважає пані Оксана з Тернопілля, яка уже більш як десять років працює у Крушовіце на пивному заводі. За її словами, найбільш швидко та успішно технологію пивного виробництва засвоюють «технарі» та фізики… Пані Оксана вважає, що акуратне маленьке містечко Крушовіце для українських заробітчан – то справжня оаза для праці і життя: «Ми тут шановані, наші голландські боси і чеські колеги стверджують, що українці – талановиті і працьовиті люди, яким вдома не пощастило здобути успіхів у праці. Тепер наздоганяємо втрачене у Чехії».

Тож шановні співвітчизники, пам’ятайте: смакуючи пиво «Крушовіце», ви споживаєте плоди роботи українців!

Богдана Костюк