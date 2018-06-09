Новорічні свята у Києві: вистави, кіно, клуби, цирк

У новорічні свята киянам та гостям столиці нудьгувати не доведеться – п’ять кінопрем’єр, вистави для дорослих і дітей, святкові вечірки в нічних клубах і цікаві виставки. Це все до послуг українців, що потребують культурної програми.

В останній четвер 2011 року в кінотеатрах стартували очікувані багатьма прем’єри. Серед них сіквел модернізованої історії про легендарного сищика з Бейкер-стріт від Гая Річі “Шерлок Холмс: Гра тіней”. Спостерігатимемо за епічною боротьбою Холмса і Уотсона з лиховісним професором Моріарті, що поставив за мету підкорити собі увесь світ. Іншим прем’єрним сіквелом тижня стало продовження популярної російської комедії “Про що говорять чоловіки”. У новій частині під назвою “Про що ще говорять чоловіки” ми зустрінемо квартет І у попередньому складі, але на відміну від попередніх стрічок квартету – “День радіо”, “День виборів”, “Про що говорять чоловіки” – фільм поставлено за оригінальним сценарієм, а не перенесено на екран з театральної сцени.

Також до уваги дорослих і малих глядачів три анімації – третя частина “Елвіна і бурундуків” від режисера “Шрека назавжди” Майка Мітчела, мультфільм від продюсера Люка Бессона “Монстр у Парижі” і додатковий том до російської трилогії про трьох богатирів “Іван Царевич і Сірий вовк”.

Національна музична академі ім.Чайковського запрошує юних глядачів на новорічну феєрію казок – з 2 січня академія даруватиме кожен день нову казку, серед яких: “Кіт у чоботях”, “12 місяців”, “Попелюшка” та інші. А от столичний Дім учителя пропонує дітям традиційну “ялинку” під назвою “Команда Діда Мороза”, щоправда, цього року “ялинка” присвячена... Євро 2012, вартість квитка на які 50-70 гривень.

Дорослих прихильників театру на святкові вистави запрошує Театр російської драми ім.Лесі Українки. Тут протягом святкових днів відбуватимуться вистави “Шлюби заключаються на небесах”, “Як важливо бути серйозним”, “Справжній чоловік на початку тисячоліття”. У Національному академічному драматичному театру ім. І. Франка – поставновка легендарного твору Гашека “Швейк”, що обіцяє глядачам багато здорового сміху.

Безпосередньо відсвяткувати Новий рік можна у київських клубах. Середня вартість такого свята коштуватиме не менше 1500-2000 гривень: дорого обійдеться сам квиток чи вхід на вечірку, а також варто взяти до уваги, що у новорічну ніч підвищується ціна на алкогольні напої та кухню. Найоригінальніші вечірки цього року пропонують: Mai Tai Lounge (Новий рік по-гавайськи), Egoist (вечірка з багатою програмою, котра обіцяє виступ професійного балету, конкурси і запальні танці), “Карамель” (Ice Party – льодова тематична вечірка). Загалом, помітно, що в порівнянні з 2010 роком українська клубна культура почала впевнено занепадати – рівно рік тому можна було знайти надзвичайно багато різних програм у найрізніших клубах столиці, цього ж року клубних новорічних вечірок трохи більше за десять.

На тих, хто цінує сучасне мистецтво також чекає подарунок на свята – у PinchukArtCentre проходитиме виставка 20-ти номінантів на премію мистецького центру. У галереї Даямі Моралес виставка картин іспанських художників Хесуса Бордетаса і Педро Вельвера, особливість стилю яких полягає у максимальній реалістичності картин і їх наближеності до глядачів.

Крім того, на киян і гостей столиці чекає новорічна супервистава від гастролерів Великого китайського цирку. Вистави проходитимуть двічі на день у Національному цирку з 2 по 8 січня. Спеціально для українців китайські артисти приготували виставу за участі Діда Мороза і тардиційного китайського дракону. До речі, акторів до китайського цирку набирають у віці трьох років. Тож, в основному складі гастрольної команди – молодь, найстаршому представнику якої 29 років.

Веселих свят! І пам’ятайте – як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш.

Катерина Зінов’єва