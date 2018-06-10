Свята Софія КИївська: у перехресті дискусій

Свята Софія КИївська: у перехресті дискусій

14:36, 13 січня 2012
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Святиня Українська – Стіна Непорушна – Заступниця України… Ці всі назви стосуються собору Святої Софії, який 2011 року відзначив тисячоліття... Понад 30 держав світу ознайомилися з ним…

Святиня Українська – Стіна Непорушна – Заступниця України… Ці всі назви стосуються собору Святої Софії у Києві, який 2011 року відзначив тисячоліття від заснування. Власне, унікальне поєднання людських знань та інтелекту з сучасними науковими технологіями «зістарили» храм – з 1037 до 1011 року. Яким був ювілейний рік для собору, для Національного заповідника «Софія Київська», розповідає його директор Неля Куковальська:

– Для мене особисто, для співробітників заповідника, для науковців в Україні та багатьох країнах світу рік 2011 пройшов під знаком тисячоліття Святої Софії Київської. Нам з колегами приємно, що багато вчених підтримали цю дату, підтримали нашу концепцію датування. Але я хочу підкреслити: дискусії тривають, є науковці, які мають власні погляди на проблематику датування храму. Не думаю, що в цій науковій полеміці треба ставити крапку: коли в науці ставиться крапка, – сама наука на тому й закінчується.

Неля Куковальська

Ці дискусії, полеміка довкола датування Св. Софії триває уже давно, чи це не заважає науковій роботі самого заповідника?

Переконана, що полеміка довкола дати заснування цього храму триватиме не один рік, а можливо, і не одне десятиліття чи століття. І це добре! Лише в науковій дискусії може народитися істина, хіба ж ні? Наші науковці упродовж тривалого часу досліджували Св. Софію, розшифровували графіті на її стінах, вивчали письмові джерела, які стосувалися храму, перш ніж повідомити наукову громадськість, суспільство: Свята Софія закладена 1011 року, з ініціативи тодішнього керманича Київської Русі Володимира Великого. Його син Ярослав Мудрий закінчив батькову справу, подарувавши державі сакральний, духовний її центр.

А як відзначено тисячоліття Св. Софії Київської?

Наукових, мистецьких подій було багато, і то не лише у заповіднику, а й поза його межами, навіть поза межами України. До речі, ще 2010 року ми почали підготовку до ювілею, адже потрібен був час, щоб належним чином усе зробити. Зазначу, що з нагоди ювілею в українських і закордонних ЗМІ (і не лише наукового спрямування) було кілька сотень публікацій, присвячених історії храму та історії нашого заповідного комплексу (а це – київські Андріївська церква та Кирилівський храм і Золоті Ворота, суданська фортеця у Криму). Відбулася ціла низка наукових конференцій і круглих столів, численні фотовиставки, одна з яких організована у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі, за підтримки Міністерства закордонних справ і Міністерства культури України. Науковці та уряд разом підготували цікаві матеріали, які було передано в дипломатичні місії України за кордоном. Я пишаюсь, що завдяки, так би мовити, культурній програмі, понад тридцять держав світу ознайомилися з нашим собором, який у світ знають як святиню та символ Києва, України.

Якщо зайти на територію заповідника, то неможливо не милуватися тою красою, яка милує око: ошатні храми, відреставровані Митрополичі Палати і Брама Заборовського, а ще Архангел Михайло повернувся на своє місце на Південну в’їзну вежу…

Так, це правда, а ще зверніть увагу, які гарні доглянуті і наш садочок, і наші клумби. Зрозуміло, скільки державних коштів, коштів меценатів, скільки праці реставраторів, архітекторів, мистецтвознавців було покладено для цього. До речі, у реставрованій Брамі Заборовського (а це пам’ятка українського бароко) працює невеличкий мистецький центр. Комплекс Св. Софії живий. Він оновлюється, він розширює свої можливості, це не лише сакральний, духовний центр Києва, України, а й культурно-мистецький центр. До того ж, набирає обертів робота нашої наукової школи, гадаю, маю право назвати працівників заповідника, які є нашим інтелектуальним потенціалом і забезпечують не забуття Св. Софії.

Якщо говорити про культурний напрямок роботи заповідника, то хочу поцікавитися: чи й надалі у Золотих Воротах відбуватимуться мистецькі імпрези та виставки?

Так, ми маємо досвід співпраці з Польським інститутом у Києві, з нашими угорськими партнерами: Золоті Ворота стали центром сучасного мистецтва, при цьому не втративши свого музейного значення. У рік проведення у Польщі та Україні футбольної першості ЄВРО-2012, українські та польські митці пропонують дещо цікаве, оригінальне зробити у Золотих Воротах. Але що саме це буде – дозвольте потримати в секреті, нехай це потім буде приємною несподіваною, таким собі культурним сюрпризом!

Національний заповідник – пам’ятка світового списку культурної спадщини ЮНЕСКО… Ці статуси собору Святої Софії, вочевидь, несуть у собі не лише здобутки. Якщо говорити про проблеми, то з чим вони пов’язані?

Так, і нас проблеми не оминули. Наприклад, цей рік був для заповідника перехідним: ми переходили в підпорядкування від міністерства регіонального розвитку до Міністерства культури. Тож мали пристосуватися до вимог цього міністерства, знайти «точки дотику» з людьми, які в Мінкульті опікуються нашими питаннями. Так, існують певні непорозуміння між нами та пам’ятко-охоронними органами при Міністерстві культури. Але я переконана, що ми наявні непорозуміння подолаємо, проблеми розв’яжемо – адже нас на діалог і співпрацю надихає сама Свята Софія!

Богдана Костюк, спеціально для УНІАН

 

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