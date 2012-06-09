В УПЦ скасували подію освячення хрестів найвищого собору у Києві

Подію освячення золотих накупольних хрестів, що мала відбутися за участю Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Володимира у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці у неділю, 10 червня –перенесено. Як повідомили УНІАН у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ, про день і час, коли відбудеться захід, буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, «західні ворота» столиці - в’їзд до Києва по Житомирській трасі - буде прикрашено золотими хрестами Благовіщенського собору. 10 золотих хрестів, найбільший із яких заввишки 6 метрів - найвищий у Києві, прикрасять бані одного з найвищих соборів Києва.

***Будівництво собору Благовіщення Пресвятої Богородиці у Святошині почалося у 1999 році. Перша служба відбулася на Різдво 2001 р. У 2004 р. Блаженніший митрополит Володимир освятив дзвони для майбутнього собору. Настоятель собору - протоієрей Віталій Косовський.

