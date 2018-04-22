Як українські діти на Кіпрі співали й танцювали

Найяскравішим відкриттям першого Міжнародного дитячого фестивалю, що проводився у місті Лімассол (Республіка Кіпр, 29-30 вересня цього року), став виступ українського хореографічного ансамблю „Юність”.

Українсько-кіпрські відносини мають традиційно дружній та сталий характер. Однією зі складових, що сприяє всебічному розвитку відносин України та Кіпру є двостороннє гуманітарне співробітництво. Так, у вересні цього року культурні відносини між українським і кіпрським народами ознаменувалися ще однією яскравою подією, що сприяла поширенню на Кіпрі розуміння української культури, пісні та танцю, а також сприяла формуванню позитивного міжнародного іміджу нашої держави.

Такою подією став організований Посольством України в Республіці Кіпр у співробітництві з меріями міст Лімассол, Агланджа (Нікосія) та Ларнака концертний тур до Кіпру 26-ти представників Зразкового художнього колективу України хореографічного ансамблю „Юність” Будинку дитячої творчості Подільського району.

Під час тижневого перебування ансамблю на Кіпрі, він успішно продемонстрував свою майстерність на найкращих майданчиках міст Нікосія (26 вересня), Лімассол (27 вересня) та Ларнака (28 вересня).

Крім того, колектив став найяскравішим відкриттям організованого в період з 29 по 30 вересня. Муніципалітетом Лімассол першого Міжнародного дитячого фестивалю, в якому були представлені хореографічні композиції більше ніж 20 країн світу.

В основу поставлених робіт колективу увійшли не тільки танці народів України, але й танці народів світу. У репертуарі ансамблю була представлена класична, фольклорна та авангардистська тематика. Висока майстерність, яскрава виразність виконавців, чітка завершеність всіх номерів програми, різнобарвна палітра костюмів, невичерпне музичне багатство – ось чим дитячий ансамбль завойовував популярність серед глядачів Кіпру.

Треба відзначити, що у минулому своє життєстверджуюче хореографічне мистецтво ансамбль також з честю демонстрував у Польщі, Болгарії, Німеччині, Греції, Бельгії та Люксембурзі.

Хореографічний ансамбль „Юність” налічує 490 учасників віком від 5 до 15 років, що дозволяє сформувати два концертних склади та одночасно виступати на двох майданчиках. З огляду на велику кількість бажаючих займатися у колективі, набір маленьких дітей триває на конкурсній основі, виходячи з природних даних дитини. Незмінним керівником і головним балетмейстером ансамблю „Юність” є умілий організатор і талановитий педагог Микола Каплун.

Кіпрськими офіційними особами та пересічними громадянами неодноразово було підкреслено високу майстерність, культуру та дисципліну, що панує у колективі як під час виступів, так і під час відпочинку дітей, що, безумовно, сприяє формуванню позитивного іміджу України. Діти „Юності” пишаються, що вони живуть в Україні і що через український танець дають змогу глядачеві краще пізнати історію та культуру українського народу.

У свою чергу, під час перебування на Кіпрі українські діти мали змогу ознайомитись з кіпрськими традиціями під час екскурсій по містах країни та до історичних археологічних пам’яток, а також під час спілкування з представниками інших іноземних колективів, що брали участь у вказаному Міжнародному фестивалі. Крім того, перебування в готельному комплексі, розташованому на самому березі моря та організованого кіпрською туристичною фірмою „Zeus Travel”, дозволило зробити відпочинок дітей колективу „Юність” більш приємним.

Одним із головних здобутків високомайстерних виступів колективу стало бажання кіпрської сторони продовжувати співробітництво та нарощувати темп культурного обміну з Україною. Зокрема, була досягнута домовленість про організацію наступного року ще одного концертного туру українського ансамблю до Кіпру та проведення концертів в Україні одного з найкращих ансамблів Кіпру.

Посольство України в Республіці Кіпрдля УНІАН