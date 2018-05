Depeche Mode - краще один раз побачити (фоторепортаж)

29 червня у Києві вдруге в історії відбувся концерт легендарного гурту Depeche Mode.

НСК «Олміпійський» був майже вщерть заповнений. Квитки коштували від 244 до 5000 гривень.

Під час виступу група відіграла 23 пісні (вісім із них - із нового альбому Delta Machine).

Міська влада спеціально продовжила роботу метро на одну годину.

За відгуками фанатів у соцмережах, концерт пройшов з неймовірним успіхом.

Після столиці України музиканти вирушили до Дюссельдорфа. Європейське турне Depeche Mode завершиться 29 липня в Мінську.

Тур Delta Machine - це перші гастролі групи після успішного Tour of the Universe 2009-2010 років на підтримку передостаннього альбому групи Sounds of the Universe. У 2010 році в рамках цих гастролей британці також виступали і в Україні.

Фото - Владислав Мусієнко / УНІАН