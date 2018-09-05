З обгорілим обличчям: з'явилося нове фото "міністра доходів "ДНР", постраждалого від вибуху в кафе "Сепар"

Вибухова хвиля припала Тимофєєву на праву сторону, "підсмаживши" обличчя та руку.

У мережі з'явилося нове фото з "міністром доходів "ДНР" Олександром Тимофєєвим "Ташкентом", якого "поховали" російські ЗМІ після вибуху в донецькому кафе "Сепар".

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Блогер Necro Mancer опублікував в Twitter знімок, на якому "Ташкент" стоїть поруч з Олександром Пашиним - помічником радника ватажка "ДНР". На фото видно обгоріле обличчя й перебинтовану руку Тимофєєва.

Раніше так званий "міністр доходів "ДНР" Олександр Тимофєєв, постраждалий від вибуху в кафе "Сепар", з'явився на похороні ватажка "ДНР" Олександра Захарченкв.

РосЗМІ повідомляли, що Тимофєєв помер від отриманих травм ввечері 1 вересня. "Ташкент" був поруч із Захарченком у момент вибуху в кафе "Сепар".