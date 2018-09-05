З обгорілим обличчям: з'явилося нове фото "міністра доходів "ДНР", постраждалого від вибуху в кафе "Сепар"
У мережі з'явилося нове фото з "міністром доходів "ДНР" Олександром Тимофєєвим "Ташкентом", якого "поховали" російські ЗМІ після вибуху в донецькому кафе "Сепар".
Читайте такожВбивство ватажка "ДНР" Захарченка: що зараз відбувається в Донецьку
Блогер Necro Mancer опублікував в Twitter знімок, на якому "Ташкент" стоїть поруч з Олександром Пашиним - помічником радника ватажка "ДНР". На фото видно обгоріле обличчя й перебинтовану руку Тимофєєва.
Раніше так званий "міністр доходів "ДНР" Олександр Тимофєєв, постраждалий від вибуху в кафе "Сепар", з'явився на похороні ватажка "ДНР" Олександра Захарченкв.
РосЗМІ повідомляли, що Тимофєєв помер від отриманих травм ввечері 1 вересня. "Ташкент" був поруч із Захарченком у момент вибуху в кафе "Сепар".
"Ташкент" везунчик, звичайно (праворуч Пашин, помічник #Козаків'а) #Тимофєєвpic.twitter.com/lFNkPeyp5D— Necro Mancer (@666_mancer) September 4, 2018