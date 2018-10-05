Слєпаков пояснив, чому з YouTube видалили його кліп про "шпілі-вілі" Петрова і Боширова (відео)

Слєпаков наголосив, що відеоролик був видалений на його прохання як авторська власність. Пісня сповнена брудних жартів про гомосексуальні стосунки російських силовиків.

Російський комік Семен Слєпаков пояснив видалення з YouTube "Пісні про солсберецький шпиль", присвяченої отруювачам Скрипаля "Петрову" і "Боширову".

Співак опублікував в соцмережі запис, в якому розповів, що сам не викладав ролик, а лише поділився закритим посиланням на неї з друзями. Потім і стався витік.

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За словами Слєпакова, матеріал, що потрапив у мережу, був робочим. Він пояснив, що сам попросив техпідтримку YouTube видалити ролик.

"Це був мій робочий матеріал. Незакінчений. Тому він спочатку лежав за закритим посиланням (у відкритому доступі пісні ніколи не було). Я відправив це посилання кільком друзям дізнатися думку. Через когось (він тепер, звичайно, не зізнається) стався витік. Я попросив техпідтримку видалити посилання, щоб зупинити цей процес, але все вже розповзлося. "Газпром-медіа" тут ні до чого. Видаляли на моє прохання як мою авторську власність", — зазначив гуморист.

Він додав, що доробляти і викладати остаточну версію він не планує, тому що "сенсу вже немає".